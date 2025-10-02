Vége a lezárásnak, újra nyitva az ikonikus szurdok: vadiúj élmények is várnak + Fotók

A Pilisi Parkerdő Zrt. befejezte a Holdvilág-árok teljes körű felújítását, amely a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, ökoturisztikai és természetvédelmi szempontokat egyszerre szolgálva valósult meg. Az ország egyik legnépszerűbb szurdokvölgye így biztonságosabb, élménydúsabb és fenntarthatóbb formában várja a természetjárókat.

A Pomáz közelében fekvő Holdvilág-árok különleges sziklafalaival, vízmosásaival és legendáival évtizedek óta a túrázók kedvelt célpontja. A legismertebb pontja a tízméteres sziklafal, amelyet az 1965-ben épült Meteor-létrán lehet megmászni – ez az ikonikus rész különösen nagy terhelést kapott az utóbbi évek növekvő látogatószáma miatt.

A felújítás során:

275 lépcsőfokot állítottak helyre,

11 új gázlót építettek helyi anyagok felhasználásával,

három hordalékfogó védi a vízfolyásokat,

új korlátok kerültek a csúszásveszélyes szakaszokra,

megújultak a padok, pihenőhelyek és tűzrakóhelyek,

valamint új információs táblák segítik a kirándulókat.

„A Holdvilág-árok fejlesztése jó példa arra, hogyan lehet egyszerre szolgálni a természetvédelmet, a turizmust és a közösséget. Megőriztük a völgy vad szépségét, miközben biztonságosabbá és élhetőbbé tettük a kirándulás élményét” – hangsúlyozta Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója az átadón.

A Pilisi Parkerdő Zrt. 65 ezer hektárnyi erdőt kezel Budapest környékén, évente mintegy 30 millió látogatót fogadva. A pandémia óta a természetjárás iránti igény még tovább nőtt: a Prédikálószéki-kilátónál például egyetlen hétvégén akár 15–17 ezer látogatót is számoltak. Ezért is vált kulcskérdéssé az ökoturizmus és a természetvédelem közötti egyensúly megtalálása.

A projekt előzménye a Barátkút-pihenő tavaszi felújítása volt, most pedig a Holdvilág-árok teljes szakasza újult meg. A kivitelezésnél helyi, természetes anyagokat használtak, és a munkálatok alatt a terület végig látogatható maradt.