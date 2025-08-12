A következő napokban fokozatosan erősödik a kánikula, a hét második felében sokfelé 35 fok fölötti értékek várhatók.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 12.)
Névnap
Klára
Friss hírek
- Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
- Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
- Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
- Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
- Hamarosan brutál hőhullám csap le Magyarországra: élve megfővünk ebben a kánikulában
- Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
Deviza árfolyam
EUR: 395.69 Ft
CHF: 419.97 Ft
GBP: 457.36 Ft
USD: 340.55 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 30500 Ft
MOL: 2968 Ft
RICHTER: 10400 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.13: Felhőtlen, csapadékmentes idő várható, Sopronnál napközben élénk keleties széllel. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31, 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2025.08.14: Nagy eséllyel marad a felhőtlen idő, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 12, 17 fok várható, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a vízpartokon, belvárosokban és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Délután 33, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Vasárnap este gyenge hidegfront érkezik, de hétfőre hatásai jelentősen gyengülnek. Emiatt a hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomáscsökkenés jelentkezhet. (2025.08.11)
2025 első felében nőtt a vendégforgalom és a külföldiek kiadásai, ami tovább hajtja a turizmus gazdasági növekedését.
Hegyi Zsolt szerint a balesetnek nincs köze az azt megelőző hetekben zajló átfogó felújításhoz sem.
Átmenetileg nem voltak elérhetőek a a digitális jegyek és bérletek a BudapestGO applikációban.
Tizennyolc fővárosi hivatásos tűzoltóegység és több önkéntes egység a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltotta a lángokat.
A mai napon, hétfőn sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tombol a kőkemény hőség, a melegrekord is megdőlhetett: pusztító meleget mértek Körösladányban és Újpesten
Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.
Nem tágít a brutál hőség, jövő héten sem ússzuk meg a kánikulát: 36-39 fok is lehet, meg fogunk főni
A jövő héten folytatódik a kánikula, a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fokot is mérhetünk.
A Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit.
Van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.
Bár az ország nagy részén napos, száraz idő lesz, néhol záporok, zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Alig ismert szabály miatt szórják a bírságokat sok nyaralóhelyen: magyarokat is százezrekre vághatnak meg
Európa több országában szigorú bírságokat vezettek be a turisták helytelen viselkedésének visszaszorítására.
Az Európai Unió új csomagolási rendelete jelentős átalakulást hoz a fogyasztói termékek piacán.
Vasárnaptól ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon a jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt.
Ezt már aligha lehet visszafordítani, szörnyű katasztrófa készül Magyarországon: mindenkinek fájni fog
Magyarországon továbbra is létezik mind a négy évszak, bár jelentősen megváltoztak a jellemzőik.
A Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás kapcsán hangsúlyozza, hogy a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszástudás.
Hétvégén extrém hőség érkezik, vasárnap az Alföldön akár 40 fokot is mérhetnek.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
