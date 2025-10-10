2025. október 10. péntek Gedeon
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Városi forgalom. Forgalmi dugó az úton. Elválasztó sáv. Útjelzés. Közlekedési szabályok. A járművek közötti távolság és távolságtartás. Városi közlekedés. Sebességkorlátozás a városban. Többsávos autópálya.
Utazás

Készülj a pokoli dugóra: teljes pályazár jön ennél a csomópontnál

Pénzcentrum
2025. október 10. 15:02

Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5 csomópont építése, melynek következtében időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től  október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között.

A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5 autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük.

Kapcsolódó cikkeink:

A gerendabeemeléssel egyidőben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés.  A munkálatokra való tekintettel a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal szükséges számolni, ezért fokozott figyelemmel és óvatossággal kell vezetni.

Az M5 autópálya és az M44 autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül. A csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #autópálya #lezárás #forgalom #csomópont #építés #munkálatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:02
14:20
14:16
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 10.
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
2025. október 10.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
2025. október 10.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 10. péntek
Gedeon
41. hét
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
1 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
1 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
5
1 hete
Megvan a dátum, mikor és hol nyit először a világhírű csirkés étterem Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 12:57
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 12:28
Nesze neked Otthon Start: berobbant a lakásdrágulás, ezt már nem lehet letagadni
Agrárszektor  |  2025. október 10. 14:26
Veszélyes rovart hoztak be Magyarországra: durva, hogy került ide