Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed

Vízkereszt napján, esetleg már előtte is sok magyar családban lebontották a karácsonyfát, ami több héten át az ünnepi időszak főszereplője volt a lakásokban. Azonban minden évben érdemes tudatosítani, hogy a csupasz, elszáradt fát nem szabad ott és oda kidobni, ahová gondoljuk - elégetni pedig még annyira sem. A Pénzcentrum a MOHU segítségét kérte, hogy kiderüljön: hogyan és mikor viszik el az ünnep sztárjait?

Ma van Vízkereszt napja, ami a keresztény hagyományban, a naptárakban Krisztus megkeresztelésének szent napja - egyben egy fontos időszak, a karácsonyi ünnepkör lezárása is már két évezrede. A szokások szerint a családok ilyenkor bontják le a karácsonyfát, a díszek visszakerülnek megszokott helyükre, hogy aztán majd az idei karácsony előtt újra előkerüljenek.

A lecsupaszított fenyőfával viszont nem ér véget a dolog csak azzal, hogy lekerülnek róluk a díszek, azt a megfelelő helyre ki kell helyezni, hogy a MOHU budapesti divíziója elszállíthassa - a fővárosban legalábbis ők az illetékesek. Ahogy minden évben, most is megkérdeztük őket, mi a fa kihelyezésének helyes és pontos módja: a válaszoaikat most közöljük.

Már szedik is össze - de honnan?

A MOHU Budapest legelőször is azt árulta el, hogy idén sincs változás a fenyőfák kirakásának ütemezésében: az elszállítás már meg is kezdődött, hiszen a legtöbben akár már szilveszer után röviddel megszabadulnak a lecsupaszított fától.

A fővárosban a lebontott karácsonyfák elszállítása hagyományosan január első hetében kezdődik és egészen február közepéig tart. A lakosság már január első napjaitól kihelyezheti a lebontott karácsonyfákat. Fontos, hogy a fenyők teljesen díszmentesek legyenek: gyertyák, csillagszóró-maradványok, fényfüzérek, műanyag dekorációk ne maradjanak rajtuk

- tudtuk meg a cég tájékoztatásából, melyet lapunknak küldtek. Azt is elmondták, hová kell vinni a fenyőfát: régen nem szabad már például azt a sokáig divatos módszert követni, hogy kihajítjuk a sokadik emeleti lakásunkból.

A fákat a társasházi gyűjtőedények mellé, vagy a kijelölt gyűjtőpontokra kell kitenni úgy, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos- vagy gépjárműforgalmat. fővárosban több mint 250 erre a célra kijelölt gyűjtőhely van, ahova a lakosság elviheti a lebontott fát. Ezek a pontok jellemzően társasházi tömbök közelében, jól megközelíthető közterületeken helyezkednek el.

- írta kérdésünkre a MOHU Budapest.

Több száz tonna levitézlett karácsonyfa kerül utcára

A MOHU végezetül azt is elmondta: mint mindig, most is komoly járműparkkal szedik össze a levitézlett karácsonyfákat, csak naponta tíznél több kocsival járják a várost ilyeneket keresve és aztán elszállítva. Persze van is mit: a tapasztalatok szerint több száz tonna fát tesznek ki a lakók.

A fenyőfák begyűjtését minden évben külön erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő járművekkel végezzük, ez naponta nagyjából 12 autót jelent. Budapesten az elmúlt téli időszakban 625 tonna fenyőfa került elszállításra, így nagyságrendileg ezzel a mennyiséggel számolunk most is

- tette hozzá a MOHU Budapest.

Mivel ebben a kérdésben nem illetékesek, azt nem mondták meg, hogy ha rosszul, rossz helyre tennénk ki a fát (forgalmat akadályoz, máshogy útban van vagy egyenesen veszélyes) akkor milyen bírságra számíthatunk.

Lapunk egy gyors utánanézéssel megtudta, hogy a közigazgatási bírság mértéke változatlan: aki rossz helyre teszi ki a fát, 5 és 50 ezer forint közötti bírságra számíthat, ami senkinek se esik jól így évkezdésre. Ennél is nagyobb hibát követünk el azonban, ha elégetnénk a karácsonyfát: mivel a gyanta komoly tűzveszélyt okoz, és a telephelyeken is csak ellenőrzött körülmények között teszik,

a lakossági "karácsonyfatüzelők" akár 300 ezer forintos bírságot kaphatnak, ha a fenyőfát vagy a csomagolópapírt elégetik.

Természetesen a MOHU is arra kéri a lakosságot, hogy segítse a fákat elszállító kollégák munkáját, és a kijelölt gyűjtőhelyekre vigyék - sokkal hamarabb eltűnnek így az utcákról a fák, kerülgetni sem kell őket és a munka is haladósabb.