Óriási baj ban a Booking-on foglalt szállásokkal: könnyen elveszhet az előre befizetett pénzed

A Booking.com magyarországi működése körül súlyos jogi és adózási aggályok merültek fel. A cég tevékenysége szürkezónában zajlik: hivatalosan holland székhelyű, de magyar irodával és alkalmazottakkal működik, miközben utazási irodaként is funkcionál, ám nem teljesíti az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket. A platformon engedély nélküli szállások is hirdethetők, ami torzítja a versenyt és adóbevétel-kiesést okoz.

A Booking.com magyarországi tevékenységével kapcsolatban jelentős jogi, adózási és fogyasztóvédelmi problémák körvonalazódnak az Indexhez eljutott információk szerint. A szállásfoglalási platform működése valódi jogi szürkezónában zajlik, ami számos kérdést vet fel a cég státuszával és kötelezettségeivel kapcsolatban.

A vállalat Magyarországon is jelen van kft formájában, amely budapesti irodával és saját alkalmazottakkal működik. Ez a fizikai jelenlét önmagában megkérdőjelezi azt az állítást, hogy a cég pusztán online platformként funkcionál, hiszen tényleges üzleti tevékenységet folytat, kapcsolatot tart a szállásadókkal és rendezvényeket szervez.

A holland vállalat tevékenysége túlmutat a szállásközvetítésen: repülőjegyeket, autóbérlést, városnéző programokat és gyógyfürdő-foglalást is kínál. Ez alapján jogilag már utazási irodaként kellene működnie, ami számos kötelezettséggel jár, például vagyoni biztosíték meglétével. Ezt a minősítést erősíti egy holland bírósági ítélet is, amely kimondta, hogy utazási irodának minősül.

A cég adózási gyakorlata is aggályokat vet fel. A magyar adójogban a fordított áfarendszer csak akkor alkalmazható, ha a szolgáltató nem telepedett le gazdaságilag Magyarországon. A cég magyarországi jelenléte – iroda, alkalmazottak, tevékenység – azonban ennek ellentmond. Az áfa törvény 140. §-a értelmében ilyen esetben az adót a szolgáltatást nyújtó cégnek kellene megfizetnie.

"Ráadásul a Booking.com számlázási gyakorlata is sajátos. A szálláshelyek felé 'foglalás' vagy 'jutalék' jogcímen állít ki számlát, miközben gyakran ő gyűjti be a vendégektől a teljes szállásdíjat. A 2007. évi CXXVII. törvény 15. § szerint aki saját nevében, de más javára jár el, az a szolgáltatás igénybe vevője és nyújtója is egyben. Ez alapján a Booking.com nem csupán közvetít, hanem szolgáltat, vagyis nem pusztán jutalékot kap, hanem a teljes szolgáltatási lánc része. Ennek megfelelően az áfát is neki kellene megfizetnie" – hangsúlyozták az informátorok.

Különösen problémás, hogy tömegesen hirdet nem ellenőrzött, NTAK-szám (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) nélküli szálláshelyeket. A platform nem követeli meg hiteles NTAK-szám megadását, csupán önbevallásos módszerrel dolgozik, ami lehetővé teszi engedély nélküli szállások megjelenését. Ezek olcsóbb árakkal tudnak működni, mivel nem fizetnek adót és nincsenek adminisztratív terheik, ami torzítja a versenyt és csökkenti az állami adóbevételeket.

A nem létező vagy engedély nélküli szállások esetében a fogyasztóvédelmi kockázatok is jelentősek. Ha a szállás nem valós, a vendég pénze gyakorlatilag elveszhet, miközben a platform felelősségvállalása minimális, és a vendégnek szinte lehetetlen közvetlenül kapcsolatba lépnie a céggel.

Az ügy fontosságát jelzi, hogy az Index mintegy 15 szervezetet keresett meg a témában, köztük állami szerveket, szakmai szövetségeket és versenytársakat. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség közös álláspontja szerint a rövid távú szálláshely-szolgáltatások piacának átláthatósága kiemelt kormányzati cél, amely csak a legnagyobb platformok együttműködésével érhető el.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az Európai Unió által elfogadott STR-rendelet lehetőséget teremt a hatékonyabb fellépésre a regisztráció nélküli szálláshelyek ellen. A jogszabály alapján a platformokat kötelezni lehet a regisztrációs számok megosztására és ellenőrzésére. Az NGM szerint a Booking.com közvetítői jutalékszolgáltatása fordított adózás alá esik, ha azt a holland székhelyű vállalat nyújtja magyar áfaalany részére, azonban ha a cég Magyarországon gazdasági céllal letelepedett, akkor a számlát magyar áfaszabályok szerint kellene kiállítani.

A Gazdasági Versenyhivatal jelezte, hogy rendszeresen kapnak fogyasztói panaszokat a szálláshely-közvetítők tevékenységével kapcsolatban, és jelenleg is vannak folyamatban ilyen eljárások. A GVH 2020 áprilisában 2,5 milliárd forint bírságot szabott ki a Booking.com-ra több jogsértés miatt, majd 2024 júliusában további 382,5 millió forintra bírságolta a céget.

A szakmai szervezetek egyöntetűen problémásnak tartják a jelenlegi helyzetet. A Felelős Magánszálláshely Kiadók Egyesülete szerint nem csak a Booking.com-ra, hanem valamennyi Magyarországon működő szállásfoglaló platformra igaz, hogy NTAK-szám nélkül vagy kitalált számmal is hirdethetnek szálláshelyeket. Az egyesület hét pontban foglalta össze javaslatait, köztük az egységes országos nyilvántartás létrehozását, az automatizált ellenőrzési lehetőségek biztosítását és a platformok kötelezését az ellenőrzésre.

"Nem csak a meglévőket kell kriminalizálni, nem az adófizető, tisztességes, adott esetben egy élet megtakarításait ebbe a tevékenységbe fektetőket kell dehumanizálni, hanem mind az önkormányzatoknak, mind az államnak az eddiginél több erőforrást kell szánni a feketézők ellehetetlenítésére" – fogalmazott Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke.

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége szerint nem új szabályokra van szükség, hanem a meglévők szigorú betartatására. A jelenlegi túlszabályozás inkább a legális szereplőket sújtja, miközben a hatóságok figyelmét az illegálisan működő szállásokra kellene fordítani.

A Booking.com-ot a lap többször is próbálta elérni az ügyben, de sem a holland anyavállalat, sem a magyar leányvállalat nem reagált a megkeresésekre. A cég magyarországi telefonszámai munkaidőben sem voltak elérhetők.

Időközben újabb fejlemény, hogy több mint tízezer európai szálloda csatlakozik egy kollektív perhez a Booking.com ellen, kártérítést követelve az úgynevezett "legjobb ár" záradék alkalmazása miatt. Ez a záradék megtiltotta a szállodáknak, hogy saját weboldalaikon alacsonyabb áron kínáljanak szobákat, amit a szállodák illegálisnak tartanak. Az Európai Bíróság 2024 szeptemberében kimondta, hogy ez a gyakorlat valóban jogellenes - írta meg az Index.