2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
3d renderelések a tengerparti luxusházról. Nagy villa, két emelettel és a tengerre néző kerttel.
Utazás

Kiadta a rejtekhelyét Djokovic: elképesztő, mennyibe kerül egyetlen éjszaka a luxusvillájában

Pénzcentrum
2026. január 7. 14:32

Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát: feltéve, hogy kifizeti a 15 ezer eurós árat. A Pavlovac‑tó partján álló privát visszavonulóhely a csendes luxus mintapéldája, ahol a világklasszis teniszező is tölti a pihenőnapjait.

Bárki eltölthet egy éjszakát Novak Djokovic privát házában Szerbiában, de mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A világ egyik legsikeresebb teniszezője eddig féltve őrizte ezt a helyet a nyilvánosság elől, most azonban bárki kibérelheti, aki hajlandó kifizetni az éjszakánként 15 ezer eurós, 5,7 milliós árat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A birtok a békés Pavlovac‑tó partján fekszik, távol a város zajától és a reflektorfénytől. Ez az a hely, ahová Djokovic visszavonul, amikor teljes nyugalomra vágyik, és ahol a poszt szerint „a kilátás olyan, mintha meditálnál”. A környezet a csendes luxus mintapéldája: totális privát szféra, letisztult elegancia és olyan természetközeli atmoszféra, amelyet ritkán lehet megtapasztalni.

A villa nem egyszerű nyaraló, hanem egyfajta életérzés: ritka lehetőség arra, hogy valaki úgy éljen néhány napig, mint minden idők egyik legnagyobb teniszezője – pontosan ott, ahol ő is tölti a pihenőnapjait.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #turizmus #luxus #sport #instagram #szerbia #szállás #villa #tenisz #novak djokovic

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:32
14:22
14:15
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 7.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
2026. január 7.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
2 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
1 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
4
1 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 14:43
Dollármilliárdok sorsa táncol vékony jégen Venezuelában: sokan már örökre lemondhatnak a pénzükről?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 14:01
Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni
Agrárszektor  |  2026. január 7. 14:34
Elképesztő dolog történt Magyarországon: 15 éve nem volt erre példa