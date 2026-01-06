2026. január 6. kedd Boldizsár
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Itt a bejelentés: újabb modell gyártását hozza Kecskemétre Németországból a Mercedes
Autó

Itt a bejelentés: újabb modell gyártását hozza Kecskemétre Németországból a Mercedes

Pénzcentrum
2026. január 6. 13:40

A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból. A belépő szintű modell áthelyezésével a német gyár az új modellekre fog összpontosítani.

A Mercedes-Benz a második negyedévtől a németországi Rastattból a kecskeméti üzemébe helyezi át belépő szintű A-osztályának gyártását - közölte kedden a vállalat a Reuters szerint. A magyar gyárban jelenleg a CLA és az elektromos EQB modellek készülnek, ezekhez csatlakozik a márka belépőszintű modellje, az A-osztály.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés helyet teremt Rastattban a jövőben tervezett új modellek bevezetéséhez – tette hozzá. 

Kapcsolódó cikkeink:

A német autógyártó németországi és magyarországi üzemei egy rugalmas termelési hálózat részei, amely lehetővé teszi a gyártás átcsoportosítását az egyes gyárak kapacitásának megfelelően. Magyarországon általánosságban alacsonyabbak a gyártási költségek - jegyzi meg a lap.

Címlapkép: https://gyar.mercedes-benz.hu
#autó #beruházás #magyarország #németország #autógyár #autóipar #gyártás #kecskemét #autógyártás #mercedes-gyár #mercedes-benz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:46
13:40
13:30
13:18
13:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
4 hete
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
1 hónapja
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
4
1 hónapja
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
5
5 napja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Napi limit
az a limit, amelynek erejéig - ha a számlán annyi pénzünk rendelkezésre áll - a kártya egy naptári napon használható. Általában egyazon bankkártya esetében megkülönböztetünk készpénzfelvételi és vásárlási limitről, és a limiteket a legtöbb banknál az ügyfelek szabályozhatják

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 13:30
Ezt rengeteg Ausztriában dolgozó magyar nem tudja az ottani nyugdíjról: sok pénz múlhat rajta
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 13:18
Te is vettél ilyen Nestlé terméket a gyereknek? Azonnal vidd vissza, mikrobiológiai gond van vele!
Agrárszektor  |  2026. január 6. 13:31
Beütött a tejválság Magyarországon: menteni kell, amit még lehet