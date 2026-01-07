Kiadta a rejtekhelyét Djokovic: elképesztő, mennyibe kerül egyetlen éjszaka a luxusvillájában

Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát: feltéve, hogy kifizeti a 15 ezer eurós árat. A Pavlovac‑tó partján álló privát visszavonulóhely a csendes luxus mintapéldája, ahol a világklasszis teniszező is tölti a pihenőnapjait.

Bárki eltölthet egy éjszakát Novak Djokovic privát házában Szerbiában, de mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A világ egyik legsikeresebb teniszezője eddig féltve őrizte ezt a helyet a nyilvánosság elől, most azonban bárki kibérelheti, aki hajlandó kifizetni az éjszakánként 15 ezer eurós, 5,7 milliós árat.

A birtok a békés Pavlovac‑tó partján fekszik, távol a város zajától és a reflektorfénytől. Ez az a hely, ahová Djokovic visszavonul, amikor teljes nyugalomra vágyik, és ahol a poszt szerint „a kilátás olyan, mintha meditálnál”. A környezet a csendes luxus mintapéldája: totális privát szféra, letisztult elegancia és olyan természetközeli atmoszféra, amelyet ritkán lehet megtapasztalni.

A villa nem egyszerű nyaraló, hanem egyfajta életérzés: ritka lehetőség arra, hogy valaki úgy éljen néhány napig, mint minden idők egyik legnagyobb teniszezője – pontosan ott, ahol ő is tölti a pihenőnapjait.