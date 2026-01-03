2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szomorú és depressziós nő fekszik otthon az ágyban.
Egészség

Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet

Hegyi Letícia
2026. január 3. 13:07

A szezonális depresszió jellemzően az őszi és téli hónapokban jelentkező hangulatzavar, amely komoly fáradtsággal, reményvesztettséggel és érdektelenséggel járhat. A Pénzcentrum dr. Hollósy-Vadász Gábor pszichológust kérte, hogy beszéljen arról, miben különbözik a szezonális depresszió a téli lehangoltságtól, milyen tünetekre érdemes figyelni, és miként változik a szervezet biokémiája a csökkenő napsütés hatására. A szakember kitért arra is, kik a legveszélyeztetettebbek, milyen tényezők súlyosbíthatják a tüneteket, valamint szó esett a kezelési lehetőségekről is.

A szezonális depresszió a depressziók egyik típusa, amely leggyakrabban az őszi és téli hónapokban jelentkezik – amikor csökken a természetes fény mennyisége –, és ciklikusan visszatér az évszakok váltakozásával. A tünetek közé tartozik többek közt a krónikus fáradtság, a reményvesztettség, az általános rossz hangulat, az érdektelenség és a koncentrációs nehézség is. A szezonális depresszió pontos oka nem ismert, de feltehetőleg genetikai és életkori sajátosságok, valamint a szervezet kémiai egyensúlyának felborulása is szerepet játszanak benne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Depresszió, szezonális depresszió vagy téli lehangoltság?

Dr. Hollósy-Vadász Gábor pszichológus kiemelte, hogy a szezonális depresszió és a téli lehangoltság között jelentős a különbség. Mint mondta, a szezonális depresszió – vagyis a szezonális affektív zavar – a hangulatzavarok egyik formája, és lényegesen súlyosabb tüneteket produkál, mint az átmeneti rosszkedv.

Rámutatott, hogy míg a téli lehangoltság általában legfeljebb egy-két napig tart, és gyorsan elmúlik, addig a szezonális depresszió akár hónapokon keresztül fennállhat: jellemzően ősszel kezdődik, és tavaszig tart.

A szezonális depresszióval küzdőknek tartósan rossz hangulata van, az érintettek elveszíthetik az életkedvüket, sőt, súlyosabb esetekben akár öngyilkossági gondolatok is felmerülhetnek,

mindezen tünetek pedig csak a tavasz beköszöntével enyhülnek.

A kezdeti depresszió 7 fő tünete: ha ezeket észleled, azonnal fordulj orvoshoz
EZ IS ÉRDEKELHET
A kezdeti depresszió 7 fő tünete: ha ezeket észleled, azonnal fordulj orvoshoz
Bizony a normális látszat mögött nagyon is súlyos pszichológiai problémák szunnyadhatnak.

A szakember a szezonális depresszió és a „klasszikus” depresszió közötti különbségekről szólva elmondta, hogy a szezonális depresszió gyakran magától enyhül vagy megszűnik, amikor több a természetes fény és beköszönt a jobb idő. A klasszikus depresszió ezzel szemben általában nem múlik el spontán módon, és az évszakok változása sem hoz feltétlen javulást. Míg a klasszikus depresszió egész éven át fennállhat, függetlenül attól, hogy tél vagy nyár van, addig a szezonális affektív zavarnál a tünetek egy adott időszakhoz köthetők, leggyakrabban az őszi–téli hónapokhoz. Ez az időszakos jelleg az egyik legfontosabb megkülönböztető tényező a két állapot között.

A nők, az idősek és az egyedülállóak a legveszélyeztetettebbek

A szakember azt is megjegyezte, hogy kutatások szerint a nők gyakrabban érintettek, bár hangsúlyozta, hogy ennek hátterében az is állhat, hogy ők nagyobb arányban kérnek segítséget, így gyakrabban jelennek meg az ellátórendszerben. Élethelyzet szempontjából különösen veszélyeztetettek még az egyedül élők, valamint az idősebb korosztály is fokozott kockázatnak van kitéve, különösen akkor, ha mindehhez anyagi nehézségek vagy egzisztenciális bizonytalanság is társul.

A pszichológus szerint az ünnepi időszak – például karácsony és újév környéke – is sokak számára felerősítheti a magány élményét, hiszen ilyenkor hangsúlyosan jelenik meg a családdal, párkapcsolatban töltött idő képe, ami azok számára, akiknek nincs támogató közegük, kifejezetten megterhelő lehet. Ugyanakkor, mint mondta, van egy enyhén kedvező, bár kezdetben alig érzékelhető változás is ebben az időszakban: karácsony környékén már elindul a nappalok hosszabbodása, egyre több lesz a természetes fény, ami hosszabb távon pozitív hatással lehet a közérzetre és a hangulatra.

Drámai adatok derülte ki a dolgozók mentális állapotáról, ezt senki sem gondolta
EZ IS ÉRDEKELHET
Drámai adatok derülte ki a dolgozók mentális állapotáról, ezt senki sem gondolta
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.

Ez történik a szervezetben

Arra a kérdésünkre, hogy mi történik ilyenkor biokémiai szinten az emberben, a pszichológus kifejtette, hogy a csökkent napsütés hatására megemelkedik a melatoninszint, ami felboríthatja az alvás–ébrenlét ciklust. Dr. Hollósy-Vadász Gábor hozzátette, hogy nagyon megnövekedhet az alvásigény, a fáradékonyság, és az érintettek nehezebben tudnak alkalmazkodni a mindennapok ritmusához. Ezzel párhuzamosan csökken a szerotonin és a dopamin szintje is, melynek következménye a kisebb motiváció, a kevesebb mozgás, és gyakran tapasztalható tartós kimerültség, valamint belső enerváltság is.

Mindezek pedig tovább erősítik, hogy a fáradtság és a kedvetlenség miatt az érintettek kevesebb időt töltenek a szabadban, így csökken az endorfintermelés is, ami tovább rontja a hangulatot és az általános közérzetet.

Mikor érdemes szakemberhez fordulni?

Dr. Hollósy-Vadász Gábor szerint akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni, ha azt tapasztaljuk, hogy tartósan nagyon rosszul érezzük magunkat, különösen akkor, ha a rossz időszakokban a hangulatunk minden téren jelentősen nyomottabbá válik.

Kiemelte, hogy figyelmeztető jel lehet az is, ha észrevesszük, hogy nincs kedvünk mozogni, csökken a szexuális érdeklődésünk, vagy egyre nehezebben tudunk kikelni az ágyból.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mint azt a szakember hangsúlyozta, ha már nemcsak hétvégén, hanem hétköznapokon is egész nap aludnánk, esetleg fel sem kelünk, és azt éljük meg, hogy beszűkül az életterünk, ez pedig a mindennapi működésünkre is kihat, akkor ez komoly jelzés.

Amikor valaki már nem képes ellátni azokat a hétköznapi feladatokat, amelyeket korábban gond nélkül elvégzett, az egyértelműen olyan állapot, amely szakember segítségét igényli

– húzta alá a pszichológus.

Fényterápia

A szakember kifejtette, hogy a szezonális depresszió többféle módon is kezelhető terápiás keretek között, és bizonyos esetekben szükség lehet gyógyszeres kezelésre is. Mint mondta, a pszichiátriai ellátás gyakran az egyik leghatékonyabb megoldás, hiszen ilyenkor célzottan be lehet avatkozni az agyi neurotranszmitterek működésébe. Az antidepresszánsok általában néhány hét alatt fejtik ki hatásukat, és jelentősen csökkenthetik a tüneteket.

A gyógyszeres kezelés mellett a pszichológus szerint fontos szerepe van az életmódváltásnak és a pszichológiai eszközöknek is, ilyenek lehetnek a relaxációs technikák, a fényterápia, de sokat segíthet a támogató társas kapcsolatok tudatos építése, valamint különböző kognitív módszerek alkalmazása is.

Dr. Hollósy-Vadász Gábor emellett a fényterápiát említette még. Mint kifejtette, ennek lényege, hogy az érintett napfényhez hasonló, speciális megvilágításban tölt el meghatározott időt – ezt a módszert elsősorban az északi országokban alkalmazzák. A fényhatás révén hormonális szinten is kedvező változások indulnak el a szervezetben, és a D-vitamin-termelés is serkenthető.

A szakember rámutatott, hogy a vitaminpótlás szintén támogató szerepet játszhat: megfelelő készítmények szedésével csökkenthető a szezonális depresszió intenzitása és a tünetek kilengése, így az állapot súlyossága is mérsékelhető.

Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
EZ IS ÉRDEKELHET
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
Magyarország továbbra is az élmezőnyben az öngyilkossági statisztikákban – mit árulnak el a számok a társadalom mentális állapotáról?

Otthoni praktikák

A pszichológus kérdésünkre azt is elmondta, hogy léteznek otthoni praktikák is. Például ha anyagi lehetőségünk engedi, érdemes lehet egy rövid utazást tenni, mivel ha valaki a téli hónapokra napfényesebb, melegebb éghajlatra költözik, előfordulhat, hogy a szezonális depresszió tünetei egyáltalán nem jelentkeznek nála.

Az íróasztalt is lehet úgy elhelyezni, hogy az ablak felé nézzen, így a napsütés minél jobban érje az embert, de vásárolhatók olyan speciális izzók, amelyek a napfényt utánozzák, bár ezek nem helyettesítik teljesen a természetes fényt.

A legfontosabb és mindenki számára hozzáférhető eszköz pedig továbbra is a rendszeres mozgás: minél többet tartózkodunk aktívan a szabadban, annál nagyobb a szervezet endorfin-termelése, ami természetes módon javítja a hangulatot.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #depresszió #antidepresszáns #alvás #pszichológus #mozgás #vitamin #pszichológia #mentális #mentális egészség #mentális betegségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:37
13:07
12:31
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2026. január 2.
Kimerítették a kasszát az ünnepek? Íme 5+1 filléres recept, amivel kihúzhatod az újév első fizujáig
2026. január 1.
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
NAPTÁR
Tovább
2026. január 3. szombat
Genovéva, Benjámin
1. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
1 hónapja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
2 hete
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
4
3 hete
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
5
3 hete
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján, egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni, az opció kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 10:58
Nagy bejelentést tett Donald Trump: már el is fogták a venezuelai elnököt
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 10:05
Így készül a legkülönlegesebb magyar pogácsa: ez a téli vitaminbomba a titkos hozzávaló
Agrárszektor  |  2026. január 3. 13:03
Súlyos milliárdok ömlenek a magyar falvakba: így pörgetnék fel a vidéket