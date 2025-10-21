Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon

Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon, ami a közlekedőknek, különösen a fuvarozóknak okozhat késedelmet - jelentette az ATV.

Az osztrák kormány újabb egy hónappal, december 15-ig hosszabbította meg a határellenőrzéseket több szomszédos országgal, köztük Magyarországgal szemben is. Ez már a hetedik hosszabbítás azóta, hogy 2022 őszén bevezették az intézkedést, amely eredetileg november 11-ig lett volna érvényben.

A döntést az osztrák hatóságok az illegális migráció, a háborús következmények és a terrorfenyegetettség kockázatával indokolják. A Trans.info információi szerint a fuvarozóknak a következő hetekben is számolniuk kell a határátkelések során jelentkező késedelmekkel.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete azt javasolja a járművezetőknek, hogy ellenőrizzék személyes irataikat, a buszos utazásszervezőket pedig arra kérik, tájékoztassák ügyfeleiket a várható nehézségekről. Fontos továbbá nyomon követni az aktuális bejelentéseket és előírásokat az adminisztrációs problémák elkerülése érdekében.

Ausztria nincs egyedül a határellenőrzések bevezetésével, az Európai Unión belül az elmúlt hónapokban Lengyelország, Hollandia és Franciaország is hasonló intézkedéseket léptetett életbe.

címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA