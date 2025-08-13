Halálos áldozatokat követelő hőhullám és erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot
Lángokban állt egy BKV-busz Budapesten – a füstöt a város több pontjáról is látni
Szerda délelőtt kigyulladt egy BKV-busz Budapest belvárosában, a József nádor tér közelében, írja a Telex.
A lap olvasói felvételekre hivatkozva számolt be a történtekről. Több képet és videót is kaptak a József Attila utcában lángoló buszról. A füstöt Budapest több pontjáról is látni lehet.
A tűzesettel kapcsolatban a lap kereste a Budapesti Közlekedési Központot.
A katasztrófavédelem honlapján közölte, hogy a tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A tűzoltók már oltják a lángokat.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar mezőgazdaság idei évét is súlyosan érinti az aszály és a csapadékhiány.
Figyelem, fontos változás élesedett a gyógyfürdők szabályozásában: 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvénnyel használhatják ezeket a gyógymedencéket!
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Nemcsak az utazási szabadságról, hanem egy ország diplomáciai súlyáról és nemzetközi megbecsüléséről is képet ad a világ útlevél-erősorrendje.
A megnyitót augusztus 12-re tervezik, de a strand üzemkezdése a délelőtti vízirendészeti szemle eredményétől függ.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A következő napokban fokozatosan erősödik a kánikula, a hét második felében sokfelé 35 fok fölötti értékek várhatók.
2025 első felében nőtt a vendégforgalom és a külföldiek kiadásai, ami tovább hajtja a turizmus gazdasági növekedését.
Hegyi Zsolt szerint a balesetnek nincs köze az azt megelőző hetekben zajló átfogó felújításhoz sem.
Átmenetileg nem voltak elérhetőek a a digitális jegyek és bérletek a BudapestGO applikációban.
Tizennyolc fővárosi hivatásos tűzoltóegység és több önkéntes egység a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltotta a lángokat.
A mai napon, hétfőn sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tombol a kőkemény hőség, a melegrekord is megdőlhetett: pusztító meleget mértek Körösladányban és Újpesten
Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.
Nem tágít a brutál hőség, jövő héten sem ússzuk meg a kánikulát: 36-39 fok is lehet, meg fogunk főni
A jövő héten folytatódik a kánikula, a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fokot is mérhetünk.
A Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit.
Van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.
Bár az ország nagy részén napos, száraz idő lesz, néhol záporok, zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.