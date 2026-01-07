Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke a rendkívüli időjárási körülmények miatt a biztonságos közlekedésre szólította fel a buszvezetőket, hangsúlyozva, hogy szükség esetén megtagadhatják a járat indítását.

Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke kedden Facebook-bejegyzésben fordult a buszvezetőkhöz, amelyben az útviszonyoknak megfelelő vezetésre kérte őket. "Ilyen útviszonyok között nincs menetrend és már az is csoda, hogy a járat elindul!" - fogalmazott az elnök.

A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát. Hangsúlyozta, hogy amennyiben az útviszonyok nem biztosítják a biztonságos közlekedést, a buszvezetők jogosan tagadhatják meg a járat indítását.

Dobi István azt is elmondta, hogy ilyen esetben a sofőröknek dokumentálniuk kell a körülményeket: fotót kell készíteniük és a menetlevélen fel kell tüntetniük a változtatást.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden este egyre erősödő havazás várható, az éjszaka folyamán akár 10-20 centiméter friss hó is hullhat.