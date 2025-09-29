A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon az Aldival.
Horrorfuvar a magyar autópályán: életveszélyes, ahogy ez a kamionos közlekedett
A NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton állítottak meg egy veszélyes túlsúlyos járműszerelvényt, amely egy személyautót és egy mezőgazdasági gépet szállított nem megfelelő rögzítéssel - közölte a hatóság.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a 49-es főúton ellenőriztek egy román járműszerelvényt, amely rendkívül veszélyes módon közlekedett. A jármű egy trélert vontatott egy személyautóval, mögötte pedig egy másik vontatmányon egy hatalmas mezőgazdasági gép helyezkedett el.
Az ellenőrzés során megállapították, hogy a szerelvény csaknem 40 százalékos túlsúllyal haladt, ráadásul a rakományt rögzítő hevederek több helyen elszakadtak vagy megsérültek. A 32 éves román sofőr azzal védekezett, hogy nem tudott a túlsúlyról, és a Lengyelországból Romániába tartó úton saját használatra vásárolt járművet és munkagépet szállított.
A szabálytalanságok miatt a pénzügyőrök közigazgatási eljárást indítottak, és 780 ezer forintos bírságot szabtak ki a sofőrre a túlsúly és a nem megfelelő rakományrögzítés miatt.
A 2023. szeptember 1-jétől életbe lépett szigorúbb jogszabályok értelmében a túlsúlyos és túlméretes járművekre akár félmillió forintot meghaladó bírság is kiszabható. A túlterhelt járművek különösen veszélyesek, mivel a hirtelen fellépő fizikai hatásokra kiszámíthatatlanul reagálhatnak, veszélyeztetve ezzel nemcsak a sofőrt, hanem a közlekedés minden résztvevőjét.
A NAV felhívja a fuvarozók figyelmét, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján jogosult ellenőrizni a vonatkozó szabályok betartását, és szabálysértés esetén pénzbírságot szabhat ki.
