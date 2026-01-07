Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 7.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. január 7., szerda.
Névnap
Attila, Ramóna
Friss hírek
- Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
- Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
- Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
- Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
- Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
- Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
Deviza árfolyam
EUR: 384.48 Ft
CHF: 413.61 Ft
GBP: 444.12 Ft
USD: 328.74 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 36970 Ft
MOL: 3150 Ft
RICHTER: 10230 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.08: Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, a keleti, északkeleti országrészben maradhatnak tartósan borult tájak. Kelet-Magyarországon várható további havazás, majd napközben ott is egyre nagyobb területen, legkésőbb az északkeleti határnál is megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szelet nagyobb területen is élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik, a hófödte tájakon hófúvás is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9 és -4 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hóval borított (főleg nyugati) tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, -20 fok közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.
2026.01.09: Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, keleten van esély még napsütésre. Nyugat felől egyre többfelé várható csapadék: északon, északkeleten a hónak, dél, délnyugat felé haladva a vegyes halmazállapotú csapadéknak van növekvő esélye, tartósabb ónos eső sem zárható ki! (A halmazállapot-váltás határa bizonytalan!) A délies szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. Rendkívül hideg lesz az éjszaka, -22 és -5 fok között alakulhat a minimum. A felhősebb északnyugati, nyugati részeken valószínűek a magasabb értékek, míg a derült, szélcsendes, vastag hóval borított tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután is mindössze -10 és +1 fok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton, délnyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.01.07)
