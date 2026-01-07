A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Kiadta a rejtekhelyét Djokovic: elképesztő, mennyibe kerül egyetlen éjszaka a luxusvillájában
Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát: feltéve, hogy kifizeti a 15 ezer eurós árat. A Pavlovac‑tó partján álló privát visszavonulóhely a csendes luxus mintapéldája, ahol a világklasszis teniszező is tölti a pihenőnapjait.
Bárki eltölthet egy éjszakát Novak Djokovic privát házában Szerbiában, de mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A világ egyik legsikeresebb teniszezője eddig féltve őrizte ezt a helyet a nyilvánosság elől, most azonban bárki kibérelheti, aki hajlandó kifizetni az éjszakánként 15 ezer eurós, 5,7 milliós árat.
A birtok a békés Pavlovac‑tó partján fekszik, távol a város zajától és a reflektorfénytől. Ez az a hely, ahová Djokovic visszavonul, amikor teljes nyugalomra vágyik, és ahol a poszt szerint „a kilátás olyan, mintha meditálnál”. A környezet a csendes luxus mintapéldája: totális privát szféra, letisztult elegancia és olyan természetközeli atmoszféra, amelyet ritkán lehet megtapasztalni.
A villa nem egyszerű nyaraló, hanem egyfajta életérzés: ritka lehetőség arra, hogy valaki úgy éljen néhány napig, mint minden idők egyik legnagyobb teniszezője – pontosan ott, ahol ő is tölti a pihenőnapjait.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
Megszólalt a meteorológiai szolgálat az extrém hóhelyzetről: nem lehet még örülni, ekkor jön az újabb kemény havazás
Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be
A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
Veszélyes drónokra figyelmeztet a Wizz Air vezére: egyre durvul a helyzet, erre valamit már tényleg lépni kell
A Wizz Air stratégiai tervekkel készül az ukrajnai piacra való visszatérésre, miközben a légitársaság számos kihívással néz szembe a hajtóműproblémáktól a fenntarthatósági kérdésekig.
Indulás közben baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest Isztambul járatánál.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
A közlekedési társaságok nem kérhetik az oktatási azonosító szám feltüntetését a tanulóbérleteken, mivel az személyes adatnak minősül.