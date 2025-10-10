Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál.
Készülj a pokoli dugóra: teljes pályazár jön ennél a csomópontnál
Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5 csomópont építése, melynek következtében időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között.
A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5 autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük.
A gerendabeemeléssel egyidőben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés. A munkálatokra való tekintettel a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal szükséges számolni, ezért fokozott figyelemmel és óvatossággal kell vezetni.
Az M5 autópálya és az M44 autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül. A csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen.
Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban,
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés.
Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt
A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott.
Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap.
Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.
A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
