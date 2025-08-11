A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
Roger Federer visszatér a teniszpályára egy bemutatómeccsen a sanghaji Rolex Masters tornán október 10-én, beváltva korábbi ígéretét, hogy visszavonulása után sem szakad el teljesen a sportágtól.
A 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci teniszező maga jelentette be visszatérését a sanghaji torna szervezői által közzétett videóban. "Boldogan jelentem be, hogy visszatérek a Quinhong Stadionba, Sanghajba, a Rolex Mastersre. Sanghaj mindig is különleges hely volt számomra. A rajongók csodálatosak, nagyon szeretik és értik a teniszt, és sok felejthetetlen pillanatot szereztek nekem. Már alig várom, hogy október 10-én újra találkozzam veletek" - mondta Federer.
A bemutatómeccsen a svájci teniszlegenda mellett részt vesz Donnie Yen hongkongi színész és filmkészítő, Wu Lei kínai színész, valamint Zheng Jie korábbi kínai teniszező is.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban. Már akkor megígérte, hogy nem távolodik el a sportágtól: "Nagyon szeretem ezt a játékot. Szeretnék a részese maradni valamilyen formában. Nem fogok eltűnni."
Idén áprilisban a svájci klasszis már jelezte, hogy készül a visszatérésre: "Szeretnék újra játszani kétszer-háromszor egy héten, hogy készen álljak a bemutatómeccsekre. Szeretnék több helyre eljutni szerte a világon."
Federernek egyébként szoros kapcsolata van Sanghajjal, hiszen kétszer is megnyerte az ottani tornát: 2014-ben Gilles Simon, 2017-ben pedig Rafael Nadal ellen diadalmaskodott a döntőben. 2010-ben Andy Murray ellen alulmaradt a fináléban.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Már tizenhat érmet nyertek a magyarok a kínai világjátékokon, ebből csak hétfőn három aranyat.
Mérgesen értékelt az elveszített meccs után Szoboszlai Dominik: "össze kell kapnia magát a brigádnak"
A magyar válogatott kapitánya szerint nagyon sok mindenen kell dolgozni még a Poolnál, csakhogy már ezen a héten rajtol a bajnokság.
A Crystal Palace elnöke elismerte, hogy a klubnak el kell adnia Marc Guéhi csapatkapitányt az átigazolási időszakban.
A hazai és idegenbeli mezek eladásai minden korábbi értékesítést felülmúltak a Poolnál.
A Sheffield Wednesday szurkolói tiltakozásra készülnek a Leicester elleni mérkőzésen, ugyanis a klub súlyos válságban van.
Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte.
Szoboszlai és Kerkez is pályára léphet az angol Szuperkupa-meccsen, Pécsi Ármin azonban még küzd a csapatba kerülésért.
Edzésen lett rosszul és esett össze Fricsi Dóra, és bár a mentő azonnal ott termett, napokkal később elhunyt a kosaraslány.
Rodri, a Manchester City középpályása újabb sérülést szenvedett, és Pep Guardiola szerint valószínűleg csak a szeptemberi válogatott szünet után lesz teljesen fit állapotban.
A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be.
Az AC Milan érdeklődik a Manchester United dán csatára, Rasmus Hojlund iránt, miközben a manchesteri klub már megegyezett Benjamin Sesko szerződtetéséről az RB Leipziggel.
Polly, az orosz rúdugró nem csak eredményeivel, de bájaival is a képernyő elé ragasztja a sportszeretőket.
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én...
A Liverpool női labdarúgócsapata Gareth Taylort nevezte ki új vezetőedzőnek, aki korábban a Manchester City női csapatát irányította.
Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik.
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.
A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
