Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be
A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke a rendkívüli időjárási körülmények miatt a biztonságos közlekedésre szólította fel a buszvezetőket, hangsúlyozva, hogy szükség esetén megtagadhatják a járat indítását.
Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke kedden Facebook-bejegyzésben fordult a buszvezetőkhöz, amelyben az útviszonyoknak megfelelő vezetésre kérte őket. "Ilyen útviszonyok között nincs menetrend és már az is csoda, hogy a járat elindul!" - fogalmazott az elnök.
A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát. Hangsúlyozta, hogy amennyiben az útviszonyok nem biztosítják a biztonságos közlekedést, a buszvezetők jogosan tagadhatják meg a járat indítását.
Dobi István azt is elmondta, hogy ilyen esetben a sofőröknek dokumentálniuk kell a körülményeket: fotót kell készíteniük és a menetlevélen fel kell tüntetniük a változtatást.
A HungaroMet előrejelzése szerint kedden este egyre erősödő havazás várható, az éjszaka folyamán akár 10-20 centiméter friss hó is hullhat.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.