Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti

Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat. A keddi első hóhullám után újabb csapadékzóna érkezik, amely szinte az egész országot érinti.

Az Időkép meteorológiai szakportál előrejelzése szerint kedden folytatódik a havazás Magyarország nagy részén, miután az első hullám hajnalban kelet, északkelet felé távozott. A reggeli csapadék számos területen mintegy 10 centiméteres hóréteget eredményezett, míg a délkeleti országrészben vegyes halmazállapotú csapadék hullott.

A szakértők szerint kedd délutántól egy újabb csapadékzóna érkezik délnyugat felől, amely az ország csaknem teljes területét érinti majd. A prognózis alapján kizárólag az északnyugati határ menti térségek maradhatnak ki a havazásból.

A meteorológiai előrejelzések azt mutatják, hogy az ország jelentős részén további 10-15 centiméterrel vastagodhat a hóréteg. A Duna-Tisza közén és a Dunántúl déli területein ennél is számottevőbb mennyiségű friss hó várható. A havazás szerda reggel főként a keleti országrészben folytatódik, helyenként a középső területeken is előfordulhat még csapadék, majd délelőtt a legtöbb helyen megszűnik.

A meteorológiai modellek egy harmadik csapadékhullámot is jeleznek szerda estére, amely elsősorban a keleti területeket érinti majd. Ez a rendszer várhatóan csütörtök délre hagyja el az északkeleti régiókat, miközben nyugat felől fokozatosan kiderül az égbolt.

A többnapos havazás következtében csütörtökre az ország déli és délkeleti harmadán kiterjedt területeken 20 centimétert meghaladó, a déli országrészben helyenként 30 centiméternél is vastagabb, összefüggő hótakaró alakulhat ki.

