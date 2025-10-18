Köd, záporok és napsütés váltja egymást a hétvégén: ezt a borús szombatot sokan töltik munkával, de vasárnapra jobb időt ígérnek

Szombat délelőtt szinte országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti és délnyugati országrészben még este is maradhatnak felhősebb területek - írja a HungaroMet. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

Szombat estére a még felhős tájakon is csökken a felhőzet. Hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet. Csapadék nem lesz, a légmozgás is mérséklődik. Kora délután általában 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére 2 és 9 fok közé hűl le a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +4 fok között alakul.

Vasárnap hajnalra a foltokban képződő köd, és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben nagyobbrészt derült, északkeleten gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg a délire forduló szél. A hőmérséklet délután 11 és 15 fok között alakul.

EZ IS ÉRDEKELHET Októberi munkaszüneti napok: Mindenszentek munkaszüneti nap? Mióta munkaszüneti nap november 1-je? Mindenszentek munkaszüneti nap, vagy csak halottak napja ünnepnap? Lesz-e ebben a hónapban ledolgozós szombat, munkanap lesz-e október 24-e? Mutatjuk az októberi munkaidőnaptárt.

Október 18-án sokan dolgoznak, ugyanis a jövő heti hosszú hétvége péntekjét ezen a napon kell "ledolgozni". A mai nap tehát hivatalosan is munkanap: bankok, hivatalok is nyitva vannak, más a menetrend is, míg október 24-e pihenőnap lesz. November 1-je pedig ünnepnapi szombat, ami szintén befolyásolja majd a nyitvatartást, menetrendeket.