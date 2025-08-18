2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Budapest, 2025. január 15.Taxisok gyülekezenek jarmûveikkel a Hõsök terén a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének felhívására megtartott tûntetés kezdetén, majd több csoportban az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), a Nemzetg
Autó

Országos Taxis Szövetség: óriási gond van a szakmában, tisztességtelen a verseny

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 09:36

A taxispiacon egyre nagyobb problémát jelent a tisztességtelen verseny, amit a "dobós" cégeken keresztül, papíron napi két órában dolgozó sofőrök okoznak. A szakmai szervezetek változást sürgetnek, miközben a hatóságok egyelőre nem lépnek - számolt be róla a 24.hu.

"Tisztességtelen a verseny" – jelentette ki Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a "dobós" cégeken keresztül, papíron napi két órában dolgozó sofőrökkel kapcsolatban. Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke szerint a téma nyilvános felvetése után sok taxis fellélegzett, hogy "végre ki lett mondva a dolog".

A probléma rendezésében azonban egyelőre sem a fuvarszervező cégek, sem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), sem a főváros nem mutat hajlandóságot. A szakmai szervezetek szerint a jelenlegi taxis piac mintegy negyven százalékát olyan sofőrök alkotják, akik különböző cégektől bérelnek autókat.

Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket. A cégek folyamatosan emelik a heti leadók összegét, miközben a sofőröket mindössze napi két órás munkaszerződéssel jelentik be, ami jelentős adóelkerülést tesz lehetővé.

 

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#adozas #NAV #taxi #adó #adócsalás #taxisok

TolllerBela
35 perce
Ennek a metálnak mindig mással van baja ! Hogy élnének meg a rosszak, ha a jók szép, tiszta és modern, számukra kedvezményesen biztosított és felszerelt kocsikban, magas fizetéssel, boldogan éldegélnének ? Esetleg még versengenének is a szolgáltatások magas színvonalában a profibbnál profibb taxis vállalatok ! Hogyan ? Sehogy !
0
0
