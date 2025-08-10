2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
close up old winer man head with grapes founain in Eger szepasszony volgy wine region . water tap heat sun dog days
Utazás

Nem tágít a brutál hőség, jövő héten sem ússzuk meg a kánikulát: 36-39 fok is lehet, meg fogunk főni

MTI
2025. augusztus 10. 16:54

A jövő héten folytatódik a kánikula, a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fokot is mérhetünk. A hét végén ugyan növekszik a záporok és zivatarok esélye, de a hőség kitart, miközben időnként élénk, erős szél is feltámad.

Folytatódik a hőség a jövő héten: hétfőn még többfelé lesz élénk, olykor erős a szél és az ország egyes részein 30 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet csúcsértéke, majd melegedés kezdődik, és a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet. A hét végén feltámad a szél és megnő a záporok, zivatarok esélye, de a hőség akkor is kitart - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hétfőn derült vagy felhőtlen időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, Kelet-Magyarországon időnként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-33 között várható.

Kedden is felhőtlen, száraz idő lesz, a keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10-17 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, míg délután 29-34 fok várható.

Szerdán is folytatódik a felhőtlen, csapadékmentes idő, de Sopronnál napközben élénk lesz a keleties szél. Hajnalban általában 11-17 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 13-18, délután 33-38 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pénteken is derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban döntően 14-19, délután 33-39 fok között valószínű.

Szombaton is napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel, az északnyugati, északi tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32-39 fok között várható.

Vasárnap sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. A minimum-hőmérséklet 14-22, a csúcsérték 29-38 fok között alakulhat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőség #hőmérséklet #időjárás előrejelzés #széllökések #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:55
17:28
16:54
16:16
16:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 10.
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
2025. augusztus 10.
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
2025. augusztus 10.
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
2025. augusztus 9.
Teszten a Kia legnagyobb luxusterepjárója: meglepő, mennyit fogyaszt a 2,5 tonnás Sorento
2025. augusztus 10.
Kvíz: Hallottál már ezekről a furcsa fóbiákról? Teszteld, mit tudsz a pszichés jelenségről!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 10. vasárnap
Lőrinc
32. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
2
1 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
3
1 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
4
1 napja
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
5
4 napja
Már szórják a gigabírságokat Horvátországban: egy rossz mozdulat, és 150 ezer forintod bánja!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 10. 17:55
Kvíz: Hallottál már ezekről a furcsa fóbiákról? Teszteld, mit tudsz a pszichés jelenségről!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 10. 16:11
A Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
Agrárszektor  |  2025. augusztus 10. 17:03
Lehull a lepel: tényleg hamarosan rovarokat fogunk enni Európában?