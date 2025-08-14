Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban.
Minden eddiginél látványosabb tűzijáték jön: több tízezer pirotechnikai effektben gyönyörködhetünk
Augusztus 20-án este 21 órától a Duna-parton új szintre emelik a Szent István-napi tűzijátékot: több mint 45 ezer pirotechnikai effekt, drónshow, fényfestés és narrált történelmi élmény varázsolja el a nézőket, írja a Blikk.
Idén a „Tűz és fény játéka” látványvilága egyszerre alkalmazza a legmodernebb technológiákat és a tiszteleg a hagyományok előtt. A tűzijáték és a drónshow augusztus 20-án 21 órakor kezdődik, és egy több mint öt kilométeres látványtérben bontakozik ki. A rendezvény szervezői szerint a Duna-part bármely pontjáról hasonlóan lenyűgöző vizuális élmény várja majd a látogatókat.
A fő látványelem a 45 530 pirotechnikai effekt lesz, amely ötezerrel több, mint a tavalyi évben. A repertoárban tűzmozsarak, kométák, bombetták, szikraszökőkutak és számos egyéb pirotechnikai eszköz kap helyet. A drónok a magyar történelem jelképeit formálják majd meg az égen, kiegészítve a hagyományos tűzijátékot.
A program narrációját ismét az „öreg pásztor” karaktere adja, Körtvélyessy Zsolt előadásában. Az Ugron Zsolna által írt történet a Szent István király koronázása utáni időket idézi meg, bemutatva az államalapítás fontos eseményeit, a király halála utáni zűrzavaros korszakot, az Árpád-házi királyok uralkodásának kezdetét és Szent László csodás tetteit. A zenei aláfestést Elek Norbert kifejezetten erre az alkalomra komponálta, Pápai Erika közreműködésével. A látványtervet ismét a nemzetközi hírű Seres Anikó készítette, a művészeti koncepcióért Iványi Árpád és Réti Barnabás felelt.
A Blikk érdekes adatokat is közölt az eseményről:
- 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt robban majd.
- Három hidat is bevonnak a látványba, (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd).
- A helyszíneken 500 indítási pontot fognak elhelyezni.
- Az előkészületek hat hónapnyi munkát, a kitelepülés 21 napot vesz igénybe.
