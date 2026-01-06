A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat. A keddi első hóhullám után újabb csapadékzóna érkezik, amely szinte az egész országot érinti.
Az Időkép meteorológiai szakportál előrejelzése szerint kedden folytatódik a havazás Magyarország nagy részén, miután az első hullám hajnalban kelet, északkelet felé távozott. A reggeli csapadék számos területen mintegy 10 centiméteres hóréteget eredményezett, míg a délkeleti országrészben vegyes halmazállapotú csapadék hullott.
A szakértők szerint kedd délutántól egy újabb csapadékzóna érkezik délnyugat felől, amely az ország csaknem teljes területét érinti majd. A prognózis alapján kizárólag az északnyugati határ menti térségek maradhatnak ki a havazásból.
A meteorológiai előrejelzések azt mutatják, hogy az ország jelentős részén további 10-15 centiméterrel vastagodhat a hóréteg. A Duna-Tisza közén és a Dunántúl déli területein ennél is számottevőbb mennyiségű friss hó várható. A havazás szerda reggel főként a keleti országrészben folytatódik, helyenként a középső területeken is előfordulhat még csapadék, majd délelőtt a legtöbb helyen megszűnik.
A meteorológiai modellek egy harmadik csapadékhullámot is jeleznek szerda estére, amely elsősorban a keleti területeket érinti majd. Ez a rendszer várhatóan csütörtök délre hagyja el az északkeleti régiókat, miközben nyugat felől fokozatosan kiderül az égbolt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A többnapos havazás következtében csütörtökre az ország déli és délkeleti harmadán kiterjedt területeken 20 centimétert meghaladó, a déli országrészben helyenként 30 centiméternél is vastagabb, összefüggő hótakaró alakulhat ki.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2026. január 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Indulás közben baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest Isztambul járatánál.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
A közlekedési társaságok nem kérhetik az oktatási azonosító szám feltüntetését a tanulóbérleteken, mivel az személyes adatnak minősül.
Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a dél‑amerikai ország helyzete,
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
A Pénzcentrum 2026. január 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!