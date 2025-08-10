Tombol a kőkemény hőség, a melegrekord is megdőlhetett: pusztító meleget mértek Körösladányban és Újpesten

Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint. Körösladányban közel 40 fokot, Budapesten pedig csaknem 39 fokot mértek, de a hivatalos megerősítés még hátravan. Budapesten is új rekord születhetett: az újpesti mérőállomáson 38,7 fokot mutattak a műszerek.

Az Időkép közlése szerint a HungaroMet előzetes mérései alapján vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord, bár a hivatalos megerősítés még folyamatban van.

A nem hivatalos adatok szerint Körösladányban 39,9 Celsius-fokig melegedett a levegő vasárnap délután, ami közel egy fokkal magasabb az eddigi országos csúcsnál. A korábbi augusztus 10-i rekordot 1948-ban mérték, amikor Csongrádon és Túrkevén is 39 fokot regisztráltak.

Budapesten is új rekord születhetett: az újpesti mérőállomáson 38,7 fokot mutattak a műszerek, ezzel megdőlt az 1946-ban Budapest Országúton mért 37,9 fokos csúcs. A meteorológiai szolgálat hangsúlyozza, hogy ezek egyelőre előzetes adatok, a hivatalos hitelesítés még hátravan.