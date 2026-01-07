2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-4 °C Budapest
passenger bus on a snowy day
Utazás

Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be

Pénzcentrum
2026. január 7. 07:30

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke a rendkívüli időjárási körülmények miatt a biztonságos közlekedésre szólította fel a buszvezetőket, hangsúlyozva, hogy szükség esetén megtagadhatják a járat indítását.

Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke kedden Facebook-bejegyzésben fordult a buszvezetőkhöz, amelyben az útviszonyoknak megfelelő vezetésre kérte őket. "Ilyen útviszonyok között nincs menetrend és már az is csoda, hogy a járat elindul!" - fogalmazott az elnök.

A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát. Hangsúlyozta, hogy amennyiben az útviszonyok nem biztosítják a biztonságos közlekedést, a buszvezetők jogosan tagadhatják meg a járat indítását.

Dobi István azt is elmondta, hogy ilyen esetben a sofőröknek dokumentálniuk kell a körülményeket: fotót kell készíteniük és a menetlevélen fel kell tüntetniük a változtatást.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden este egyre erősödő havazás várható, az éjszaka folyamán akár 10-20 centiméter friss hó is hullhat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #havazás #biztonság #időjárás #busz #szakszervezet #tömegközlekedés #hó #közlekedésbiztonság #buszok

08:15
07:45
07:45
07:30
05:35
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
