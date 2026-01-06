2026. január 6. kedd Boldizsár
Védőszalag a háttérben Budapest Magyarországon.
Otthon

Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok

Pénzcentrum
2026. január 6. 14:45

Terézvárosban hivatalosan is elindultak a szálláshely-ellenőrzések, miután 2026. január 1-jétől teljesen betiltották az Airbnb-t és minden rövid távú lakáskiadást az egyéb- és magánszálláshelyeken. A kerület a NAV-val és a rendőrséggel közösen vizsgálja az ingatlanokat, az illegális üzemeltetők akár több millió forintos bírságra is számíthatnak. A rendeletet a Kúria is jóváhagyta, így a tiltás jogilag véglegessé vált.

2026. január 1-jétől tilos a rövid távú szálláshely-szolgáltatás Terézvárosban: a kerület vezetése megkezdte az érintett lakások ellenőrzését. A döntés értelmében kizárólag szállodák, panziók és közösségi szálláshelyek működhetnek legálisan, az egyéb- és magánszálláshelyek, így az Airbnb-típusú lakáskiadások kiszorulnak a kerületből.

Soproni Tamás polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 14 hónapos felkészülési időszak után, a terézvárosi lakók döntése alapján lépett életbe a tiltás. Mint írta, a képviselő-testület az Országgyűlés és a kerületiek felhatalmazása alapján alkotta meg a rendeletet, amelyet ugyan a Kormányhivatal megtámadott, de a Kúria törvényesnek ítélte.

A kerület nemcsak jogi úton, hanem a gyakorlatban is fellép az illegális szálláshelyek ellen. A polgármester tájékoztatása szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a rendőrséggel együttműködve már megkezdődtek az ellenőrzések, és akár több millió forintos bírság is kiszabható az engedély nélküli üzemeltetőkre.

A hatóságok minden érintett szálláshelyet előzetesen értesítettek a változásról, így a kerület vezetése szerint senkit nem ért váratlanul az új szabályozás. A döntés célja, hogy visszaszorítsák a lakóingatlanok turisztikai célú hasznosítását, és megóvják a kerület élhetőségét.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #ellenőrzés #lakás #Budapest #bírság #turizmus #polgármester #airbnb #terézváros #rendelet #szálláshely

