Tűzoltó egy tűzoltótömlővel vizet permetez egy égő autó lángjaira, amelyből sűrű füst száll fel.
Utazás

Megint kigyulladt egy busz Budapesten: mégis, mi folyik itt?

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 09:28

Újabb BKK-busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben. Egy nap sem telt el azóta, hogy a belvárosban ugyanez megtörtént.

24 óra sem telt el a belvárosban teljesen kiégett BKK-busz után, máris újabb eset történt ma reggel. A Telex a katasztrófavédelem alapján arról ír, hogy a Farkasréti temető közelében, az Érdi út és a Süveg utcai megállók között történt az eset. Személyi sérülésről eddig nem érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem fél tíz előtt azt írta, hogy a tűzoltók két viízsugárral eloltották a lángokat.

A BKK Info arról ír, hogy a (e busz a kigyulladt busz miatt terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont és az Eper utca közötti megállókat - ugyanakkor egy autóbusz közlekedik a csomópont és a Farkasréti temető között. Az 59-es villamospótló autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Márton Áron tér és a Süveg utca megállót.

 

 
Címlapkép: Getty Images
