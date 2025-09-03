2025. szeptember 3. szerda Hilda
23 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 3.)
Utazás

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. szeptember 3., szerda.

Névnap

Hilda

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.53 Ft
CHF: 422.28 Ft
GBP: 454.61 Ft
USD: 340 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29850 Ft
MOL: 2890 Ft
RICHTER: 10390 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.04: A hajnalra képződő ködfoltok feloszlanak, így napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között alakul.

2025.09.05: Többórás napsütés mindenhol valószínű, de helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és főként az ország északnyugati felén elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél napközben megélénkül, Sopron körül megerősödik. Hajnalban 11, 18, délután 26, 34 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kedden napközben meleg jellegű fronthatás várható, így az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Estétől nyugat felől pedig már hidegfront érkezik. (2025.09.02)

