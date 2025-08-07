Vasszigorral csap le a magyar hatóság az Airbnb-re: tényleg átvágják a felhasználókat?

Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). . A nemzeti versenyhatóság az elmúlt években kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyközvetítési piacra, és az Airbnb sem először kerül a GVH látókörébe.

Amint a GVH közleményében írja, a szálláskereső oldal aktuálisan több mint 2 millió hirdetéssel rendelkezik a világ 191 országának 34 ezer városában. Magyarországon a 2010-es évek elején kezdte meg a tevékenységét, a magyar nyelvű honlapjának látogatottsága pedig a 2025. április és június közötti időszakban átlagosan meghaladta a havi 500 ezret.

A versenyfelügyeleti eljárást az indokolja, hogy a GVH észlelte, hogy az Airbnb Ireland UC, private unlimited company (Airbnb Ireland, az Airbnb leányvállalata) honlapján, illetve a mobilalkalmazásában elérhető szabályzatai, valamint egyéb felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek és széttöredezettek, ellentmondásosak, illetve egyes esetekben csak angol nyelven érhetőek el. Így a cég valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatására vonatkozó feltételekről, különös tekintettel a szállásfoglalási kérésre, illetve a pénzvisszatérítésre.

A GVH észlelte továbbá azt is, hogy az Airbnb Ireland a honlapján és a mobilalkalmazásában valószínűsíthetően elmulasztja a szolgáltatás azon lényeges jellemzőjének megjelenítését, hogy az egyes szállások más platformokon, vagy akár a szállásokat hirdetők saját online felületein is lefoglalthatóak, így a GVH szerint a cég a fogyasztók számára jelentős információt hallgat el. Mindezekkel az Airbnb Ireland vélhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, illetve valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, több alkalommal is vizsgálta az érintett piaci szereplőket. A GVH továbbá 2023-ban egy gyorsított ágazati vizsgálatot is elvégzett a hazai online szállásközvetítési- és szálláspiacon, a jelentésében pedig több javaslatot is megfogalmazott a piaci verseny erősítése, illetve a fogyasztók védelme érdekében.

A GVH 2016-ban már indított vizsgálatot az Airbnb Ireland-del szemben, amely 2018-ban kötelezettségvállalás elfogadásával zárult. Az ezt értékelő – 2021-ben befejezett – utóvizsgálat során ugyanakkor kiderült, hogy a cég hiányosan teljesítette a vállalásait, amiért a GVH 40 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra.

