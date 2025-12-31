Merz kitért az Egyesült Államokkal való kapcsolat nehézségeire is, amely Trump 2025 januári visszatérése óta már nem tekinthető a német és európai biztonság garanciájának.
Förtelmes mélységbe zuhant ennek az országnak a nemzeti valutája: megelégelték az emberek, sztrájk és tüntetés jön
Iránban a harmadik napja tartó tiltakozások és sztrájkok több városra is kiterjedtek a rekordgyenge valutaárfolyam és az infláció miatt. A kormány elismerte a tüntetéseket, és párbeszédet ígért a demonstrálókkal - írja a BBC.
A tiltakozások vasárnap kezdődtek, amikor a teheráni Nagy Bazár kereskedői sztrájkba léptek, miután az iráni riál történelmi mélypontra zuhant az amerikai dollárral szemben a szabad piacon.
Azóta a BBC Persian által ellenőrzött videók szerint a demonstrációk átterjedtek Karaj, Hamedan, Qeshm, Malard, Iszfahán, Kermanshah, Shiraz és Yazd városokra is. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők szétoszlatására.
Az iráni kormány közleményben jelezte, hogy "elismeri a tiltakozásokat", és "türelemmel meghallgatja a kritikus hangokat is". Masoud Pezeshkian elnök hétfő este az X-en közölte, hogy utasította a belügyminisztert, kezdjen tárgyalásokat a tüntetők képviselőivel a problémák megoldása érdekében.
Az elnök elfogadta Mohammadreza Farzin jegybanki kormányzó lemondását is, helyére Abdolnasser Hemmatit, a korábbi gazdasági és pénzügyminisztert nevezte ki.
Egyetemi hallgatók is csatlakoztak a tüntetésekhez, kormányellenes jelszavakat skandálva, köztük a "Halál a diktátorra" utalva Ali Hamenei ajatollahra, Irán legfőbb vezetőjére. Egyes tüntetők az 1979-es iszlám forradalom során megbuktatott sah fiát, Reza Pahlavit éltették.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Pahlavi, aki az Egyesült Államokban él száműzetésben, az X-en reagált: "Veletek vagyok. A győzelem a miénk, mert ügyünk igazságos és mert egységesek vagyunk." Hozzátette: "Amíg ez a rezsim hatalmon marad, az ország gazdasági helyzete tovább fog romlani."
Az amerikai külügyminisztérium perzsa nyelvű X-fiókja támogatását fejezte ki a tüntetők felé, dicsérve bátorságukat és kiállva azok mellett, akik "méltóságot és jobb jövőt" keresnek az évek óta tartó sikertelen politika és gazdasági félrekezelés után.
Pezeshkian elnök kedden kijelentette, hogy Irán válasza "bármilyen elnyomó agresszióra" "súlyos és megbánást kiváltó" lesz. Irán legfőbb vezetője korábban többször is kijelentette, hogy Izrael kormánya abban reménykedett, hogy a háború alatt tömegtüntetések törnek ki Iránban és megdöntik a rezsimet.
Volodimir Zelenszkij szerint komoly biztonsági előnyt jelentene Ukrajna számára az amerikai katonai jelenlét.
A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban.
A moszkvai védelmi minisztérium kedden jelentette be a lépést, egyben első ízben mutatta be a hadrendbe állított fegyverrendszert.
Kína kedden rakétákat lőtt ki Tajvan északi és déli vizei felé, és új partraszálló hadihajókat vonultatott fel az eddigi legnagyobb hadgyakorlatán.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn ultimátumot intézett a Hamászhoz: közlése szerint a szervezetnek nagyon rövid időn belül teljesen le kell szerelnie, különben „nagy bajba kerül".
Kiderült, mit gondol Putyin valójában Ukrajnáról: "A szovjet jóindulat önként megváltoztatta a világot!"
Nyilvánosságra kerültek Vlagyimir Putyin orosz elnök és George W. Bush amerikai elnök 2001 és 2008 közötti találkozóinak dokumentumai.
2026-tól mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság.
2500 méteres magasságban csapott le a lavina az osztrák hegyekben, a magyar férfi életét már nem tudták megmenteni.
Ukrán dróntámadás miatt decemberben mintegy 6 százalékkal esett vissza Kazahsztán olajtermelése.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, a Mar-a-Lagóban fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy új lendületet adjon a gázai tűzszüneti folyamatnak.
Iránban egymás után második napja tüntetnek kereskedők és bolttulajdonosok, miután az ország valutája történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.
Peking szerint a művelet figyelmeztetésül szolgál a szeparatista erőknek.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy bár a garanciák erősek, egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.
A Trump-kormányzat szerint az ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell az új pénzügyi realitásokhoz.
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Kiderült, könyörtelenül megregulázta az orosz elitet Putyin: így maradtak hatalom nélkül az elnök oligarchái
Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban - politikai befolyásuk azonban nincs.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.