Két tűzoltó vizet permetez a narancssárga lángok alján.
Utazás

Lángokban állt egy BKV-busz Budapesten – a füstöt a város több pontjáról is látni

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 12:52

Szerda délelőtt kigyulladt egy BKV-busz Budapest belvárosában, a József nádor tér közelében, írja a Telex.

A lap olvasói felvételekre hivatkozva számolt be a történtekről. Több képet és videót is kaptak a József Attila utcában lángoló buszról. A füstöt Budapest több pontjáról is látni lehet.

A tűzesettel kapcsolatban a lap kereste a Budapesti Közlekedési Központot.

A katasztrófavédelem honlapján közölte, hogy a tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A tűzoltók már oltják a lángokat.
Címlapkép: Getty Images
