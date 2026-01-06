Figyelem! Rendkívüli helyzet a Dunán, ezért állt le a visegrádi komp

A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: 2026. január 5-től biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között, olvasható a Visegrád–Nagymaros komp hivatalos közösségi oldalán.

A közlemény szerint nemcsak a komp, hanem a kishajók sem üzemelhetnek, mivel a kisebb merülés ellenére a jelenlegi vízállás mellett a hajók biztonságos közlekedése nem garantált. A társaság a lakosság türelmét és megértését kérte. A Dunakeszi Komp is kiadott tájékoztatást:

„A Dunán tapasztalható rendkívül alacsony vízállás miatt a kompra való fel- és lehajtás a megszokottnál körülményesebb. A várható havazás tovább nehezíti a helyzetet. Kérjük az utasokat, fokozottan figyeljenek, és a téli gumival nem rendelkező autósok ne vegyék igénybe szolgáltatásainkat. Az előrejelzések szerint a következő hat napban nem apad tovább a Duna, így a kompközlekedés a megszokott módon biztosított, minden változásról tájékoztatást adunk.”

Száraz lábbal a Duna közepén

Nagymaros térségében a víz visszahúzódásával kavicsos zátonyok, száraz mederszakaszok és korábban rejtett kövek bukkantak elő. A rendkívüli apadás miatt több helyen akár a folyó közepe felé is be lehet sétálni, és olyan területek váltak járhatóvá, amelyek normál vízállásnál teljesen víz alatt állnak.

A szakemberek azonban óvatosságra intenek: a meder hirtelen mélyülhet, a kövek rendkívül csúszósak, a víz hőmérséklete alacsony, ráadásul a Duna vízjárása gyorsan változhat.