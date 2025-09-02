Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 2.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 2.

Névnap

Rebeka, Dorina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.45 Ft

CHF: 422.06 Ft

GBP: 457.49 Ft

USD: 338.35 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 29920 Ft

MOL: 2934 Ft

RICHTER: 10470 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.03: Éjjel tovább vastagszik a felhőzet, és napközben is erőteljes felhőképződés valószínű, de előfordulnak kevésbé felhős, napos tájak, illetve időszakok is. Összességében többfelé, akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, esőre is. Reggelig északkeleten még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Nyugat-Dunántúlon csökken. Az északnyugatira, északira forduló szél a Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet 15, 21, a maximum 25, 32 fok között alakulhat.

2025.09.04: A hajnalra képződő pára, köd feloszlik, napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn már fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.09.01)

