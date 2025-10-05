Zala vármegye egyre markánsabban jelenik meg a hazai turizmus térképén: a gyógyfürdők, a természetközeli élmények és a gasztronómiai kínálat stabilan vonzzák a látogatókat.
Új turisztikai szenzáció a Balaton fővárosában: lenyűgöző élő múzeum vár + Videó
Megnyílt a nagyközönség előtt a Georgikon Botanikus Kert. Május végén kezdték fejleszteni, felújítani a területet. A cél, hogy a hallgatók és kutatók mellett a nagyközönség is megismerhesse a csodálatos kertet kertet.
A nagyközönség számára is megnyitották csütörtökön Keszthelyen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon Campusának botanikus kertjét, amelyet 1967-ben alakítottak ki. Gyuricza Csaba, a MATE rektora a megnyitón elmondta: egy agrár- és élettudományi területen működő egyetemnél nagyon fontos az elméleti képzés mellett a gyakorlati képzés.
Ez utóbbi színhelyei pedig nemcsak vállalatok, gazdasági társaságok, önkormányzat vagy különböző ágazati szervezetek lehetnek, hanem ilyen szempontból egy botanikus kert, egy arborétum is az, hiszen a növénytani és más alapozó tudományterületekhez nagyon nagy segítséget és gyakorlati támogatást adhat. Az arborétum ugyanis egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is, hiszen nem egy épületben lévő oktatási színtér, harmadrészt élő laboratórium is.
Egy egyetem számára a tudományos háttérnek és a kutatásnak is színtere az arborétum, például gombás kísérletek színhelye, de hallgatói kutatások, oktatói tudományos munkák végzéséhez is lehetőséget ad – jegyezte meg a rektor.
Kifejtette, hogy a Georgikon az alapítása, vagyis az 1800-as évek eleje óta együttműködött, élen járt az elméleti és a gyakorlati képzés átadásában, és már Festetics György idején arborétumot hoztak létre, amelyet az 1960-as években váltott fel a jelenleg látogathatóvá tett botanikus kert. Ahhoz, hogy egy fejlesztés látható és színvonalas legyen, nem kellenek százmilliók vagy milliárdok, de támogatókra, önkéntesekre szükség van, akik segítették azt, hogy meg tudjon újulni az arborétum.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fontos az az üzenete is, hogy a Georgikonnak nemcsak múltja van, hanem nagyon stabil jelene és még erősebb jövője is, ezt a felvételi adatok, az egyetem eredményei is mutatják – fogalmazott Gyuricza Csaba. Hozzátette még, hogy az arborétum a jövőben már nemcsak az oktatást, a kutatást, a tudományos munkát szolgálja, hanem kinyílik a város és a térség számára is, és a környezeti nevelésnek, a lelki, szellemi feltöltődésnek is teret biztosít.
Sáringer-Kenyeres Marcell, a botanikus kert vezetője az MTI kérdésére elmondta: az egyetem kollégiuma mögött hat hektáron terül el az arborétum, amelyet 1967-ban alakítottak ki. Az elmúlt időszakban a kertrendezés mellett új padokat, illetve madárodúkat helyeztek ki, a látogatók pedig minden növényfaj nevét táblákról olvashatják le.
Nincs olyan magyar, aki ne evett volna már palóclevest, azonban kevesen tudják, hogy is készül az eredeti recept szerint. Te tudtad, hogy régen hagyományosan ürühússal...
Varratokkal az arcán, ma este már színpadra áll a brutálisan megvert színész: kitüntette a rendőrség is
Ma este már a közönség is láthatja a brutálisan bántalmazott színészt az évad első nagyszínpadi bemutatójában Szombathelyen, bár sérüléseinek nyomai még jól látszanak az arcán.
Zamárdi közgyűlése döntött arról, hogy a következő négy évben biztosan a város és annak szabadstrandja ad otthont a STRAND Fesztiválnak. Ráadásként a jövő évi fesztivál...
Ősöreg kővágóörsi parasztházat varázsoltak újjá a Balaton-felvidéken: a 250 éves épület megőrizte történeti értékeit, miközben a Fiúk Építész Stúdió tervei révén modern, fényárban úszó és...
Tömeges halpusztulás borzolja a kedélyeket a Sárszentmihályi-tározón: több száz kiló süllő, csuka, balin és keszeg, és később 300 amur teteme sodródott a partra az elmúlt...
Kesztyűt húztak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, hogy megfékezzék a bíbor nebáncsvirág terjedését. A látványos, de veszélyes jövevény növény százezres nagyságrendben lepte el a Dobogó-erdő...
Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben – interaktív térképen az ellenőrök
Beindult végre a gombaszezon, a szombathelyi vásárcsarnok külön videót készített arról, hogyan lehet felismerni a hazai gombászok legádászabb ellenségét, a gyilkos galócát.
Heves megyében óriási felháborodást keltett a Tarna folyó medrének közelmúltbeli „rendbetétele”: a munkagépek teljesen eltüntették a patak menti növényzetet és az állatvilágot.
Az ország egyik legnépszerűbb szurdokvölgye eztán biztonságosabb, élménydúsabb és fenntarthatóbb formában várja a természetjárókat a Pilisben.
Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett.
A helyi panziótulajdonosok szerint a nyári idegenforgalmi időszakban egyéb programlehetőség híján vendégek nélkül maradhat az üdülőtelep.
Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt a Richter Safari Parkban.
A Mecsek csúcsán álló Zengő-kilátó lett az ország új kedvence, több ezer szavazattal győzve a 2025-ös Év Kilátója versenyben.
A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek.
Most jött a hír: ideiglenesen lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót: a faszerkezetek súlyos korhadása már balesetveszélyt jelent.
Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében.
A győri vendéglő még idén tavasszal is menüzőhelyként működött, most azonban új gazdát keres.
A védett kígyó nemcsak a padlást és a garázst választotta otthonául, hanem az éléskamrában is feltűnt, így szakértők szerint különös türelemre és odafigyelésre van szükség.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.