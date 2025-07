Balatoni komp menetrend 2025: Tihany - Szántód komp indulás és jegyárak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Balatoni komp nem csupán praktikus átkelő, hanem valódi historikus jelkép is: a római kori révátkelések hagyományaitól a modern motoros hajókig vezet az útja. A balatoni komp évtizedek óta nélkülözhetetlen része a Balaton közlekedésének. A Balaton komp menetrend 2025-ben is igazodik a turistaforgalomhoz: külön nyári és év közbeni rend szerint közlekedik a Szántód Tihany komp. Cikkünkben bemutatjuk a Tihany komp menetrend 2025 részleteit, a jegyárakat, a Szántód komp menetrend 2025 változásait, valamint bepillantást nyújtunk a Tihanyi komp izgalmas múltjába is. Akár hétköznap, akár nyáron, a komp mindig izgalmas élmény, próbáld ki, és szeld át a magyar tengert!

A Balaton egyetlen révátkelője Szántódrév és Tihanyrév között található, ahol kompjaink folyamatosan szállítják a gépjárműveket és utasokat egész éven át. A kompok egész évben üzemelnek, csak szélsőséges időjárás és kedvezőtlen jégviszonyok esetén nem indulnak. A forgalmasabb időszakokban a menetrend felfüggesztésével sűrítik járataikat, így biztosítva, hogy a lehető legrövidebb időn belül elérd a túlpartot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Komp menetrend 2025 A balatoni komp menetrend 2025 szerint az év jelentős részében, különösen tavasztól őszig félórás követési idővel közlekedik a balatoni komp. A Tihany Szántód komp menetrend 2025 nyári időszakra (június 20. – augusztus 24.) a következőképpen alakul: Szántódrévből indul: 7:00 – 23:30 között félóránként

Tihanyrévből indul: 7:15 – 23:45 között félóránként Aktuális kompmenetrend június 20. és augusztus 24. között (minden nap): A Szántódi komp menetrend a következő: Szántódrévből indul 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

A tihanyi komp menetrend a következő: Tihanyrévből indul 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45 A Szántód komp menetrend 2025 tavaszi és őszi időszakban is napi rendszerességgel működik 7:00–20:00 között. A Tihany komp menetrend egész évben érvényes, de a menetek sűrűsége a forgalom és az időjárás függvényében változhat. Télen a komp menetrend Balaton viszonylatban ritkább járatokat jelent, és extrém jégviszonyok esetén ideiglenesen szünetelhet az üzem. Forrás: bahart.hu Tihany komp menetrend 2025 árak A Tihany komp menetrend 2025 árak az alábbiak szerint alakulnak: Személyek: Felnőtt: 1000 Ft

Ifjúsági (14–25 év): 500 Ft

14 év alatt: ingyenes

Járművek: Kerékpár: 400 Ft

Személygépkocsi: 3000 Ft

Motorkerékpár: 2000 Ft

Nagyobb járművek részletes díjtételei a BAHART hivatalos oldalán elérhetők A Szántód komp és a Tihany komp jegyei a helyszínen, készpénzzel vagy bankkártyával is megválthatók. A Balaton komp ára 2025-ben kissé emelkedett a korábbi évekhez képest. Forrás: bahart.hu Milyen gyors a balatoni komp? A balatoni komp menetrend alapja a gyors és hatékony átkelés. A tihanyi komp egy út alatt körülbelül 8 perc alatt teszi meg a távot a két part között. A Tihany komp menetrend szerint egész évben működik, és a kompok a forgalomhoz igazodva sűrűbben is közlekedhetnek a csúcsidőszakokban. A komp menetrend Szántód oldala szintén rugalmas: ha sok az utas vagy a gépjármű, gyakrabban indítják a járatokat. Utazási feltételek A Társaság a megváltozott vízállási vagy időjárási viszonyok miatt elmaradó járatokért, azok késéséért, valamint vasúti és autóbusz csatlakozások elmulasztásáért semmiféle felelősséget nem vállal és kártérítést nem nyújt. Az ár-, a menetrend- és programváltoztatás jogát fenntartják. Járatakon a hajók befogadóképességének függvényében és a forgalmi viszonyoknak megfelelően, a kerékpárok szállítását is biztosítják. Balatoni komp A balatoni komp nemcsak közlekedési eszköz, hanem kulturális örökség is. A Tihany komp elődjét már a római korban is használták, bár akkor még evezős és vitorlás hajókkal zajlott az átkelés. A középkorban a tihanyi apátság gondozta a tihanyi komp forgalmát. Az első motoros Tihany komp 1927-ben indult el, melyet a Ganz gyár épített. A második világháború idején a komp megsérült, de 1945-ben újraindult. Az 1960-as évektől kezdve újabb kompokat helyeztek üzembe, amelyek immár évente több millió utast és járművet szállítanak a Szántód Tihany komp útvonalon. Összefoglaló a balatoni komp menetrend 2025 évről A Balaton komp menetrend 2025 szerint nyáron félóránként, máskor óránként indulnak a kompok. A Tihany komp menetrend 2025 rugalmas, a forgalomhoz alkalmazkodik. A Szántód komp menetrend 2025 is hasonló elven működik – gyors, kényelmes, időtakarékos. A Tihany komp menetrend 2025 árak mérsékeltek, több kedvezmény is érvényes. A tihanyi komp története izgalmas, több mint ezeréves múltra tekint vissza. Akár autóval, akár kerékpárral, akár gyalogosan utazunk, a balatoni komp nemcsak gyors átkelést, hanem egyedülálló Balatoni élményt is kínál. A Tihany komp menetrend 2025 és a Szántód komp menetrend 2025 lehetővé teszi, hogy a tó két partját pár perc alatt összekössük, reggel, este, nyáron vagy akár egész évben. A balatoni komp menetrend 2025 nemcsak menetrendet, hanem élményt is ad, használjuk ki, és fedezzük fel a Balaton komp történetét és jelenét egyaránt!

Címlapkép: Getty Images

