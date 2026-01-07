Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 7.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. január 7., szerda.

Névnap

Attila, Ramóna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.48 Ft

CHF: 413.61 Ft

GBP: 444.12 Ft

USD: 328.74 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 36970 Ft

MOL: 3150 Ft

RICHTER: 10230 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.08: Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, a keleti, északkeleti országrészben maradhatnak tartósan borult tájak. Kelet-Magyarországon várható további havazás, majd napközben ott is egyre nagyobb területen, legkésőbb az északkeleti határnál is megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szelet nagyobb területen is élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik, a hófödte tájakon hófúvás is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9 és -4 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hóval borított (főleg nyugati) tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, -20 fok közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

2026.01.09: Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, keleten van esély még napsütésre. Nyugat felől egyre többfelé várható csapadék: északon, északkeleten a hónak, dél, délnyugat felé haladva a vegyes halmazállapotú csapadéknak van növekvő esélye, tartósabb ónos eső sem zárható ki! (A halmazállapot-váltás határa bizonytalan!) A délies szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. Rendkívül hideg lesz az éjszaka, -22 és -5 fok között alakulhat a minimum. A felhősebb északnyugati, nyugati részeken valószínűek a magasabb értékek, míg a derült, szélcsendes, vastag hóval borított tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután is mindössze -10 és +1 fok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton, délnyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.01.07)

Akciók

