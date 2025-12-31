Förtelmes mélységbe zuhant ennek az országnak a nemzeti valutája: megelégelték az emberek, sztrájk és tüntetés jön

Iránban a harmadik napja tartó tiltakozások és sztrájkok több városra is kiterjedtek a rekordgyenge valutaárfolyam és az infláció miatt. A kormány elismerte a tüntetéseket, és párbeszédet ígért a demonstrálókkal - írja a BBC.

A tiltakozások vasárnap kezdődtek, amikor a teheráni Nagy Bazár kereskedői sztrájkba léptek, miután az iráni riál történelmi mélypontra zuhant az amerikai dollárral szemben a szabad piacon.

Azóta a BBC Persian által ellenőrzött videók szerint a demonstrációk átterjedtek Karaj, Hamedan, Qeshm, Malard, Iszfahán, Kermanshah, Shiraz és Yazd városokra is. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők szétoszlatására.

Az iráni kormány közleményben jelezte, hogy "elismeri a tiltakozásokat", és "türelemmel meghallgatja a kritikus hangokat is". Masoud Pezeshkian elnök hétfő este az X-en közölte, hogy utasította a belügyminisztert, kezdjen tárgyalásokat a tüntetők képviselőivel a problémák megoldása érdekében.

Az elnök elfogadta Mohammadreza Farzin jegybanki kormányzó lemondását is, helyére Abdolnasser Hemmatit, a korábbi gazdasági és pénzügyminisztert nevezte ki.

Egyetemi hallgatók is csatlakoztak a tüntetésekhez, kormányellenes jelszavakat skandálva, köztük a "Halál a diktátorra" utalva Ali Hamenei ajatollahra, Irán legfőbb vezetőjére. Egyes tüntetők az 1979-es iszlám forradalom során megbuktatott sah fiát, Reza Pahlavit éltették.

Pahlavi, aki az Egyesült Államokban él száműzetésben, az X-en reagált: "Veletek vagyok. A győzelem a miénk, mert ügyünk igazságos és mert egységesek vagyunk." Hozzátette: "Amíg ez a rezsim hatalmon marad, az ország gazdasági helyzete tovább fog romlani."

Az amerikai külügyminisztérium perzsa nyelvű X-fiókja támogatását fejezte ki a tüntetők felé, dicsérve bátorságukat és kiállva azok mellett, akik "méltóságot és jobb jövőt" keresnek az évek óta tartó sikertelen politika és gazdasági félrekezelés után.

Pezeshkian elnök kedden kijelentette, hogy Irán válasza "bármilyen elnyomó agresszióra" "súlyos és megbánást kiváltó" lesz. Irán legfőbb vezetője korábban többször is kijelentette, hogy Izrael kormánya abban reménykedett, hogy a háború alatt tömegtüntetések törnek ki Iránban és megdöntik a rezsimet.