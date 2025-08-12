Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 12.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. augusztus 12.

Névnap

Klára

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.69 Ft

CHF: 419.97 Ft

GBP: 457.36 Ft

USD: 340.55 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30500 Ft

MOL: 2968 Ft

RICHTER: 10400 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.13: Felhőtlen, csapadékmentes idő várható, Sopronnál napközben élénk keleties széllel. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31, 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2025.08.14: Nagy eséllyel marad a felhőtlen idő, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 12, 17 fok várható, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a vízpartokon, belvárosokban és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Délután 33, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnap este gyenge hidegfront érkezik, de hétfőre hatásai jelentősen gyengülnek. Emiatt a hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomáscsökkenés jelentkezhet. (2025.08.11)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!