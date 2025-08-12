Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak

Az elmúlt években gyökeresen átalakultak a fiatal felnőttek pénzügyi szokásai Magyarországon. A 18 és 25 év közöttiek generációja, ún. Z generációként emlegetve, már szinte kizárólag digitálisan intézi a pénzügyeit. Az előző cikkünkben a 18 év alattiak lehetőségeit néztük meg, most pedig azt vizsgáljuk meg, mire számíthatnak a 18 éven felüliek, ha bankot keresnek.

A mai fiatalok egy része soha nem járt még fizikai bankfiókban. A legtöbbjük számára a bankolás szinonimája egy mobilapplikáció, legyen szó netbankról, költési limit beállításáról vagy épp egy új bankszámla megnyitásáról. A digitális banki megoldások, például a Revolut, Wise vagy a hazai bankok saját appjai teljesen átvették a hagyományos ügyintézés szerepét.

Az MBH Bank és a Pénzcentrum korábbi, közös felmérése alapján az eredmények azt mutatták, hogy a 18-25 év közötti válaszadók 63%-a rendelkezik diákszámlával, melyről legtöbben a szülőkkel közösen döntöttek, és amelyet jellemzően ugyanannál a banknál nyitottak, ahol a szüleik is intézik pénzügyeiket.

A diákszámlát használók számára egyértelműen a mobilapplikáció és a netbank elérhetősége a legfontosabb szolgáltatás. A megkérdezettek 72%-a fontosnak tartotta a megtakarítási persely lehetőségét is, amit a digitális kártya követ.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak Miközben a magyar lakosság egy része még mindig készpénzben tartja megtakarítását, a bankok már gőzerővel készítik fel a jövő generációját a digitális pénzkezelésre.

Bár a 18 és 25 év közötti generáció technológiailag rendkívül tájékozott, a korosztály jelentős része nem rendelkezik alapszintű pénzügyi ismeretekkel. Sokuk számára a bankszámla csupán egy „digitális pénztárca”, nem pedig a pénzügyi tervezés eszköze. Ez a pénzügyi tudatosság hiánya különösen akkor válik veszélyessé, amikor a fiatalok először jutnak rendszeres jövedelemhez, például diákmunkából, ösztöndíjból vagy első munkahelyükről.

A hazai pénzintézetek számára viszont rendkívül fontos, hogy ezt a generációt minél hamarabb magához rántsa, ehhez pedig különböző akciókat is mellékelnek.

Mit kínálnak a hazai bankok?

Nézzük végig pénzintézetenként, hogy mire számíthatnak a fiatal ügyfelek a bankok részéről. A Pénzcentrum körbekérdezte a hazai pénzintézeteket az aktuális ajánlatokról és arról is, kaphatnak-e promóciós jóváírásokat a fiatal ügyfelek.

Az OTP Bank válaszában kifejtette: kifejezetten a 18–24 év közötti fiataloknak szóló ajánlattal jelentkezett: aki 2025. május 26. és augusztus 10. között OTP Junior számlát nyit, akár 30 000 forint jóváírást is kaphat. A jóváírás a számlához kapcsolódó Persely funkcióba érkezik legkésőbb 2025. október 31-ig, amennyiben az ügyfél teljesíti a következő feltételeket: a számlanyitástól számított 45 napon belül igényel és megtart egy Perselyt, valamint legalább ötször vásárol a számlához rendelt Mastercard típusú bankkártyával.

A Junior számla számos kedvezményt kínál a 24 év alatti ügyfeleknek:

0 Ft számlavezetési díj,

0 Ft kártyakibocsátási és éves díj a Mastercard Online Junior kártyára,

0 Ft OTP internet- és mobilbank használat,

0 Ft készpénzfelvétel havi kétszer, összesen 150 000 forintig OTP ATM-ből vagy postai terminálon,

0 Ft elektronikus átutalás havonta összesen 100 000 forintig, ha be van állítva a számlához,

5–30% pénzvisszatérítés az OTP Junior Kedvezményprogram partnereinél, és kedvezményes devizaárfolyam külföldi vásárlásokhoz, ha beállítják az Árfolyam+ funkciót.

A K&H Bank arról tájékoztatta lapunkat, hogy 18–26 éves diákoknak szóló ifjúsági számlacsomagja nemcsak díjmentes bankolást kínál, hanem akár 40 000 forint jóváírással is megjutalmazza az új ügyfeleket. A promócióban való részvételhez néhány feltételt kell teljesíteni a számlanyitást követő 2. hónap végéig:

Érkezzen legalább 50 000 forint a számlára (pl. ösztöndíj, fizetés, utalás),

Történjen legalább 5 bankkártyás vásárlás, egyenként legalább 1 000 forint értékben,

Legyen legalább két aláírást igénylő tranzakció a K&H mobilbankban, vagy indíts beszélgetést a bank digitális asszisztensével, Kate-tel.

A K&H ifjúsági számlacsomag további előnyei közé tartozik a 0 forintos havi számlavezetési díj, 0 forintos a mobilbank, az e-bank és Mobilinfo szolgáltatás használata. A K&H Mastercard betéti kártya első éves díja 0 Ft, majd 25%-os kedvezmény a második évtől, illetve havonta két alkalommal díjmentes a készpénzfelvétel belföldön K&H ATM-ből.

Az Erste Bank 2025-ben akár 40 000 forintos díjkedvezményt kínál azoknak, akik új lakossági bankszámlát nyitnak náluk, és teljesítik a meghatározott feltételeket. A promóció célja, hogy ösztönözze az online számlanyitást és a digitális bankolást, különösen a fiatalabb ügyfélkör körében is.

Az Erste EgySzámla díjcsomag kedvezmény megszerzésének feltételei:

A számlanyitást megelőző 180 napban nem lehetett élő lakossági bankszámlád az Ersténél,

Az akció keretében online csatornán keresztül kell számlát nyitni (pl. George Online Díjcsomag, EgySzámla Díjcsomag, Privilegium X vagy Kolléga díjcsomagok),

14–17 évesek a Cseperedő díjcsomagot, 18 év felettiek bármely Prémium vagy EgySzámla díjcsomagot nyithatnak,

A számlanyitáskor bankkártyát is kell igényelni, és a következő hónap végéig legalább egyszer vásárolni vele,

18 év felettieknek a kártyát hozzá kell adni egy digitális tárcához (pl. Apple Pay vagy Google Wallet),

A számlát legalább két évig fenn kell tartani, nem lehet idő előtt megszüntetni,

A kedvezmény csak akkor jár, ha a bankszámla és a kártya 2025.04.01. után nyílt díjcsomagokban, és a kártya digitalizálva van.

A CIB Bank ECO ForYou Bankszámlája a 18 és 24 év közötti nappali tagozatos diákoknak szól, és kiemelkedik az egyszerűségéről, valamint a díjmentes konstrukcióiról.

A számlacsomag fő előnyei:

A havi számlavezetési díj 0 forint, ha a fiatal igazolja nappali tagozatos diákstátuszát,

A számlához igényelhető CIB Visa Inspire Elektronikus Bankkártya első éves díja 0 Ft, amennyiben a számlanyitásra 2024. április 1. és 2025. december 31. között kerül sor,

A számlanyitás teljesen díjmentes, csak személyi igazolvány, lakcímkártya és diákigazolvány szükséges hozzá,

A kártyával történő vásárlás belföldön és külföldön is díjmentes,

Ráadásul 0 forintért vehetnek fel készpénzt külföldön az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó ATM-ekből, 12 országban, ami különösen előnyös lehet utazó fiataloknak vagy külföldön tanulóknak.

A Gránit Bank Diákszámlája esetében a számlavezetés és a bankkártyás vásárlás teljesen ingyenes, valamint az eBank, NetBank, TeleBank és VideóBank szolgáltatások havidíja is 0 forint, mivel ezek a csomag részét képezik.

A legfontosabb előnyök:

0 Ft a havi számlavezetési díj,

0 Ft bankkártyás vásárlás belföldön és külföldön egyaránt,

Ingyenes belföldi forintátutalás NetBankon és eBankon keresztül 50 000 Ft-ig, azt követően a díj 0,55%, minimum 0 Ft, maximum 22 000 Ft,

Rendszeres forintátutalás és csoportos beszedés díja: 0,50%, maximum 18 000 Ft,

Belföldi ATM-készpénzfelvétel díja: 0,90% minden esetben,

eBank, NetBank, TeleBank és VideóBank szolgáltatások díjmentesen használhatók,

iSMS szolgáltatás igényelhető, szintén 0 Ft,

Hagyományos SMS-értesítések nem elérhetők,

A számlához tartozó megtakarítási kamat (EBKM): 0,00%.

A Raiffeisen Yelloo számlát 14 és 26 év közötti fiatalok nyithatnak meg. Online számlanyitásra 18 éves kor felett van lehetőség, 14–18 évesek számára viszont csak személyesen, bankfiókban, szülő vagy gondviselő jelenlétében érhető el.

A Yelloo számla havi számlavezetési díj nélkül érhető el.

Az online utalások (NetBank, mobilbank) díjmentesek 50 000 forintig, legyen szó eseti megbízásról vagy csoportos beszedésről.

A bankkártyás vásárlások díjmentesek, akár belföldön, akár külföldön történnek.

A mobilalkalmazás használata sem jár havi költséggel.

A számlanyitás mellé 30 000 forintos jóváírás vehető igénybe, ha az új ügyfél vállalja az egyéves hűségidőt.

A jóváíráshoz szükséges, hogy a számlanyitást követő harmadik hónap hatodik munkanapjáig legalább ötször vásároljon a bankkártyájával.

Minden vásárlás minimum 2 000 forint értékű kell, hogy legyen.

A jóváírást vissza kell fizetni, ha a számla a hűségidő lejárta előtt megszűnik.

Mint az látszik, 18–25 év közötti fiatalok pénzügyi szokásai látványosan eltérnek az idősebb generációkétól. Bár digitálisan otthonosan mozognak, a pénzügyi tudatosság, az előre tervezés és a megtakarítás még gyerekcipőben jár. A bankok azonban így is jelentős kedvezményekkel és akciókkal igyekeznek megfogni a fiatalokat, így kijelenthető, hogy bőven van miből választani.

Kutatás a PMÁP-kamatok befektetési lehetőségeiről

Az elmúlt mintegy 6 hónapban a kereskedelmi bankok versenyre keltek a lakossági állampapírokból (különösen a Prémium Magyar Állampapírból - röviden PMÁP) befolyó kamatok befektetési lehetőségeiért. Sokszor egymásra licitálva kínáltak és kínálnak a különböző típusú számlák (hagyományos bankszámla, értékpapírszámla, TBSZ, NYESZ) nyitásáért anyagi jutalmat, juttatást vagy visszatérítést a maguk sajátos és egyedi módján. A juttatásokért az ügyfeleknek természetesen különböző feltételeket kell teljesíteniük, nincs ingyen ebéd, ahogyan szokták mondani. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?