Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 2.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 2.
Névnap
Rebeka, Dorina
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 395.45 Ft
CHF: 422.06 Ft
GBP: 457.49 Ft
USD: 338.35 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 29920 Ft
MOL: 2934 Ft
RICHTER: 10470 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.03: Éjjel tovább vastagszik a felhőzet, és napközben is erőteljes felhőképződés valószínű, de előfordulnak kevésbé felhős, napos tájak, illetve időszakok is. Összességében többfelé, akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, esőre is. Reggelig északkeleten még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Nyugat-Dunántúlon csökken. Az északnyugatira, északira forduló szél a Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet 15, 21, a maximum 25, 32 fok között alakulhat.
2025.09.04: A hajnalra képződő pára, köd feloszlik, napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hétfőn már fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.09.01)
Akciók
A Belügyminisztérium az ingázókat szeretné segíteni azzal, hogy bekerüljenek az adatbázisba. A rendelettervezet ma jelent meg.
Durva kockázati tényezőket jelent a túl magas látogatószám, a turizmus szezonalitása és intenzitása. De meddig maradhat így?
A Pénzcentrum 2025. szeptember 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ezt a szigetet választották a világ legszebb helyének: vízesések, vulkánok és titkos öblök várnak itt
A búvárok gyakran a sziget északi részére látogatnak, hogy manta rájákkal, zátonyokkal és teknősökkel úszhassanak.
Számos szakma kínál lehetőséget a világjárásra fizetés mellett, csak tudni kell megfelelően választani.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Továbbra is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport szeptember 1-je és 21-e között a balatoni utószezonra.
Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.
Kezdődik az iskola – szeptember elsejétől sűrűbben indulnak a BKK járatai
Napok kérdése, és bezár több fővárosi fürdő is, mutatjuk, melyek maradnak továbbra is nyitva.
Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak.
Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, az egész országra kiadták a figyelmeztetést.
Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani 2025. augusztus 30-31-én.
Szaharai por, hőség és záporok kísérik a pénteket – több vármegyére figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Felsővezetékszakadás miatt teljesen leállt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron csütörtök délután.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
