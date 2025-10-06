2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
A szélsőséges időjárás és a fűtési hullám hatása a nyárra, az éghajlatváltozás és az aszály hatása a tó kiszáradására
HelloVidék

Döbbenetes látni is: szinte kiszáradt a Balaton déli partja, sétálni lehet már a mederben

HelloVidék
2025. október 6. 08:45

A Balaton idén ősszel ijesztően alacsony vízállással küzd: Balatonfenyvesnél már a száraz mederben sétálnak az emberek. A tó átlagos vízszintje mindössze 66 centiméterre csökkent, és a szakértők szerint a következő hetekben sem várható érdemi javulás.

Most is olyan alacsony a Balaton vízszintje, amire évek óta nem volt példa- írta a Telex. A déli parton, Balatonfenyvesnél már szinte „apály” uralkodik: az emberek a száraz mederben sétálnak, miközben a víz jóval beljebb húzódott. A Telex olvasójának fotóin is látszik, hogy a strandokon a partvonal több tíz métert visszahúzódott, a meder pedig szárazon maradt. A helyzet különösen látványos a vitorláskikötők környékén, ahol csak a korábbi kotrások miatt maradt hajózható a víz.

A vízügy közleménye szerint az alacsony vízszint oka a hosszú, csapadékszegény nyár és a száraz ősz. A Balaton vízgyűjtő területén sem esett elegendő eső, a befolyásokat tápláló patakok és erek is alig hoznak utánpótlást. Az Időkép előrejelzése szerint a következő napokban is csak néhány milliméternyi csapadék várható a térségben – ez nem lesz elég ahhoz, hogy a tó szintje érdemben emelkedjen.

Pár éve még egészen más volt a helyzet: 2020-ban és 2021-ben a magas vízállás miatt a Sió-csatornát ismét megnyitották, és a hajóforgalom is újraindulhatott. Most viszont a csatorna fenékszintje fölött alig áll víz, így a vízeresztés szóba sem jöhet.

A szakemberek szerint az idei helyzet újabb figyelmeztetés a klímaváltozásra. A Telex felidézi, hogy már a 2022-es aszály idején is arra figyelmeztettek: ha a térség csapadékszegénnyé válik, a Balaton nem tudja természetes úton pótolni a veszteségét. Az elavult vízszabályozási rendszer, a beépítések és a vízvisszatartás hiánya mind rontják a helyzetet. „Ha így marad az éghajlat, a Balaton jövője nemcsak a vízmennyiségen, hanem a vízminőségen is múlik” – írja a Telex, hozzátéve: a sekélyebb, melegebb víz jobban algásodik, oxigénszintje csökken, ami az élővilágot is veszélyezteti. 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #időjárás #vízminőség #klímaváltozás #környezet #vízügy #szárazság #aszály #hellovidék #vízszint #csapadékhiány

