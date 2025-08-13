A pályahálózatot újítják fel, így nemsokára több hetes időtartamra lezárják a pályaudvart.
Szinte teljesen megbénul a város az ünnep miatt: már holnapután kezdődik, most tervezd át az utad!
Bár csak mához egy hétre lesz a nemzeti ünnep, már péntektől egy sor lezárásra, terelésre és korlátozásra kell számítani a fővárosban.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt péntektől forgalmi változások lépnek érvénybe a fővárosban; a többi között már péntektől átadják a Lánchidat a gyalogosoknak, miközben a tűzijáték előkészületei miatt a híd járdáit lezárják - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.
A hídnak a közúti forgalom előli lezárása miatt pénteken hajnaltól egészen augusztus 21-én délig a 105-ös, a 210-es és a 216-os autóbuszok a Erzsébet hídon át közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai vár területén, ami a 16-os buszcsalád, valamint a Várkert rakparton, ami vasárnaptól a 19-es és a 41-es villamosok közlekedését érinti - tartalmazza a közlemény.
Augusztus 20-án 19 órától a gyalogos forgalom elől is lezárják a hídat, de rögtön a tűzijáték után már át lehet kelni gyalog a Lánchídon - tették hozzá. Azt írták, hogy szombaton reggel részben lezárják a Margit híd járdáit is, a gyalogos forgalmat a lekorlátozott szélső sávban tartják fenn. Augusztus 20-án 16 órától a tűzijáték idejére a hidat teljes szélességében és a Margitsziget déli oldalát is lezárják.
Az Erzsébet hídnak szintén lezárják a Lánchíd felőli járdáját hétfőn 6 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, majd augusztus 18-án 22 órától a Szabadság hídhoz közelebb eső, déli járdát is várhatóan augusztus 21-én 6 óráig. Ezzel párhuzamosan pedig a gyalogosok számára megnyitják a Pest irányú buszsávot, ám a tűzijáték idejére ezt a hidat is lezárják. Szintén lezárják a Szabadság híd járdáit.
Augusztus 17-én, vasárnaptól augusztus 21-én 12 óráig az Erzsébet hídhoz közelebbi, majd augusztus 19-én, kedden reggeltől augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a Petőfi hídhoz közelebb eső járdát is. A hídra a villamosvágányok mellé mindkét oldalra zárt korlátsort telepítenek, így augusztus 19-én reggeltől 21-én 12 óráig a hídon gyalog a villamosvágányok mellett lehet közlekedni - sorolták.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A korlátozások érintik a rakpartokat és a várat is, a Szent Jobb körmenet miatt pedig augusztus 20-án a Bazilika környékét is. Továbbá a tűzijátékhoz kapcsolódóan jelentős forgalomkorlátozásra számíthatnak a közlekedők a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút-Szabadság híd-Szent Gellért rakpart-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által határolt területen belül - ismertették.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a BKK járatai az aktuális forgalmi viszonyoknak, korlátozásoknak megfelelően közlekednek. Valós idejű információk a BKK weboldalán érhetők el a járatok közlekedésével kapcsolatban. Ugyanakkor a társaság elsősorban a metrók használatát ajánlja az utazóknak.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2025. augusztus 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.
A magyar mezőgazdaság idei évét is súlyosan érinti az aszály és a csapadékhiány.
Figyelem, fontos változás élesedett a gyógyfürdők szabályozásában: 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvénnyel használhatják ezeket a gyógymedencéket!
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Nemcsak az utazási szabadságról, hanem egy ország diplomáciai súlyáról és nemzetközi megbecsüléséről is képet ad a világ útlevél-erősorrendje.
A megnyitót augusztus 12-re tervezik, de a strand üzemkezdése a délelőtti vízirendészeti szemle eredményétől függ.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A következő napokban fokozatosan erősödik a kánikula, a hét második felében sokfelé 35 fok fölötti értékek várhatók.
2025 első felében nőtt a vendégforgalom és a külföldiek kiadásai, ami tovább hajtja a turizmus gazdasági növekedését.
Hegyi Zsolt szerint a balesetnek nincs köze az azt megelőző hetekben zajló átfogó felújításhoz sem.
Átmenetileg nem voltak elérhetőek a a digitális jegyek és bérletek a BudapestGO applikációban.
Tizennyolc fővárosi hivatásos tűzoltóegység és több önkéntes egység a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltotta a lángokat.
A mai napon, hétfőn sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tombol a kőkemény hőség, a melegrekord is megdőlhetett: pusztító meleget mértek Körösladányban és Újpesten
Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.
Nem tágít a brutál hőség, jövő héten sem ússzuk meg a kánikulát: 36-39 fok is lehet, meg fogunk főni
A jövő héten folytatódik a kánikula, a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fokot is mérhetünk.
A Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.