Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon, ami a közlekedőknek, különösen a fuvarozóknak okozhat késedelmet - jelentette az ATV.
Az osztrák kormány újabb egy hónappal, december 15-ig hosszabbította meg a határellenőrzéseket több szomszédos országgal, köztük Magyarországgal szemben is. Ez már a hetedik hosszabbítás azóta, hogy 2022 őszén bevezették az intézkedést, amely eredetileg november 11-ig lett volna érvényben.
A döntést az osztrák hatóságok az illegális migráció, a háborús következmények és a terrorfenyegetettség kockázatával indokolják. A Trans.info információi szerint a fuvarozóknak a következő hetekben is számolniuk kell a határátkelések során jelentkező késedelmekkel.
A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete azt javasolja a járművezetőknek, hogy ellenőrizzék személyes irataikat, a buszos utazásszervezőket pedig arra kérik, tájékoztassák ügyfeleiket a várható nehézségekről. Fontos továbbá nyomon követni az aktuális bejelentéseket és előírásokat az adminisztrációs problémák elkerülése érdekében.
Ausztria nincs egyedül a határellenőrzések bevezetésével, az Európai Unión belül az elmúlt hónapokban Lengyelország, Hollandia és Franciaország is hasonló intézkedéseket léptetett életbe.
címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
A Pénzcentrum 2025. október 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel
Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg.
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
A Pénzcentrum 2025. október 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.
A Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.
A Pénzcentrum 2025. október 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jövő utazója nemcsak fogyaszt, hanem értéket teremt: ezt az üzenetet mindenkinek meg kell hallania.
Október 23-án 14 órától 22 óráig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Hősök terét és több útszakaszt a környéken.
Köd, záporok és napsütés váltja egymást a hétvégén: ezt a borús szombatot sokan töltik munkával, de vasárnapra jobb időt ígérnek
Szombat estére a még felhős tájakon is csökken a felhőzet. Hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet.
A Pénzcentrum 2025. október 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.
Decembertől Tallinn, áprilistól Billund is közvetlenül elérhető Budapestről – jegyek már 10 ezer forinttól foglalhatók.
A dubaji Al Habtoor-csoport hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint
