Új turisztikai szenzáció a Balaton fővárosában: lenyűgöző élő múzeum vár + Videó

Megnyílt a nagyközönség előtt a Georgikon Botanikus Kert. Május végén kezdték fejleszteni, felújítani a területet. A cél, hogy a hallgatók és kutatók mellett a nagyközönség is megismerhesse a csodálatos kertet kertet.

A nagyközönség számára is megnyitották csütörtökön Keszthelyen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon Campusának botanikus kertjét, amelyet 1967-ben alakítottak ki. Gyuricza Csaba, a MATE rektora a megnyitón elmondta: egy agrár- és élettudományi területen működő egyetemnél nagyon fontos az elméleti képzés mellett a gyakorlati képzés.

Ez utóbbi színhelyei pedig nemcsak vállalatok, gazdasági társaságok, önkormányzat vagy különböző ágazati szervezetek lehetnek, hanem ilyen szempontból egy botanikus kert, egy arborétum is az, hiszen a növénytani és más alapozó tudományterületekhez nagyon nagy segítséget és gyakorlati támogatást adhat. Az arborétum ugyanis egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is, hiszen nem egy épületben lévő oktatási színtér, harmadrészt élő laboratórium is.

Egy egyetem számára a tudományos háttérnek és a kutatásnak is színtere az arborétum, például gombás kísérletek színhelye, de hallgatói kutatások, oktatói tudományos munkák végzéséhez is lehetőséget ad – jegyezte meg a rektor.

Kifejtette, hogy a Georgikon az alapítása, vagyis az 1800-as évek eleje óta együttműködött, élen járt az elméleti és a gyakorlati képzés átadásában, és már Festetics György idején arborétumot hoztak létre, amelyet az 1960-as években váltott fel a jelenleg látogathatóvá tett botanikus kert. Ahhoz, hogy egy fejlesztés látható és színvonalas legyen, nem kellenek százmilliók vagy milliárdok, de támogatókra, önkéntesekre szükség van, akik segítették azt, hogy meg tudjon újulni az arborétum.

Fontos az az üzenete is, hogy a Georgikonnak nemcsak múltja van, hanem nagyon stabil jelene és még erősebb jövője is, ezt a felvételi adatok, az egyetem eredményei is mutatják – fogalmazott Gyuricza Csaba. Hozzátette még, hogy az arborétum a jövőben már nemcsak az oktatást, a kutatást, a tudományos munkát szolgálja, hanem kinyílik a város és a térség számára is, és a környezeti nevelésnek, a lelki, szellemi feltöltődésnek is teret biztosít.

Sáringer-Kenyeres Marcell, a botanikus kert vezetője az MTI kérdésére elmondta: az egyetem kollégiuma mögött hat hektáron terül el az arborétum, amelyet 1967-ban alakítottak ki. Az elmúlt időszakban a kertrendezés mellett új padokat, illetve madárodúkat helyeztek ki, a látogatók pedig minden növényfaj nevét táblákról olvashatják le.