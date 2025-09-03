Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 3.)

A nap folyamán erőteljes felhőképződés lesz a jellemző, bár időszakosan és területenként előbukkanhat a nap is.
- Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
- Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
- Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
- Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
- Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
- Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Deviza árfolyam
EUR: 395.53 Ft
CHF: 422.28 Ft
GBP: 454.61 Ft
USD: 340 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 29850 Ft
MOL: 2890 Ft
RICHTER: 10390 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.04: A hajnalra képződő ködfoltok feloszlanak, így napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között alakul.
2025.09.05: Többórás napsütés mindenhol valószínű, de helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és főként az ország északnyugati felén elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél napközben megélénkül, Sopron körül megerősödik. Hajnalban 11, 18, délután 26, 34 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Kedden napközben meleg jellegű fronthatás várható, így az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Estétől nyugat felől pedig már hidegfront érkezik. (2025.09.02)
Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába.
Már holnaptól megszüntetik a kézipoggyászban szállítható folyadékok mennyiségére vonatkozó korlátozást a kolozsvári repülőtéren.
A turizmus dinamikus bővülése nemcsak lehetőségeket, hanem gazdasági kihívásokat is teremt.
