A Pénzcentrum 2025. október 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Döbbenetes látni is: szinte kiszáradt a Balaton déli partja, sétálni lehet már a mederben
A Balaton idén ősszel ijesztően alacsony vízállással küzd: Balatonfenyvesnél már a száraz mederben sétálnak az emberek. A tó átlagos vízszintje mindössze 66 centiméterre csökkent, és a szakértők szerint a következő hetekben sem várható érdemi javulás.
Most is olyan alacsony a Balaton vízszintje, amire évek óta nem volt példa- írta a Telex. A déli parton, Balatonfenyvesnél már szinte „apály” uralkodik: az emberek a száraz mederben sétálnak, miközben a víz jóval beljebb húzódott. A Telex olvasójának fotóin is látszik, hogy a strandokon a partvonal több tíz métert visszahúzódott, a meder pedig szárazon maradt. A helyzet különösen látványos a vitorláskikötők környékén, ahol csak a korábbi kotrások miatt maradt hajózható a víz.
A vízügy közleménye szerint az alacsony vízszint oka a hosszú, csapadékszegény nyár és a száraz ősz. A Balaton vízgyűjtő területén sem esett elegendő eső, a befolyásokat tápláló patakok és erek is alig hoznak utánpótlást. Az Időkép előrejelzése szerint a következő napokban is csak néhány milliméternyi csapadék várható a térségben – ez nem lesz elég ahhoz, hogy a tó szintje érdemben emelkedjen.
Pár éve még egészen más volt a helyzet: 2020-ban és 2021-ben a magas vízállás miatt a Sió-csatornát ismét megnyitották, és a hajóforgalom is újraindulhatott. Most viszont a csatorna fenékszintje fölött alig áll víz, így a vízeresztés szóba sem jöhet.
A szakemberek szerint az idei helyzet újabb figyelmeztetés a klímaváltozásra. A Telex felidézi, hogy már a 2022-es aszály idején is arra figyelmeztettek: ha a térség csapadékszegénnyé válik, a Balaton nem tudja természetes úton pótolni a veszteségét. Az elavult vízszabályozási rendszer, a beépítések és a vízvisszatartás hiánya mind rontják a helyzetet. „Ha így marad az éghajlat, a Balaton jövője nemcsak a vízmennyiségen, hanem a vízminőségen is múlik” – írja a Telex, hozzátéve: a sekélyebb, melegebb víz jobban algásodik, oxigénszintje csökken, ami az élővilágot is veszélyezteti.
Durva bezárási hullám a vidéki nagyvárosban: sorra húzzák le a rolót a boltok, mégis mi történik itt?
Szegeden egymás után zárnak be a kisboltok, és ezzel együtt sorsok, évtizedes munkák is véget érnek.
Vége a legendának, lehetetlen kigazdálkodni a szerényebb étlapot: lehúzza a rolót az ikonikus étterem
44 év után lehúzta a rolót Eger egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Cherry Étterem. A Széchenyi utcai ikonikus hely ajtaján a „technikai okok miatt zárva” felirat...
A 13 hektáros keszthelyi botanikus kert egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is.
Nincs olyan magyar, aki ne evett volna már palóclevest, azonban kevesen tudják, hogy is készül az eredeti recept szerint. Te tudtad, hogy régen hagyományosan ürühússal...
A Bodrogközi Múzeumporta nyerte el idén az „Év Tájháza” díjat, amelyet a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége ítél oda minden évben. Az elismerést október 3-án,...
Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3–5.) tartják a Murcifesztivált!
Varratokkal az arcán, ma este már színpadra áll a brutálisan megvert színész: kitüntette a rendőrség is
Ma este már a közönség is láthatja a brutálisan bántalmazott színészt az évad első nagyszínpadi bemutatójában Szombathelyen, bár sérüléseinek nyomai még jól látszanak az arcán.
Zamárdi közgyűlése döntött arról, hogy a következő négy évben biztosan a város és annak szabadstrandja ad otthont a STRAND Fesztiválnak. Ráadásként a jövő évi fesztivál...
Ősöreg kővágóörsi parasztházat varázsoltak újjá a Balaton-felvidéken: a 250 éves épület megőrizte történeti értékeit, miközben a Fiúk Építész Stúdió tervei révén modern, fényárban úszó és...
Tömeges halpusztulás borzolja a kedélyeket a Sárszentmihályi-tározón: több száz kiló süllő, csuka, balin és keszeg, és később 300 amur teteme sodródott a partra az elmúlt...
Kesztyűt húztak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, hogy megfékezzék a bíbor nebáncsvirág terjedését. A látványos, de veszélyes jövevény növény százezres nagyságrendben lepte el a Dobogó-erdő...
Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben – interaktív térképen az ellenőrök
Beindult végre a gombaszezon, a szombathelyi vásárcsarnok külön videót készített arról, hogyan lehet felismerni a hazai gombászok legádászabb ellenségét, a gyilkos galócát.
Heves megyében óriási felháborodást keltett a Tarna folyó medrének közelmúltbeli „rendbetétele”: a munkagépek teljesen eltüntették a patak menti növényzetet és az állatvilágot.
Az ország egyik legnépszerűbb szurdokvölgye eztán biztonságosabb, élménydúsabb és fenntarthatóbb formában várja a természetjárókat a Pilisben.
Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett.
A helyi panziótulajdonosok szerint a nyári idegenforgalmi időszakban egyéb programlehetőség híján vendégek nélkül maradhat az üdülőtelep.
Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt a Richter Safari Parkban.
A Mecsek csúcsán álló Zengő-kilátó lett az ország új kedvence, több ezer szavazattal győzve a 2025-ös Év Kilátója versenyben.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát