2026. január 6. kedd Boldizsár
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Empty Corridor In Modern Hospital
Egészség

Brutális betegség söpör végig Magyarországon: nagyon sokan vannak veszélyben, ez nem vicc

Portfolio
2026. január 6. 15:02

A hepatitis A-fertőzések száma példátlan mértékben emelkedett tavaly Magyarországon: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év utolsó hetéig 2048 megbetegedést regisztráltak, ami messze meghaladja az előző évek adatait, és a járványügyi helyzet jelentős területi egyenlőtlenségeket mutat - jelentette a Portfolio.

Az NNGYK hétfői közlése szerint december végéig összesen 2048 hepatitis A-megbetegedést diagnosztizáltak Magyarországon. Az év utolsó hetében 15 új fertőzöttet azonosítottak. Az esetszám rekordnak számít az elmúlt évekhez képest: a rendelkezésre álló adatok alapján nagyjából a megelőző év fertőzésszámának hétszeresét, a két évvel korábbi értéknek pedig mintegy tizenegyszeresét jelenti. A járványügyi szakemberek becslése szerint 2022-ben körülbelül 750 megbetegedés történt – bár az NNGYK akkor nem tett közzé teljes éves statisztikát –, ami csupán töredéke a mostani fertőzésszámnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának elemzése megállapította, hogy a hepatitis A-megbetegedések gyakorisága 2024 novemberének végétől jelentősen meghaladta az előző öt év átlagát. A szakmai szervezet kiemelte: "A nyár második felétől folyamatos növekedés figyelhető meg, ami egybeesik a betegség szokásos nyár végi és őszi csúcsával." Ezzel párhuzamosan a megbetegedési adatok április és július között csökkenő tendenciát mutattak, ami a kór jellegzetes szezonális visszaesésével magyarázható.

Kapcsolódó cikkeink:

A surveillance szakértők értékelése szerint a fertőzés terjedési dinamikája a megszokott endémiás időszakok mintázatát követi. Ez alátámasztja azt a következtetést, hogy a vírus továbbadásában nem egyetlen közös forrás – például szennyezett élelmiszer – játszik döntő szerepet. A terjedésben elsősorban a személyek közötti közvetlen vagy közvetett érintkezés a meghatározó. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) novemberi összefoglalója ugyanerre az eredményre jutott.

Az összehasonlító elemzéseket nehezíti, hogy az NNGYK bizonyos időszakokban nem tett közzé hepatitis A-ra vonatkozó statisztikákat. 2020-ban október közepétől, 2022-ben pedig október végétől hiányoznak az adatok. Míg 2020-ban ez alig befolyásolja az összképet – hiszen októberig mindössze 25 fertőzést dokumentáltak –, addig a 2022-es hiány már érdemi torzítást okoz, mivel abban az évben október végéig 557 megbetegedést regisztráltak.

A területi megoszlás alapján az év elején elsősorban a központi régió volt súlyosan érintett. Az év második felében azonban a járványügyi súlypont fokozatosan északkelet felé tolódott. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben ekkor erősödött fel a vírus cirkulációja.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az elemzők értékelése szerint a fővárosban és Pest vármegyében – a jelentős lakosságszám ellenére – sikerült viszonylag hatékonyan korlátozni a kórokozó terjedését. Ezzel szemben azokban a térségekben, ahol az elmúlt évtizedekben visszatérően jelentkeztek hepatitis A-járványok, kedvezőbb feltételek alakultak ki a fertőzés továbbadásához. Ennek okai között az infrastrukturális hiányosságok és a nem megfelelő higiénés körülmények egyaránt szerepelnek.

Abszolút esetszám alapján Budapest áll az első helyen 743 regisztrált megbetegedéssel. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 324, Pest vármegyében 261, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 232, Bács-Kiskun vármegyében pedig 105 fertőzöttet azonosítottak. Ez azt jelenti, hogy az összesített esetszám több mint harmada Budapesten fordult elő, közel hatoda Borsod-Abaúj-Zemplénben, és kevesebb mint nyolcada Pest vármegyében.

A népességarányos mutatók alapján készített rangsor ugyanakkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét helyezi az első helyre, ezt követi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, majd a főváros. A sort Bács-Kiskun és Pest vármegye zárja. A két megközelítés – az abszolút és a népességarányos esetszám – ugyanazt az öt térséget emeli ki leginkább érintettként, de eltérő sorrendben.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #Budapest #járvány #fertőzés #egészségügy #magyarország #betegség #hepatitis #fertőző májgyulladás #nngyk #szabolcs-szatmár-bereg megye #borsod-abaúj-zemplén megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:02
14:45
14:34
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
1 hónapja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
3 hete
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
4
3 hete
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
5
4 hete
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 15:15
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 14:45
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Agrárszektor  |  2026. január 6. 14:24
Nem akármilyen halat fogtak Magyarországon: őrület, hány kilós