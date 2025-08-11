Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára

Roger Federer visszatér a teniszpályára egy bemutatómeccsen a sanghaji Rolex Masters tornán október 10-én, beváltva korábbi ígéretét, hogy visszavonulása után sem szakad el teljesen a sportágtól.

A 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci teniszező maga jelentette be visszatérését a sanghaji torna szervezői által közzétett videóban. "Boldogan jelentem be, hogy visszatérek a Quinhong Stadionba, Sanghajba, a Rolex Mastersre. Sanghaj mindig is különleges hely volt számomra. A rajongók csodálatosak, nagyon szeretik és értik a teniszt, és sok felejthetetlen pillanatot szereztek nekem. Már alig várom, hogy október 10-én újra találkozzam veletek" - mondta Federer.

A bemutatómeccsen a svájci teniszlegenda mellett részt vesz Donnie Yen hongkongi színész és filmkészítő, Wu Lei kínai színész, valamint Zheng Jie korábbi kínai teniszező is.

Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban. Már akkor megígérte, hogy nem távolodik el a sportágtól: "Nagyon szeretem ezt a játékot. Szeretnék a részese maradni valamilyen formában. Nem fogok eltűnni."

Idén áprilisban a svájci klasszis már jelezte, hogy készül a visszatérésre: "Szeretnék újra játszani kétszer-háromszor egy héten, hogy készen álljak a bemutatómeccsekre. Szeretnék több helyre eljutni szerte a világon."

Federernek egyébként szoros kapcsolata van Sanghajjal, hiszen kétszer is megnyerte az ottani tornát: 2014-ben Gilles Simon, 2017-ben pedig Rafael Nadal ellen diadalmaskodott a döntőben. 2010-ben Andy Murray ellen alulmaradt a fináléban.