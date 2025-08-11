2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teniszező teniszlabdát adogat egy mérkőzésen a nyílt pályán. Sport, edzés és aktív élet koncepció.
Sport

Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 19:22

Roger Federer visszatér a teniszpályára egy bemutatómeccsen a sanghaji Rolex Masters tornán október 10-én, beváltva korábbi ígéretét, hogy visszavonulása után sem szakad el teljesen a sportágtól.

A 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci teniszező maga jelentette be visszatérését a sanghaji torna szervezői által közzétett videóban. "Boldogan jelentem be, hogy visszatérek a Quinhong Stadionba, Sanghajba, a Rolex Mastersre. Sanghaj mindig is különleges hely volt számomra. A rajongók csodálatosak, nagyon szeretik és értik a teniszt, és sok felejthetetlen pillanatot szereztek nekem. Már alig várom, hogy október 10-én újra találkozzam veletek" - mondta Federer.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bemutatómeccsen a svájci teniszlegenda mellett részt vesz Donnie Yen hongkongi színész és filmkészítő, Wu Lei kínai színész, valamint Zheng Jie korábbi kínai teniszező is.

Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban. Már akkor megígérte, hogy nem távolodik el a sportágtól: "Nagyon szeretem ezt a játékot. Szeretnék a részese maradni valamilyen formában. Nem fogok eltűnni."

Idén áprilisban a svájci klasszis már jelezte, hogy készül a visszatérésre: "Szeretnék újra játszani kétszer-háromszor egy héten, hogy készen álljak a bemutatómeccsekre. Szeretnék több helyre eljutni szerte a világon."

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Federernek egyébként szoros kapcsolata van Sanghajjal, hiszen kétszer is megnyerte az ottani tornát: 2014-ben Gilles Simon, 2017-ben pedig Rafael Nadal ellen diadalmaskodott a döntőben. 2010-ben Andy Murray ellen alulmaradt a fináléban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #visszavonulás #tenisz #rafael nadal #teniszező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:41
20:33
20:11
20:02
19:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 11.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
1 napja
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
4
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
5
2 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 18:57
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 16:00
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 19:36
Észrevetted, hogy alig látni madarat az országban? Kiderült, mi áll a háttérben