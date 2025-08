Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország

Növekedést mutatott Törökország turizmusa 2025 első félévében: a vendégszám és a bevételek is emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) 2024-es adatai szerint Törökország jelenleg a világ negyedik legnagyobb beutazó turisztikai piaca, amit a legújabb féléves eredmények is megerősítenek.

A közzétett adatok nemcsak a globális trendekre világítanak rá, hanem a közép-európai piac szereplői számára is fontos támpontokat kínálnak, akár az utaztatásban, akár a befektetési döntésekben.

Turisztikai mutatók:

Látogatók száma: 26,4 millió fő

Turisztikai bevétel: 25,8 milliárd USD

Átlagos tartózkodási idő: 10 éjszaka

Egy főre jutó napi költés: 106 USD

TOP 3 küldőpiac: Oroszország (2,61M), Németország (2,42M), Egyesült Királyság (1,75M)

Bevételnövekedés az előző évhez képest: +7,6%

Cél 2025 végére: 64 milliárd USD turisztikai bevétel

Fenntartható növekedés egy kihívásokkal teli évkezdet után

Törökország 2025 első félévében összesen 26.388.831 nemzetközi látogatót fogadott, ami 1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A turisztikai bevételek 7,6%-kal emelkedtek, elérve a 25,8 milliárd dollárt, miközben a látogatók átlagosan 106 dollárt költöttek fejenként éjszakánként, ami 8%-kal haladja meg a tavalyi értéket. Az átlagos tartózkodási idő stabilan 10 éjszaka körül alakult.

Diverzifikált stratégia és új piacok

A növekedés hátterében tudatos turisztikai stratégia áll, amely a desztinációk, termékkínálat és küldőpiacok diverzifikálására épül. Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és idegenforgalmi minisztere az isztambuli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a geopolitikai kihívások ellenére is sikerült fenntartani a növekedést. Mint mondta, a diverzifikációra és a minőségi kínálatra épülő stratégia eredményesnek bizonyult, és a cél továbbra is a 64 milliárd dolláros év végi turisztikai bevétel.

Fő küldőpiacok és új régiós hangsúlyok

Törökország három legfontosabb küldőpiaca továbbra is Oroszország, Németország és az Egyesült Királyság. Ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy kétszámjegyű növekedést értek el az amerikai kontinensről, számos európai versenytárs országból, valamint ázsiai–csendes-óceáni és közép-ázsiai térségből érkező látogatók esetében is.

Ez a régiós versenyhelyzetre is hatással van: a közép-európai utazási irodák, légitársaságok és szakmai partnerek számára kulcsfontosságú információ, hogy Törökország nemcsak stabilizálta, de bővíteni is tudta forráspiacait.

Mit jelent mindez a magyar piac számára?

A magyar utaztatók számára Törökország évek óta meghatározó célpont. A most közzétett adatok azt jelzik, hogy az érdeklődés továbbra is erős, miközben a növekvő költési hajlandóság miatt a prémium szolgáltatások iránti kereslet is erősödhet. A diverzifikált küldőpiaci háttér pedig azt vetíti előre, hogy a térség szereplőinek – beleértve Magyarországot is – érdemes figyelemmel követni a török piac alakulását: legyen szó együttműködésekről, kapacitástervezésről vagy új szolgáltatási csomagok kialakításáról.