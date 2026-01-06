Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk?
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Terézvárosban hivatalosan is elindultak a szálláshely-ellenőrzések, miután 2026. január 1-jétől teljesen betiltották az Airbnb-t és minden rövid távú lakáskiadást az egyéb- és magánszálláshelyeken. A kerület a NAV-val és a rendőrséggel közösen vizsgálja az ingatlanokat, az illegális üzemeltetők akár több millió forintos bírságra is számíthatnak. A rendeletet a Kúria is jóváhagyta, így a tiltás jogilag véglegessé vált.
2026. január 1-jétől tilos a rövid távú szálláshely-szolgáltatás Terézvárosban: a kerület vezetése megkezdte az érintett lakások ellenőrzését. A döntés értelmében kizárólag szállodák, panziók és közösségi szálláshelyek működhetnek legálisan, az egyéb- és magánszálláshelyek, így az Airbnb-típusú lakáskiadások kiszorulnak a kerületből.
Soproni Tamás polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 14 hónapos felkészülési időszak után, a terézvárosi lakók döntése alapján lépett életbe a tiltás. Mint írta, a képviselő-testület az Országgyűlés és a kerületiek felhatalmazása alapján alkotta meg a rendeletet, amelyet ugyan a Kormányhivatal megtámadott, de a Kúria törvényesnek ítélte.
A kerület nemcsak jogi úton, hanem a gyakorlatban is fellép az illegális szálláshelyek ellen. A polgármester tájékoztatása szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a rendőrséggel együttműködve már megkezdődtek az ellenőrzések, és akár több millió forintos bírság is kiszabható az engedély nélküli üzemeltetőkre.
A hatóságok minden érintett szálláshelyet előzetesen értesítettek a változásról, így a kerület vezetése szerint senkit nem ért váratlanul az új szabályozás. A döntés célja, hogy visszaszorítsák a lakóingatlanok turisztikai célú hasznosítását, és megóvják a kerület élhetőségét.
Itt a bírságszezon, súlyos csekket kaphatnak a magyar háztulajok: kevesen tudják, de ezt tilos 2026-ban
Jogszabályt sért, aki belterületi járdákon hagyományos, nátrium-klorid alapú útszóró sót használ - emlékeztetett Budapest főtájépítésze.
A téli időjárás jelentős fennakadásokat okoz a közösségi közlekedésben: országszerte késnek, kimaradnak a Volán-járatok, több település pedig egyáltalán nem érhető el autóbusszal.
A déli országrészt kapja el a legjobban a friss havazás, de az ország szinte egész területén legalább citromsárga riasztás van érvényben.
A lakásvásárlás ma már sokaknak elérhetetlen álom. De hogyan emelkedtek szédítő magasságba az ingatlanárak Magyarországon? És hogyan lettünk Európa csúcstartói? Mutatjuk!
A héten érkező erős lehűlés és havazás miatt érdemes mielőbb téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket.
Decemberben látványosan, 16 százalékkal visszaesett az eladó lakások iránti kereslet
A héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet.
Jelentős havazás érkezik Magyarországra a jövő héten egy mediterrán ciklon hatására.
Mutatjuk a listát, mely településeken lehet áramszünetre számítani 2026 elején.
A következő napokban jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: egy érkező mediterrán ciklon miatt többfelé havazhat, helyenként pedig esőre vagy ónos esőre is számítani kell.
A Magyar Honvédség tűzszerészeit tavaly csaknem 1700 alkalommal riasztották különböző robbanótestek miatt, a hatástalanított eszközök össztömege pedig megközelítette a 20 tonnát.
A legdrágább és a legolcsóbb ingatlan ára között több mint 1700-szoros különbség volt 2025-ben, de más érdekességek is születtek tavaly.
Az ország déli-, majd középső részében is lehet havazásra számítani ma, a felhőzet ennek ellenére több helyen felszakadozhat - áll az előrejelzésben.
A fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai 2025 végén.
A te bankszámládat is durván megcsapolták az ünnepek? Ne aggódj, nem fogsz éhezni: 5+1 kipróbált receptünkkel megmutatjuk, hogyan vészeld át a következő fizetésnapig.
Fontos határidő közeleg: bukhatja az 1 milliós támogatást sok magyar dolgozó 2026-ban, ha erre nem figyelnek
A Magyar Államkincstár a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet.
Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.
Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén
Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.