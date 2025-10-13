Hidegfront érkezik ma Magyarországra.
Valami készül a Balatonnál: három év múlva minden megváltozhat
Több évtizedes előkészítés után benyújtották a Balaton-felvidéki kultúrtáj UNESCO-világörökségi jelölésének előzetes értékelését. A döntés három éven belül születhet meg, ami nemzetközi szintre emelheti a Balaton térségét, írja az Infostart.
Kézzelfogható közelségbe került, hogy a Balaton-felvidéki kultúrtáj felkerüljön az UNESCO Világörökségi Listájára. Az Építési és Közlekedési Minisztérium benyújtotta az előzetes értékelési dokumentumot a szervezet titkárságához.
A jelölés a térség számos kiemelt természeti és kulturális értékét érinti, köztük a Tihanyi-félszigetet, a Tapolcai- és Káli-medencét, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park településeit, a Hévízi-tavat, Balatonfüred reformkori városrészét, valamint Keszthely védett belvárosi területeit. Emellett a Veszprémfajsz–Balácapusztai római kori villagazdaság és a Fenékpusztai római együttes is része lehet a világörökségi kultúrtájnak.
A világörökségi cím elnyerése több mint húsz évnyi előkészítő munka eredménye lenne. A kezdeményezés még Sándor Péter környezetmérnök nevéhez fűződik, aki elsőként vetette fel a Balaton-felvidék komplex örökségi védelmét. A jelölési anyagban műemlékvédelmi, természetvédelmi, geológiai és néprajzi szakemberek dolgoztak együtt.
Fejérdy Tamás építész, műemlékvédelmi szakértő szerint a tó vízfelülete és a part menti sáv a védőzóna részeként szerepelne, ami hosszú távon biztosíthatja a táj látványának megőrzését.
A világörökségi cím nem jár újabb korlátozásokkal, hiszen az UNESCO csak azokat a területeket ismeri el, amelyeket az adott ország maga is védelem alatt tart. A nemzetközi elismerés ugyanakkor növelné a térség láthatóságát és hozzájárulhatna a Balaton szezonalitásának oldásához. A világörökségi turizmus várhatóan stabilabb bevételi forrásokat is teremthet a helyi közösségek számára.
A szakértők szerint a jelölés esélyei biztatóak, bár az UNESCO döntéseiben az európai helyszínek túlképviselete miatt politikai szempontok is szerepet játszhatnak. Az előzetes értékelés egy évig tart, ezt követően készülhet el a végleges dokumentáció, így a döntés optimális esetben három éven belül megszülethet.
