Ilyen a mesében sincs: még egy busz kigyulladt Budapesten, most is a XII. kerületben

Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.

A XII. kerületi Alkotás utcában is kigyulladt egy BKK-busz csütörtökön - erről a 24.hu számolt be. A járművon utas nem tartózkodott, a katasztrófavédők gyorsan megfékezték a lángokat.

A jelenlegi hírek szerint a tűz a busz motorterében csapott fel, majd átterjedt az utastérbe is. Személyi sérülés nem történt, a busz sofőrje biztonságban el tudta hagyni a járművet.

Alig huszonnégy óra alatt ez volt a harmadik eset, amikor a fővárosban kigyulladt egy busz. Tegnap kora délután a belvárosi József Attila és Nádor utcák sarkán égett ki az első, majd ma kora reggel a XII. kerületben, a Farkasréti temető közelében történt ugyanez. Személyi sérülés egyik esetben sem történt, a főpolgármester azonban azonnali vizsgálatot kért az esetek után.