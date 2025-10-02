Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett.
Vége a lezárásnak, újra nyitva az ikonikus szurdok: vadiúj élmények is várnak + Fotók
A Pilisi Parkerdő Zrt. befejezte a Holdvilág-árok teljes körű felújítását, amely a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, ökoturisztikai és természetvédelmi szempontokat egyszerre szolgálva valósult meg. Az ország egyik legnépszerűbb szurdokvölgye így biztonságosabb, élménydúsabb és fenntarthatóbb formában várja a természetjárókat.
A Pomáz közelében fekvő Holdvilág-árok különleges sziklafalaival, vízmosásaival és legendáival évtizedek óta a túrázók kedvelt célpontja. A legismertebb pontja a tízméteres sziklafal, amelyet az 1965-ben épült Meteor-létrán lehet megmászni – ez az ikonikus rész különösen nagy terhelést kapott az utóbbi évek növekvő látogatószáma miatt.
A felújítás során:
- 275 lépcsőfokot állítottak helyre,
- 11 új gázlót építettek helyi anyagok felhasználásával,
- három hordalékfogó védi a vízfolyásokat,
- új korlátok kerültek a csúszásveszélyes szakaszokra,
- megújultak a padok, pihenőhelyek és tűzrakóhelyek,
- valamint új információs táblák segítik a kirándulókat.
„A Holdvilág-árok fejlesztése jó példa arra, hogyan lehet egyszerre szolgálni a természetvédelmet, a turizmust és a közösséget. Megőriztük a völgy vad szépségét, miközben biztonságosabbá és élhetőbbé tettük a kirándulás élményét” – hangsúlyozta Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója az átadón.
A Pilisi Parkerdő Zrt. 65 ezer hektárnyi erdőt kezel Budapest környékén, évente mintegy 30 millió látogatót fogadva. A pandémia óta a természetjárás iránti igény még tovább nőtt: a Prédikálószéki-kilátónál például egyetlen hétvégén akár 15–17 ezer látogatót is számoltak. Ezért is vált kulcskérdéssé az ökoturizmus és a természetvédelem közötti egyensúly megtalálása.
A projekt előzménye a Barátkút-pihenő tavaszi felújítása volt, most pedig a Holdvilág-árok teljes szakasza újult meg. A kivitelezésnél helyi, természetes anyagokat használtak, és a munkálatok alatt a terület végig látogatható maradt.
A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek.
Most jött a hír: ideiglenesen lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót: a faszerkezetek súlyos korhadása már balesetveszélyt jelent.
Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében.
A győri vendéglő még idén tavasszal is menüzőhelyként működött, most azonban új gazdát keres.
A védett kígyó nemcsak a padlást és a garázst választotta otthonául, hanem az éléskamrában is feltűnt, így szakértők szerint különös türelemre és odafigyelésre van szükség.
Íme, a hazai sztárkertész zseniális trükkje: nem vicc, így simán áttelelhet a paprika és a padlizsán is
Tudtátok? Egy kis odafigyeléssel átteleltethetjük a paprikát és a padlizsánt is, így tavasszal nem kell új palántákkal bajlódnunk, és a termés is korábban érkezik.
A Fertő tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot, amely szűznemzéssel szaporodik. A szakértők szerint a faj komoly veszélyt jelent az őshonos rákokra és az...
Czövek Béla neve örökre beíródott a Lökösházi Kavicsbányató történetébe: a horgász egy hét leforgása alatt kétszer is megdöntötte a tórekordot.
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
A legendás színész, Hirtling István megmutatta lenyűgöző vidéki kertjét, ahonnan néhány percnyi sétával a Nagy-Kevély tetejére juthathatnak.
Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán.
Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.
Elégedettek a nyári vendégforgalommal a Marcali Városi Gyógyfürdőben, ahol jelenleg energetikai fejlesztés is zajlik.
Magyarországon is egyre népszerűbb a Second Hand Szeptember! Igaz, már csak néhány nap van hátra a hónapból, de sosem késő átnézni a ruhatárunkat, és fenntartható...
Elfeledett álom a 21-es főút mellett: szégyenfolt lett az egykori pazar autómozis, diszkós fogadóból
Elképesztő képsorozat terjed az interneten arról, hogyan pusztította és koptatta le az idő az egykor pezsgő életű, legendás útszéli fogadót.Vajon mi lesz vele?
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Szeptember 29-én, Mihály-napon hajtják be a legelőkről az állatokat, köztük a juhokat is: ennek apropóján utánajártunk, hogyan készül híres hungarikumunk, a karcagi birkapörkölt.
Elpusztult Árnyék, Szeged ikonikus szürke farkasa, aki 15 éven át volt a vadaspark látogatóinak nagy kedvence.
Megverték a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost, aki azután avatkozott közbe, hogy két bolti tolvaj rátámadt egy eladóra és az üzletvezetőre.
Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Ennyi most mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ehhez a különleges balatoni telekhez,...
