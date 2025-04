Ilyen horror négyzetméteráron kínálják a budapesti luxuslakásokat, mégis, meglepően sokan veszik őket

A tavalyi év vége és 2025 eleje kifejezetten erősen alakult a prémium ingatlanok piacán, azonban mostanra az árak elérték azt a szintet, ahol érezhetően belassult a további érdeklődés. A potenciális vevők továbbra is a piacon vannak, de az akár 3-4 millió forintos négyzetméterárak mellett már alaposan megnézik, hogy mit vásárolnak meg. Ráadásul az árak emelkedése miatt a lehetséges kereslet egy része kiszorul a slágerterületekről, így máshol is nézelődnek a vásárlók.

Budapesten mondhatni önálló piacuk van a luxuslakásoknak és prémium családi házaknak. Ezek olyan exkluzív, jó elhelyezkedésű, társasházak esetében kis lakásszámú ingatlanok, melyek a jóval magasabb ár mellett számos extra szolgáltatást is nyújtanak a tulajdonosoknak. Ma már elengedhetetlen kelléke egy luxuslakásnak a legalább két garázs, a nagy terasz, a kertkapcsolat, a panoráma, de egyre elterjedtebb az úszómedence, az edzőterem vagy a portaszolgálat is.

A potenciális vevők elvárják a prémium építőanyagot, illetve a gondos tervezést belsőépítész, lakberendező által. Cserébe ezek az ingatlanok árfekvésben jóval a budapesti átlag felett helyezkednek el. Az általános ingatlanpiaci trendnek megfelelően a luxuslakások és házak esetében is egyre fontosabb lett az energiahatékonyság, kiemelt piacuk van az újépítésű vagy felújított villaépületeknek, melyek alacsony rezsiköltséggel bírnak.

„Az exkluzív ingatlanok hagyományos területe a budai oldal, ezen belül az I., a II. és a XII. kerületek. Az I. kerületben jellemzően alacsony a kínálat, így aki exkluzívabb lakást keres, az többnyire a másik két kerületben keresgél” – emelte ki Heinrich Krisztina, az OTP Ingatlanpont exkluzív kiemelt partnere. A szakember szerint 2024 második fele és 2025 első hónapjai kifejezetten erősek voltak ezen a piacon, elsősorban a lakásokat keresték az újépítésű vagy felújított, kis lakásszámú társasházakban a vevők. A családi házak esetében a luxus nagyságrendileg 1,8-2 millió forintos négyzetméterártól indul, a népszerűbb lakások esetében azonban nem ritkák a 3-4 millió forintos, vagy azt meghaladó négyzetméterárak sem.

„Az árak utóbbi hónapokban látott emelkedése érdekes helyzetet idézett elő a piacon: előfordult, hogy egy budai prémium családi ház árából már nem lehetett hasonló környéken hasonló kategóriájú lakást vásárolni” – számolt be a tapasztalatairól Heinrich Krisztina.

Egy másik trend pedig az volt, hogy a kínálat nehezen tartott lépést a kereslettel, ezért a vevők egy része az egyre magasabb árakat látva kiszorult a II. és XII. kerületekből. Ők elkezdtek a III. kerület egyes részein, a Remetehegyen vagy a Testvérhegyen ingatlanokat keresni, vagy akár a XI. kerület felé, de akár még Budaörs, Törökbálint felé is elmozdultak.

„Továbbra is azt látjuk, hogy a klasszikus budai kerületekben elsősorban saját lakás céljából vásárolnak prémium ingatlanokat, a befektetési céllal vásárlók nem elsősorban ezt a szegmenst keresik, mivel nem lehet annyival drágábban kiadni, amennyivel többe kerül. Így ők inkább több olcsóbb lakásban gondolkodnak, melyek adott esetben likvidebbek és hasznosítás esetén magasabb hozammal bírnak” – hangsúlyozta az OTP Ingatlanpont kiemelt partnere. Hozzátette: a magyarok mellett a külföldi vevők is jelen vannak a piacon, azonban mostanra az árak olyan szintet érek el, ahol már kétszer meggondolják az érdeklődők, hogy mit és mennyiért vásárolnak meg. Ennek jele, hogy az elmúlt egy-két hónapban érezhetően lassult az érdeklődés, visszaesésről ugyan még nem lehet beszélni, de már nem töretlen a növekedés.

A budai kerületek mellett a luxuslakások külön piaca a pesti belváros, ami elsősorban a külföldiek számára lehet vonzó. Ezen a piacon is látszik egy kis megtorpanás, a VI. kerületben az Airbnb-célú lakáskiadás szigorítása miatt visszaesés volt tapasztalható, de továbbra is keresettek a belső kerületek luxus kategóriás lakásai. Ide sorolható az V. és a VII. kerület, illetve a XIII. kerület újlipótvárosi része, a Pozsonyi út környéke, de a külső kerületekben, például a XIV. és a XVI. kerületben is vannak luxus kategóriás ingatlanok, illetve a budapesti agglomerációban is akadnak olyan családi házak nagy telekkel, melyek ebbe a körbe sorolhatók – mondta Heinrich Krisztina.

Külön piacot jelentenek a nagyértékű ingatlanokon belül is a fejlesztési célú területek. A belvárosban például több nagy nemzetközi cég is érdeklődést mutat szállodák megvásárlása iránt, míg a külső kerületekben elsősorban a kínai vevők jelentek meg, akik telkeket keresnek logisztikai, raktározási vagy egyéb célra. Az ipari, kereskedelmi és vendéglátás kategóriájú ingatlanoknál a legfontosabb az elérhető hozam, ebben nagyon komoly elvárások vannak.

A fővároson kívül lényegesen kisebb a prémium ingatlanok piaca, talán a Balaton tudja felvenni a versenyt a budapesti árakkal. A tó északi partján Balatonfüred és környéke számít ebből a szempontból kiemelt lokációnak, de a déli parton is vannak luxus kategóriás lakóparkok, családi házak például Siófok környékén. Emellett Heinrich Krisztina még egy vidéki helyszínt emelt ki: Győrben is akadnak olyan több százmillió forintba kerülő házak, melyek a luxus szegmensbe tartoznak, bár ezek ára nem vetekszik a budapestiekkel. A kisalföldi város piacát a szakértő szerint a szlovák és az osztrák határ közelsége is pörgeti, a szlovák vásárlók például kifejezetten aktívak abban a régióban, emellett nagy világcégek működnek Győrben, melyek szintén piacot teremtenek az exkluzív ingatlanok iránt is.

„A 2025-ös év kapcsán kifejezetten optimista vagyok, hiszen folyamatosan jelennek meg új projektek a piacon, ami élénkíti a kínálatot. A vevők részéről látszik egy megtorpanás, de ennek elmúltával arra számítok, hogy egyre nagyobb érdeklődést tapasztalunk majd, különösen a kedvező ár-érték arányú ingatlanok iránt. Most egy olyan időszakot élünk, amikor az ingatlanbefektetés különösen jó döntés lehet, hiszen a piaci környezet ehhez kifejezetten kedvező feltételeket teremt” – foglalta össze a szakértő.