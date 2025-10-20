A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel
Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg, ami jelentős menetrendváltozásokat okozott a fővárosba érkező és onnan induló járatoknál - számolt be a Telex.
A vasúti közlekedés ismét komoly fennakadásokkal küzd: vasárnap este a győri vonalat érintette biztosítóberendezési hiba, amikor kigyulladtak a kábelek, hétfőn pedig a Keleti pályaudvaron jelentkezett műszaki meghibásodás, ami miatt átmenetileg korlátozott vágányszámmal üzemel az állomás. A problémák kezelése érdekében a MÁV kora délutántól módosította a menetrendet: egyes szerelvények más budapesti elővárosi állomásokon fordulnak, míg mások késéssel indulnak a Keletiből.
A pályaudvar biztosítóberendezésével kapcsolatos problémák nem újkeletűek. Éppen egy hónapja nyitották meg újra a négy hétig tartó felújítás után az állomást, ám már akkor sem volt zökkenőmentes az indulás. A tervezett szeptember 21-i nyitás csúszott, mivel "a hajnali órákban a biztosító berendezésben zavart tapasztaltak, amit az idézett elő, hogy az állomás hosszan volt áramtalanítva". A következő napon is folytatódott a hibaelhárítás a pályaudvar egyes részein.
A jelenlegi üzemzavar miatt jelentős változások léptek életbe. A MÁV tájékoztatása szerint a Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, illetve Szolnok irányába. A sülysápi S60-as járatok nem közlekednek, helyettük a Z60-as vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak Budapest és Sülysáp között.
A Mátra és az Agria InterRégiók a Keleti helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan indulnak Gyöngyös és Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok szünetelnek, az InterRégiók pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak Budapest és Gödöllő között. A békéscsabai InterCity járatok csak Szolnokig közlekednek, a 12:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) pedig teljesen kimaradt. A Rippl-Rónai IC (IC 824, IC 823) helyett mindkét irányban pótlóbuszok szállítják az utasokat Dombóvár és Kaposvár között.
A vasúttársaság közleménye szerint a vasúti jegyek számos alternatív közlekedési eszközön érvényesek. A részletes változásokról és a jegyek érvényességéről a MÁV honlapján tájékozódhatnak az utasok.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
A Pénzcentrum 2025. október 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.
A Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.
A Pénzcentrum 2025. október 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jövő utazója nemcsak fogyaszt, hanem értéket teremt: ezt az üzenetet mindenkinek meg kell hallania.
Október 23-án 14 órától 22 óráig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Hősök terét és több útszakaszt a környéken.
Köd, záporok és napsütés váltja egymást a hétvégén: ezt a borús szombatot sokan töltik munkával, de vasárnapra jobb időt ígérnek
Szombat estére a még felhős tájakon is csökken a felhőzet. Hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet.
A Pénzcentrum 2025. október 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.
Decembertől Tallinn, áprilistól Billund is közvetlenül elérhető Budapestről – jegyek már 10 ezer forinttól foglalhatók.
A dubaji Al Habtoor-csoport hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint
Szombaton hidegfront érkezik, vasárnapra pedig már mínusz fokok és talajmenti fagyok is várhatók.
A Pénzcentrum 2025. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyszabású sajtóeseményt tartott a Lidl október 16-án az ecseri főhadiszállásán. Ezen elmondták, buszjáratokat fognak indítani.
A legnagyobb visszaesést a magánszálláshelyek szenvedték el, míg a szállodák és kempingek megőrizték tavalyi teljesítményüket.
A Pénzcentrum 2025. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.