Mikor a legolcsóbb Egyiptom? Eláruljuk, mikor érdemes Egyiptomba utazni

Turisztikai szempontból a leglátogatottabb arab országok közé tartozik Egyiptom: a Vörös-tenger csodás partvidéke, a forró sivatag és az ókori piramisok minden évben turisták százezreit vonzzák a térségbe. Na de mégis, mikor érdemes Egyiptomba utazni, mely hónapokban a legkedvezőbb az időjárás strandoláshoz vagy városnézéshez? Nézzük, mikor érdemes Egyiptomba menni és mikor a legolcsóbb Egyiptom, mennyibe kerül Egyiptomba menni repülőjegy vásárlás szempontjából!

Cikkünkben annak jártunk utána, Egyiptom mikor érdemes menni a helyi időjárás, illetve az árak szempontjából: amellett, hogy eláruljuk, mikor érdemes Egyiptomba menni, ha fontos a költséghatékonyság és a spórolás, azaz mikor a legolcsóbb Egyiptom, most azt is megtudhatod, melyek a turisták által legfelkapottabb, illetve legkevésbé népszerű hónapok. Mikor a legjobb Egyiptomba menni, ha az elsődleges célunk a strandolás és mikor alkalmasabb az egyiptomi időjárás kiránduláshoz?

Amit Egyiptomról tudni érdemes

Egyiptom a Földközi-tenger partvidékén, Észak-Afrika keleti részén található; több mint százmilliós népességével a legnépesebb arab országként tartjuk számon. Egyiptom jelenleg is a legnépszerűbb közel-keleti úti célok közé tartozik mind a strandolni vágyók, mind az ősi egyiptomi történelem és kultúra rajongói köreiben. A turisták által leglátogatottabb városok Kairó és Alexandria, az ókori történelmi emlékek közül pedig leginkább a gízai piramisok (Kheopsz, Khephrén és Mükerinosz piramisai), a Luxornál található thébai romváros és a Királyok Völgye (itt található Tutanhamon fáraó sírja) vonzzák a legtöbb látogatót.

Szintén a legnépszerűbb egyiptomi programok közé tartoznak a nílusi hajókirándulások, a sivatagi tevegelések és a Vörös-tenger partvidékének élvezete (pl. Sharm El Sheikh vagy Hurghada), ahol nem csak strandolásra, hanem búvárkodásra is van lehetőségünk. Jó, ha tudjuk, hogy a Vörös-tengerben található a világ egyik legszínesebb, legizgalmasabb vízfelszín alatti flórája és faunája – aki korallzátonyt szeretne látni, jó helyen jár Egyiptomban.

Egyiptomnak több reptere is van (pl. Kairó, Sharm El Sheik), amelyekre Budapestről közvetlen fapados repülőjárattal eljuthatunk. A helyi fizetőeszköz az egyiptomi font, azonban a helyi hotelekben gyakran elfogadják az eurót vagy a dollárt is – érdemes készpénzzel is készülnünk.

Egyiptom időjárása: mikor érdemes Egyiptomba menni?

Mielőtt lefoglalnánk a repülőjegyet, mindenképpen érdemes utánanéznünk annak, hogy mikor érdemes Egyiptomba utazni, ugyanis attól függően, hogy strandolni vagy kirándulni szeretnénk, más-más időszakot célszerű választanunk. Egyiptomnak a Szahara közelségének köszönhetően sivatagi éghajlata van, így még a téli hónapokban is csak elenyésző mennyiségű csapadékkal találkozhatunk. Bár az évi átlaghőmérséklet 27-32°C között mozog, fontos tudunk, hogy

az egyiptomi nyarak rendkívül forróak: júniustól augusztusig napközben 35-45°C, sőt, akár 50°C is lehet, csapadék pedig szinte soha sincs – ebben az időszakban nem célszerű Egyiptomba utazni, mert túl meleg van még a strandoláshoz is;

júniustól augusztusig napközben 35-45°C, sőt, akár 50°C is lehet, csapadék pedig szinte soha sincs – ebben az időszakban nem célszerű Egyiptomba utazni, mert túl meleg van még a strandoláshoz is; az egyiptomi telek nappal kellemesen langyosak: 20-25°C közötti kirándulóidő van, az éjszakák pedig egészen hűvösek, 10-15°C-osak – ilyenkor, decembertől februárig alkalmasabb az időjárás városnézésre, sivatagi kirándulásra, a víz viszont hideg lehet.

Mikor érdemes Egyiptomba utazni, ha a legjobb időt akarjuk kifogni?

Ha az az elsődleges szempontunk, hogy mikor érdemes Egyiptomba utazni strandolás céljából, mindenképpen érdemes kerülnünk a túl hűvös telet és a túl forró nyarat – helyettük az átmeneti időszakokat válasszuk. Az egyiptomi tavasz (március-május) és ősz (szeptember-november) a legjobb időszakok egy Vörös-tenger partvidéki nyaraláshoz, ugyanis ilyenkor meleg, de nem túl forró az idő és élvezetes a tengervíz is.

Egyiptom utazás árak 2025: mikor a legolcsóbb Egyiptom?

Összességében elmondhatjuk az egyiptomi utazások kapcsán, hogy strandolás céljából tavasszal és ősszel érdemes ide utazni, ha pedig kirándulás és városnézés a cél, az a legjobb, ha a télen utazunk Egyiptomba, azonban ilyenkor nincs strandidő. Egyiptomban – bár egész évben látogatják turisták az országot, mert az aránylag olcsó úti célok közé tartozik - a legforróbb nyári hónapok számítanak offszezonnak, ilyenkor minimálisan olcsóbbak az egyiptomi repülőjegy árak is.

Bár nincsenek jelentős különbségek az egyiptomi repülőjegy árak között, általánosságban elmondhatjuk, hogy egy fő oda-vissza útja Magyarországról Egyiptomba átszállás nélkül nyáron 100 000-120 000 Ft között mozog, tavasszal és ősszel 110 000-140 000 Ft között, télen pedig 100 000-130 000 Ft-ért találhatunk repülőjegyeket Kairóba. Az egyiptomi repülőjegy árak minden esetben a választott légitársaságtól, az utazás időpontjától és az átszállások számától függenek – ha hajlandóak vagyunk kompromisszumokat kötni (pl. átszállással utazni), ennél kevesebbért is eljuthatunk Egyiptomba.