Országos Taxis Szövetség: óriási gond van a szakmában, tisztességtelen a verseny
A taxispiacon egyre nagyobb problémát jelent a tisztességtelen verseny, amit a "dobós" cégeken keresztül, papíron napi két órában dolgozó sofőrök okoznak. A szakmai szervezetek változást sürgetnek, miközben a hatóságok egyelőre nem lépnek - számolt be róla a 24.hu.
"Tisztességtelen a verseny" – jelentette ki Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a "dobós" cégeken keresztül, papíron napi két órában dolgozó sofőrökkel kapcsolatban. Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke szerint a téma nyilvános felvetése után sok taxis fellélegzett, hogy "végre ki lett mondva a dolog".
A probléma rendezésében azonban egyelőre sem a fuvarszervező cégek, sem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), sem a főváros nem mutat hajlandóságot. A szakmai szervezetek szerint a jelenlegi taxis piac mintegy negyven százalékát olyan sofőrök alkotják, akik különböző cégektől bérelnek autókat.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket. A cégek folyamatosan emelik a heti leadók összegét, miközben a sofőröket mindössze napi két órás munkaszerződéssel jelentik be, ami jelentős adóelkerülést tesz lehetővé.
Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
