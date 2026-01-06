Itt a bejelentés: újabb modell gyártását hozza Kecskemétre Németországból a Mercedes

A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból. A belépő szintű modell áthelyezésével a német gyár az új modellekre fog összpontosítani.

A Mercedes-Benz a második negyedévtől a németországi Rastattból a kecskeméti üzemébe helyezi át belépő szintű A-osztályának gyártását - közölte kedden a vállalat a Reuters szerint. A magyar gyárban jelenleg a CLA és az elektromos EQB modellek készülnek, ezekhez csatlakozik a márka belépőszintű modellje, az A-osztály.

A döntés helyet teremt Rastattban a jövőben tervezett új modellek bevezetéséhez – tette hozzá.

A német autógyártó németországi és magyarországi üzemei egy rugalmas termelési hálózat részei, amely lehetővé teszi a gyártás átcsoportosítását az egyes gyárak kapacitásának megfelelően. Magyarországon általánosságban alacsonyabbak a gyártási költségek - jegyzi meg a lap.

Címlapkép: https://gyar.mercedes-benz.hu