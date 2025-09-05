2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Szélsőséges időjárás a szárazsággal Megrepedt Föld. Egy szupercella zivatar vonul a Texas Panhandle, USA szárazság sújtotta területe felett.
Hőségriadó és viharveszély: tikkasztó meleggel és heves zivatarokkal telik a péntek

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 07:34

Pénteken túlnyomóan napos idő ígérkezik, többnyire kevés gomolyfelhővel. Az Északi-középhegységben, valamint a Nyugat- és Északnyugat-Dunántúlon azonban több gomolyfelhő képződhet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat, írja a HungaroMet.

Sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet. Ezeken a tájakon zápor, zivatar is előfordulhat.

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat erős, viharos széllökés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.
