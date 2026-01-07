2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 7.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 7.)

Pénzcentrum
2026. január 7. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. január 7., szerda.

Névnap

Attila, Ramóna

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.48 Ft
CHF: 413.61 Ft
GBP: 444.12 Ft
USD: 328.74 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 36970 Ft
MOL: 3150 Ft
RICHTER: 10230 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.08: Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, a keleti, északkeleti országrészben maradhatnak tartósan borult tájak. Kelet-Magyarországon várható további havazás, majd napközben ott is egyre nagyobb területen, legkésőbb az északkeleti határnál is megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szelet nagyobb területen is élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik, a hófödte tájakon hófúvás is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9 és -4 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hóval borított (főleg nyugati) tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, -20 fok közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

2026.01.09: Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, keleten van esély még napsütésre. Nyugat felől egyre többfelé várható csapadék: északon, északkeleten a hónak, dél, délnyugat felé haladva a vegyes halmazállapotú csapadéknak van növekvő esélye, tartósabb ónos eső sem zárható ki! (A halmazállapot-váltás határa bizonytalan!) A délies szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. Rendkívül hideg lesz az éjszaka, -22 és -5 fok között alakulhat a minimum. A felhősebb északnyugati, nyugati részeken valószínűek a magasabb értékek, míg a derült, szélcsendes, vastag hóval borított tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután is mindössze -10 és +1 fok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton, délnyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.01.07)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:45
07:45
07:30
05:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
2 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
1 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
4
1 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 08:15
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 07:45
Megszólalt a meteorológiai szolgálat az extrém hóhelyzetről: nem lehet még örülni, ekkor jön az újabb kemény havazás
Agrárszektor  |  2026. január 7. 07:01
Átadták a 2025-ös Magyar Bor Nagydíjakat: itt vannak a győztesek