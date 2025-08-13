Lángokban állt egy BKV-busz Budapesten – a füstöt a város több pontjáról is látni

Szerda délelőtt kigyulladt egy BKV-busz Budapest belvárosában, a József nádor tér közelében, írja a Telex.

A lap olvasói felvételekre hivatkozva számolt be a történtekről. Több képet és videót is kaptak a József Attila utcában lángoló buszról. A füstöt Budapest több pontjáról is látni lehet.

A tűzesettel kapcsolatban a lap kereste a Budapesti Közlekedési Központot.

A katasztrófavédelem honlapján közölte, hogy a tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A tűzoltók már oltják a lángokat.