Gyönyörű táj a Duna folyóról és a zöldövezetről a magyarországi Visegrád városában, Európában.
HelloVidék

Figyelem! Rendkívüli helyzet a Dunán, ezért állt le a visegrádi komp

HelloVidék
2026. január 6. 11:15

A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: 2026. január 5-től biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között, olvasható a Visegrád–Nagymaros komp hivatalos közösségi oldalán.

A közlemény szerint nemcsak a komp, hanem a kishajók sem üzemelhetnek, mivel a kisebb merülés ellenére a jelenlegi vízállás mellett a hajók biztonságos közlekedése nem garantált. A társaság a lakosság türelmét és megértését kérte. A Dunakeszi Komp is kiadott tájékoztatást:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A Dunán tapasztalható rendkívül alacsony vízállás miatt a kompra való fel- és lehajtás a megszokottnál körülményesebb. A várható havazás tovább nehezíti a helyzetet. Kérjük az utasokat, fokozottan figyeljenek, és a téli gumival nem rendelkező autósok ne vegyék igénybe szolgáltatásainkat. Az előrejelzések szerint a következő hat napban nem apad tovább a Duna, így a kompközlekedés a megszokott módon biztosított, minden változásról tájékoztatást adunk.”

Száraz lábbal a Duna közepén

Nagymaros térségében a víz visszahúzódásával kavicsos zátonyok, száraz mederszakaszok és korábban rejtett kövek bukkantak elő. A rendkívüli apadás miatt több helyen akár a folyó közepe felé is be lehet sétálni, és olyan területek váltak járhatóvá, amelyek normál vízállásnál teljesen víz alatt állnak.

A szakemberek azonban óvatosságra intenek: a meder hirtelen mélyülhet, a kövek rendkívül csúszósak, a víz hőmérséklete alacsony, ráadásul a Duna vízjárása gyorsan változhat.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #biztonság #víz #időjárás #duna #komp #folyó #vízállás #hellovidék #visegrád

