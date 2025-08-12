2025. augusztus 12. kedd Klára
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 12.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 12.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. augusztus 12.

Névnap

Klára

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.69 Ft
CHF: 419.97 Ft
GBP: 457.36 Ft
USD: 340.55 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 30500 Ft
MOL: 2968 Ft
RICHTER: 10400 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.13: Felhőtlen, csapadékmentes idő várható, Sopronnál napközben élénk keleties széllel. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31, 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2025.08.14: Nagy eséllyel marad a felhőtlen idő, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 12, 17 fok várható, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a vízpartokon, belvárosokban és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Délután 33, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnap este gyenge hidegfront érkezik, de hétfőre hatásai jelentősen gyengülnek. Emiatt a hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomáscsökkenés jelentkezhet. (2025.08.11)

Akciók

