Tizenegy vármegyére adtak ki figyelmeztetést: jégeső, viharos szél szakíthatja meg a kánikulát

Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, főként északkeleten és később nyugaton. A délnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarokat pedig erős széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérheti. A hőmérséklet délutánra 30–35 fokig emelkedik, este pedig 19–28 fok közé hűl vissza. Éjszaka nyugat felől újabb felhősáv érkezik, szórványos csapadékkal.

Keleten, délkeleten tovább szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben ott is a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésben lesz részünk. Az északkeleti, keleti tájakon, majd délutántól nyugat felől is lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délnyugati szelet az ország délkeleti felén kísérhetik élénk lökések, másutt az északnyugatira forduló szél általában mérsékelt marad. Zivatarok mentén erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra döntően 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Este nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely kelet felé haladva változóan, időszakosan erősen felhős időt okozhat, de reggelre a Dunántúlon már nagyrészt csökken a felhőzet. Főként hazánk nyugati felén elszórtan fordulhat elő belőle eső, zápor, néhol zivatar sem kizárt. Az északnyugati, északi szél egyre többfelé megélénkül, amit néhol északnyugaton, valamint a zivatarok mentén erős lökések is kísérhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul, de a derült, szélcsendes helyeken ennél néhány fokkal frissebb lehet a hajnal.

Délután kezdetben az északkeleti harmadban fordulhat elő egy-egy zivatar, majd késő délutántól a nyugati tájakon növekszik meg a zivatarhajlam. Környezetükben viharos (60-70 km/h) széllökés, kisebb méretű jég (~1 cm), intenzív csapadék (10-20 mm) előfordulhat.