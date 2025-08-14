2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
35 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tűzijáték a budapesti
Utazás

Minden eddiginél látványosabb tűzijáték jön: több tízezer pirotechnikai effektben gyönyörködhetünk

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 11:17

Augusztus 20-án este 21 órától a Duna-parton új szintre emelik a Szent István-napi tűzijátékot: több mint 45 ezer pirotechnikai effekt, drónshow, fényfestés és narrált történelmi élmény varázsolja el a nézőket, írja a Blikk.

Idén a „Tűz és fény játéka” látványvilága egyszerre alkalmazza a legmodernebb technológiákat és a tiszteleg a hagyományok előtt. A tűzijáték és a drónshow augusztus 20-án 21 órakor kezdődik, és egy több mint öt kilométeres látványtérben bontakozik ki. A rendezvény szervezői szerint a Duna-part bármely pontjáról hasonlóan lenyűgöző vizuális élmény várja majd a látogatókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fő látványelem a 45 530 pirotechnikai effekt lesz, amely ötezerrel több, mint a tavalyi évben. A repertoárban tűzmozsarak, kométák, bombetták, szikraszökőkutak és számos egyéb pirotechnikai eszköz kap helyet. A drónok a magyar történelem jelképeit formálják majd meg az égen, kiegészítve a hagyományos tűzijátékot.

Szinte teljesen megbénul a város az ünnep miatt: már holnapután kezdődik, most tervezd át az utad!
EZ IS ÉRDEKELHET
Szinte teljesen megbénul a város az ünnep miatt: már holnapután kezdődik, most tervezd át az utad!
Bár csak mához egy hétre lesz a nemzeti ünnep, már péntektől egy sor lezárásra, terelésre és korlátozásra kell számítani a fővárosban.

A program narrációját ismét az „öreg pásztor” karaktere adja, Körtvélyessy Zsolt előadásában. Az Ugron Zsolna által írt történet a Szent István király koronázása utáni időket idézi meg, bemutatva az államalapítás fontos eseményeit, a király halála utáni zűrzavaros korszakot, az Árpád-házi királyok uralkodásának kezdetét és Szent László csodás tetteit. A zenei aláfestést Elek Norbert kifejezetten erre az alkalomra komponálta, Pápai Erika közreműködésével. A látványtervet ismét a nemzetközi hírű Seres Anikó készítette, a művészeti koncepcióért Iványi Árpád és Réti Barnabás felelt.

A Blikk érdekes adatokat is közölt az eseményről:

  • 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt robban majd.
  • Három hidat is bevonnak a látványba, (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd).
  • A helyszíneken 500 indítási pontot fognak elhelyezni.
  • Az előkészületek hat hónapnyi munkát, a kitelepülés 21 napot vesz igénybe.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #duna #augusztus 20 #tűzijáték #híd #nemzeti ünnep

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:16
12:04
11:45
11:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 13.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 14.
Téged is kitiltott ma a Facebook? Ezt kell tenned, ha kaptál illen üzenetet
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
2
5 napja
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
3
2 napja
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
4
4 napja
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
5
1 hete
Már szórják a gigabírságokat Horvátországban: egy rossz mozdulat, és 150 ezer forintod bánja!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatveszteség
megtakarítási számlák esetében használatos kifejezés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 10:20
Megfő a fél ország: mutatjuk, melyik megyékben lehet brutális hőség ma és holnap
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 10:03
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 11:27
Súlyos mérgezések Somogy megyében: egyre aggasztóbb a helyzet