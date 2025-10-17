Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
Figyelem, változnak a parkolási szabályok Budapesten: komoly büntetést kaphat sok autós, erre kell készülni
Október 18-a ledolgozós szombat lesz Magyarországon az október 24-i pihenőnap miatt, így a fizetős parkolókban ugyanúgy díjat kell fizetni, mint egy hétköznapon. Aki nem figyel, könnyen parkolási pótdíjat kaphat, amely Budapesten 10 200 és 73 800 forint között alakul a jármű típusától és a befizetés időpontjától függően.
2025. október 18-a szombati munkanap lesz Magyarországon az október 24-i pihenőnap miatt. Ennek a következménye a közlekedésben és a városi szolgáltatásokban is érezhető, különösen a fizetős parkolási övezetekben.
Fontos tudni, hogy ezen a napon a parkolás a fizetős területeken ugyanúgy díjköteles, mint egy átlagos hétköznap.
Akik nem figyelnek erre, könnyen parkolási bírságot kaphatnak, hiszen a parkolóautomaták és az ellenőrök a ledolgozós szombatokat a munkanapok részeként kezelik.
Érdemes tehát előre tervezni, figyelni a fizetős övezetekre, és szükség esetén időben megváltani a parkolójegyet. Ezzel elkerülhető a kellemetlen meglepetés és a büntetés.
Mennyi a parkolási bírság Budapesten?
A parkolási pótdíjak Magyarországon különböző településeken és várakozási zónákban eltérőek lehetnek. Budapestre vonatkozóan az alábbiakban ismertetem a leggyakoribb pótdíjakat és azok befizetési határidejét:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Budapesten a pótdíj összege a következőképpen alakul személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetében:
- 15 napon belüli befizetés: 10 200 Ft
- 15 napon túli befizetés: 24 600 Ft
Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi esetében:
- 15 napon belüli befizetés: 30 600 Ft
- 15 napon túli befizetés: 73 800 Ft
A pótdíj befizetése történhet bankkártyás fizetéssel az Ügyfélablak oldalán keresztül vagy készpénzes átutalási megbízással (sárga csekk).
