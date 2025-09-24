Aki nem készül fel időben, könnyen bajba kerülhet a reptéren a novemberi határidő után.
Szó szerint megszállják ezeket a városokat a magyarok ősszel: rengetegen utaznak ide
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A vendégek többsége 2 éjszakás pihenést tervez, a foglalások harmada hotelbe szól. A pároknál az októberi előfoglalások aránya még mérsékeltebb, a családoknál viszont már most kiugró érdeklődés látszik a négynapos hosszú hétvégére és az őszi szünetre.
Az őszi utazók kedvenc úti célja Budapest, Eger, Pécs, Siófok és Gyula a Szallas.hu foglalási adatai szerint. Az élmezőnyt Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Hévíz, Balatonfüred követik. Régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek (13–13%). Az őszi belföldi utazásoknál a legtöbben 2 éjszakát (39%) vagy 1 éjszakát (32%) foglalnak, minden ötödik vendég hároméjszakás kikapcsolódást tervez, míg a hosszabb tartózkodások (4 éj vagy több) az utazások 10%-át teszik ki.
Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások: az őszi foglalások harmada (32%) hotelbe szól, míg apartmant az utazók 27%-a választott eddig. A vendégházak 24%-kal, a panziók 13%-kal, az egyéb szállástípusok pedig 4%-kal részesednek az őszi foglalásokból. A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada ellátást is kért a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.
„Tízből kilenc őszi foglalásunk legfeljebb 170 ezer forint értékű – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – A 170–270 ezer forint közötti értékű foglalások 7%-ot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3%-ot tesznek ki." A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy a párban utazók (két felnőtt) aránya 56 százalék őszre, míg a gyermekkel utazóké 18 százalék. „A páros foglalásoknál Budapest, Eger és Gyula a befutó, míg a családoknál Nyíregyháza, Budapest és Siófok vezet" – részletezte Kelemen Lili.
Programok és attrakciók, amelyekért ősszel is útra kelünk
A portál Programok csapatának adatai szerint a legnépszerűbb őszi attrakciók közé tartozik a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, de sokan látogatják a Zalakarosi Fürdőt, a Hungarospa Hajdúszoboszlót, a Visegrádi Fellegvárat, az Esztergomi Bazilikát és a keszthelyi Festetics-kastélyt is.
Népszerű az október 23-ai hosszú hétvége a belföldi utazók körében
Az adatok szerint szeptemberre érkezett eddig a legtöbb foglalás, de erősödik az érdeklődés október iránt is, főként az október 23-ai hosszú hétvége és az őszi szünet miatt. Az októberi előfoglalások közel harmada már a négynapos hosszú hétvégére szól. „Főként a családosoknál látszik az előfoglalás, náluk már most több októberi foglalás látható, mint szeptemberi – mondta a sajtószóvivő. – Ezzel szemben a páros őszi foglalások kétharmada szeptemberre szól, 31 százaléka októberre.” Eger, Gyula, Budapest és Hévíz számítanak a legnépszerűbb úti célnak a szünidőben.
A legkeresettebb őszi úti célok a belföldi utazók körében a foglalási adatok szerint:
- Budapest
- Eger
- Pécs
- Siófok
- Gyula
- Szeged
- Miskolc
- Nyíregyháza
- Hévíz
- Balatonfüred
Népszerű hazai turisztikai attrakciók 2025 őszén a magyar vendégek körében:
- Nyíregyházi Állatpark
- Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
- Fővárosi Állat- és Növénykert
- Egri vár
- Gyulai Várfürdő
- Zalakarosi Fürdő
- Hungarospa Hajdúszoboszló
- Visegrádi Fellegvár
- Esztergomi Bazilika
- Festetics-kastély – Keszthely
