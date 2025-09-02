2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 2.)
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 2.)

2025. szeptember 2. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 2.

Névnap

Rebeka, Dorina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.45 Ft
CHF: 422.06 Ft
GBP: 457.49 Ft
USD: 338.35 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29920 Ft
MOL: 2934 Ft
RICHTER: 10470 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.03: Éjjel tovább vastagszik a felhőzet, és napközben is erőteljes felhőképződés valószínű, de előfordulnak kevésbé felhős, napos tájak, illetve időszakok is. Összességében többfelé, akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, esőre is. Reggelig északkeleten még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Nyugat-Dunántúlon csökken. Az északnyugatira, északira forduló szél a Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet 15, 21, a maximum 25, 32 fok között alakulhat.

2025.09.04: A hajnalra képződő pára, köd feloszlik, napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között alakul.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn már fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.09.01)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
