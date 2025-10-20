2025. október 20. hétfő Vendel
Budapest
Budapest, Magyarország - 2019. április 3. Jelzőőr és utasok a budapesti Keleti pályaudvar egyik peronján, peronoszlopok által keretezve.
Utazás

Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel

Telex
2025. október 20. 15:34

Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg, ami jelentős menetrendváltozásokat okozott a fővárosba érkező és onnan induló járatoknál - számolt be a Telex.

A vasúti közlekedés ismét komoly fennakadásokkal küzd: vasárnap este a győri vonalat érintette biztosítóberendezési hiba, amikor kigyulladtak a kábelek, hétfőn pedig a Keleti pályaudvaron jelentkezett műszaki meghibásodás, ami miatt átmenetileg korlátozott vágányszámmal üzemel az állomás. A problémák kezelése érdekében a MÁV kora délutántól módosította a menetrendet: egyes szerelvények más budapesti elővárosi állomásokon fordulnak, míg mások késéssel indulnak a Keletiből.

A pályaudvar biztosítóberendezésével kapcsolatos problémák nem újkeletűek. Éppen egy hónapja nyitották meg újra a négy hétig tartó felújítás után az állomást, ám már akkor sem volt zökkenőmentes az indulás. A tervezett szeptember 21-i nyitás csúszott, mivel "a hajnali órákban a biztosító berendezésben zavart tapasztaltak, amit az idézett elő, hogy az állomás hosszan volt áramtalanítva". A következő napon is folytatódott a hibaelhárítás a pályaudvar egyes részein.

A jelenlegi üzemzavar miatt jelentős változások léptek életbe. A MÁV tájékoztatása szerint a Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, illetve Szolnok irányába. A sülysápi S60-as járatok nem közlekednek, helyettük a Z60-as vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak Budapest és Sülysáp között.

A Mátra és az Agria InterRégiók a Keleti helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan indulnak Gyöngyös és Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok szünetelnek, az InterRégiók pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak Budapest és Gödöllő között. A békéscsabai InterCity járatok csak Szolnokig közlekednek, a 12:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) pedig teljesen kimaradt. A Rippl-Rónai IC (IC 824, IC 823) helyett mindkét irányban pótlóbuszok szállítják az utasokat Dombóvár és Kaposvár között.

A vasúttársaság közleménye szerint a vasúti jegyek számos alternatív közlekedési eszközön érvényesek. A részletes változásokról és a jegyek érvényességéről a MÁV honlapján tájékozódhatnak az utasok.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #felújítás #Budapest #vasút #keleti pályaudvar #vonatközlekedés #vasútfelújítás

