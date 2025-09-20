2025. szeptember 20. szombat Friderika
Budapest, 2025. július 8.
Utazás

Fontos határidő jár le napokon belül: csúnya büntetést kaphat, aki elfelejti

MTI
2025. szeptember 20. 08:07

A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.

Október 31-ig érvényesek a 2024-2025-ös tanévre vagy annak második félévére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok, valamint azoknak a tanulóknak a diákigazolványai, akik a 2024-2025-ös tanévben töltötték be 16. életévüket.

A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.

November 1-jétől a 2009. szeptember 1-je előtt született tanulók diákigazolványa már csak érvényesítő matricával használható.

A BKK felhívja a szülők és diákok figyelmét, hogy a lejáró diákigazolványokat október 31-ig érvényesíttetniük kell ahhoz, hogy utána is igénybe vehessék kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést - közölték.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#utazás #bkk #Budapest #tömegközlekedés #tanév #október #közösségi közlekedés #kedvezmény #diák #diákigazolvány #érvényesítés #budapesti tömegközlekedés

