Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
Vízkereszt napján, esetleg már előtte is sok magyar családban lebontották a karácsonyfát, ami több héten át az ünnepi időszak főszereplője volt a lakásokban. Azonban minden évben érdemes tudatosítani, hogy a csupasz, elszáradt fát nem szabad ott és oda kidobni, ahová gondoljuk - elégetni pedig még annyira sem. A Pénzcentrum a MOHU segítségét kérte, hogy kiderüljön: hogyan és mikor viszik el az ünnep sztárjait?
Ma van Vízkereszt napja, ami a keresztény hagyományban, a naptárakban Krisztus megkeresztelésének szent napja - egyben egy fontos időszak, a karácsonyi ünnepkör lezárása is már két évezrede. A szokások szerint a családok ilyenkor bontják le a karácsonyfát, a díszek visszakerülnek megszokott helyükre, hogy aztán majd az idei karácsony előtt újra előkerüljenek.
A lecsupaszított fenyőfával viszont nem ér véget a dolog csak azzal, hogy lekerülnek róluk a díszek, azt a megfelelő helyre ki kell helyezni, hogy a MOHU budapesti divíziója elszállíthassa - a fővárosban legalábbis ők az illetékesek. Ahogy minden évben, most is megkérdeztük őket, mi a fa kihelyezésének helyes és pontos módja: a válaszoaikat most közöljük.
Már szedik is össze - de honnan?
A MOHU Budapest legelőször is azt árulta el, hogy idén sincs változás a fenyőfák kirakásának ütemezésében: az elszállítás már meg is kezdődött, hiszen a legtöbben akár már szilveszer után röviddel megszabadulnak a lecsupaszított fától.
A fővárosban a lebontott karácsonyfák elszállítása hagyományosan január első hetében kezdődik és egészen február közepéig tart. A lakosság már január első napjaitól kihelyezheti a lebontott karácsonyfákat. Fontos, hogy a fenyők teljesen díszmentesek legyenek: gyertyák, csillagszóró-maradványok, fényfüzérek, műanyag dekorációk ne maradjanak rajtuk
- tudtuk meg a cég tájékoztatásából, melyet lapunknak küldtek. Azt is elmondták, hová kell vinni a fenyőfát: régen nem szabad már például azt a sokáig divatos módszert követni, hogy kihajítjuk a sokadik emeleti lakásunkból.
A fákat a társasházi gyűjtőedények mellé, vagy a kijelölt gyűjtőpontokra kell kitenni úgy, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos- vagy gépjárműforgalmat. fővárosban több mint 250 erre a célra kijelölt gyűjtőhely van, ahova a lakosság elviheti a lebontott fát. Ezek a pontok jellemzően társasházi tömbök közelében, jól megközelíthető közterületeken helyezkednek el.
- írta kérdésünkre a MOHU Budapest.
Több száz tonna levitézlett karácsonyfa kerül utcára
A MOHU végezetül azt is elmondta: mint mindig, most is komoly járműparkkal szedik össze a levitézlett karácsonyfákat, csak naponta tíznél több kocsival járják a várost ilyeneket keresve és aztán elszállítva. Persze van is mit: a tapasztalatok szerint több száz tonna fát tesznek ki a lakók.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A fenyőfák begyűjtését minden évben külön erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő járművekkel végezzük, ez naponta nagyjából 12 autót jelent. Budapesten az elmúlt téli időszakban 625 tonna fenyőfa került elszállításra, így nagyságrendileg ezzel a mennyiséggel számolunk most is
- tette hozzá a MOHU Budapest.
Mivel ebben a kérdésben nem illetékesek, azt nem mondták meg, hogy ha rosszul, rossz helyre tennénk ki a fát (forgalmat akadályoz, máshogy útban van vagy egyenesen veszélyes) akkor milyen bírságra számíthatunk.
Lapunk egy gyors utánanézéssel megtudta, hogy a közigazgatási bírság mértéke változatlan: aki rossz helyre teszi ki a fát, 5 és 50 ezer forint közötti bírságra számíthat, ami senkinek se esik jól így évkezdésre. Ennél is nagyobb hibát követünk el azonban, ha elégetnénk a karácsonyfát: mivel a gyanta komoly tűzveszélyt okoz, és a telephelyeken is csak ellenőrzött körülmények között teszik,
a lakossági "karácsonyfatüzelők" akár 300 ezer forintos bírságot kaphatnak, ha a fenyőfát vagy a csomagolópapírt elégetik.
Természetesen a MOHU is arra kéri a lakosságot, hogy segítse a fákat elszállító kollégák munkáját, és a kijelölt gyűjtőhelyekre vigyék - sokkal hamarabb eltűnnek így az utcákról a fák, kerülgetni sem kell őket és a munka is haladósabb.
A déli országrészt kapja el a legjobban a friss havazás, de az ország szinte egész területén legalább citromsárga riasztás van érvényben.
A lakásvásárlás ma már sokaknak elérhetetlen álom. De hogyan emelkedtek szédítő magasságba az ingatlanárak Magyarországon? És hogyan lettünk Európa csúcstartói? Mutatjuk!
A héten érkező erős lehűlés és havazás miatt érdemes mielőbb téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket.
Decemberben látványosan, 16 százalékkal visszaesett az eladó lakások iránti kereslet
A héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet.
Jelentős havazás érkezik Magyarországra a jövő héten egy mediterrán ciklon hatására.
Mutatjuk a listát, mely településeken lehet áramszünetre számítani 2026 elején.
A következő napokban jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: egy érkező mediterrán ciklon miatt többfelé havazhat, helyenként pedig esőre vagy ónos esőre is számítani kell.
A Magyar Honvédség tűzszerészeit tavaly csaknem 1700 alkalommal riasztották különböző robbanótestek miatt, a hatástalanított eszközök össztömege pedig megközelítette a 20 tonnát.
A legdrágább és a legolcsóbb ingatlan ára között több mint 1700-szoros különbség volt 2025-ben, de más érdekességek is születtek tavaly.
Az ország déli-, majd középső részében is lehet havazásra számítani ma, a felhőzet ennek ellenére több helyen felszakadozhat - áll az előrejelzésben.
A fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai 2025 végén.
A te bankszámládat is durván megcsapolták az ünnepek? Ne aggódj, nem fogsz éhezni: 5+1 kipróbált receptünkkel megmutatjuk, hogyan vészeld át a következő fizetésnapig.
Fontos határidő közeleg: bukhatja az 1 milliós támogatást sok magyar dolgozó 2026-ban, ha erre nem figyelnek
A Magyar Államkincstár a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet.
Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.
Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén
Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.
Vízkereszt 2026-ban is január 6-án lesz: ez az egyik legfontosabb katolikus ünnepnap. Cikkünkből kiderül, mi a vízkereszt jelentése és munkaszüneti nap, vagy parancsolt ünnep ez...
A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.