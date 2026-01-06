Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 6.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. január 6.

Névnap

Boldizsár

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.42 Ft

CHF: 414.03 Ft

GBP: 444.07 Ft

USD: 327.58 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 36100 Ft

MOL: 2990 Ft

RICHTER: 9900 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.07: Túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás, északnyugaton legkisebb a csapadék esélye. Az Alföldön, Tiszántúlon eshet a legtöbb friss hó. Az északias szelet elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk, erős lökések kísérhetik, amely hordhatja a havat, hófúvást eredményezhet. A hőmérséklet hajnalban -8 és -3, délután -6 és -1 fok között alakul.

2026.01.08: Nyugat felől egyre nagyobb területen határozottan csökken a felhőzet, kisüt a nap, ezzel együtt szűnik a havazás. Keleten lehetnek tartósan borult körzetek. Az északnyugati, északi szelet nagyobb területen is élénk, erős lökések kísérhetik, amely a hófödte tájakon hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9 és -4 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, hóval borított nyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és +1 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.01.06)

