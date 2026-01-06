Egy 5–8 méter átmérőjű kráter tátong Vizslás határában, miután beszakadt a föld egy korábbi bányaművelés miatt. A helyszín életveszélyes, a területet lezárták, a hatóságokat értesítették.
Figyelem! Rendkívüli helyzet a Dunán, ezért állt le a visegrádi komp
A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: 2026. január 5-től biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között, olvasható a Visegrád–Nagymaros komp hivatalos közösségi oldalán.
A közlemény szerint nemcsak a komp, hanem a kishajók sem üzemelhetnek, mivel a kisebb merülés ellenére a jelenlegi vízállás mellett a hajók biztonságos közlekedése nem garantált. A társaság a lakosság türelmét és megértését kérte. A Dunakeszi Komp is kiadott tájékoztatást:
„A Dunán tapasztalható rendkívül alacsony vízállás miatt a kompra való fel- és lehajtás a megszokottnál körülményesebb. A várható havazás tovább nehezíti a helyzetet. Kérjük az utasokat, fokozottan figyeljenek, és a téli gumival nem rendelkező autósok ne vegyék igénybe szolgáltatásainkat. Az előrejelzések szerint a következő hat napban nem apad tovább a Duna, így a kompközlekedés a megszokott módon biztosított, minden változásról tájékoztatást adunk.”
Száraz lábbal a Duna közepén
Nagymaros térségében a víz visszahúzódásával kavicsos zátonyok, száraz mederszakaszok és korábban rejtett kövek bukkantak elő. A rendkívüli apadás miatt több helyen akár a folyó közepe felé is be lehet sétálni, és olyan területek váltak járhatóvá, amelyek normál vízállásnál teljesen víz alatt állnak.
A szakemberek azonban óvatosságra intenek: a meder hirtelen mélyülhet, a kövek rendkívül csúszósak, a víz hőmérséklete alacsony, ráadásul a Duna vízjárása gyorsan változhat.
Egy elkederedett posztból indult, mára pedig kézzelfogható kezdeményezéssé vált: elkészült a Tejtermelők Térképének első, prototípus verziója.
Tömeges mérgezés lett a diákcsínyből: közel 40 lettek rosszul egy zalaegerszegi iskolában - a rendőrség is nyomoz
Egy rosszul elsült „diákcsíny” miatt hétfőn közel negyven diák és dolgozó lett rosszul a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban, többeket kórházba kellett szállítani.
Csak nem a Télapó felejtette itt? Meseszép szarvas sétált át Esztergom belvárosán – a fotója pedig villámgyorsan bejárta a Facebookot, és mindenki a „bevásárló állatot”...
Országos rekordként ismerte el a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) egy tízéves kislány, Práger Virág rendkívüli fogását.
Kóstoltad már az ínycsiklandó céklás pogácsát füstölt sajttal, tökmaggal megbolondítva? Ha eddig nem találkoztál vele, itt az ideje: nem csak finom, hanem egészséges is!
szervezők délelőtt 11 órára várják a bátor fürdőzőket és az érdeklődőket a tópartra.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalása: Kikötők és a téli halpusztulás a Balaton déli partján.
Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon.
Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!
Ahogy megnyitották, úgy is zárták be: jelképes áron búcsúztak a vendégektől Mosonmagyaróváron. Hétfőn végleg bezárt a Pityókás, ezzel eltűnt az utolsó vendéglátóhely is a város...
A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Pécsen is.
Az elmúlt napok hajnali fagyai ellenére életveszélyes jég alakult ki a Tisza-tónál: a jégréteg mindössze néhány centiméter vastag, így sportolásra és közlekedésre teljesen alkalmatlan.
