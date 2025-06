A magyarok többségének csak pár nap nyaralás jut idén: ide mennek legszívesebben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár a magyarok többsége idén is készül nyaralni, a pihenés célja, hossza és gyakorisága már igen változatos képet mutat. Belföld és Európa verhetetlen úti célok, de a többség csak pár napot vagy maximum egy hetet engedélyez magának. Egyelőre kevésbé jellemző, hogy a nyári forróság miatt hűvösebb tájak felé utazzunk, bár kétségtelenül megjelent ez a szempont is az utazók körében. A természet közelségét 40 százalékunk keresi, és mind többen a szellemi-lelki felfrissülésért kelünk útra 2025-ben, hogy távol legyünk a technológiáktól, a zajtól. Szűk körben utazunk, a világszerte hódító egyedül utazás 100-ból egyelőre 3 utast csábít itthon. Az utasbiztosítás továbbra is fontos: tízből nyolcan élnek vele, igaz, gyakran csak az utolsó pillanatban gondolnak rá.

A magyarok 71 százaléka biztosan tervez idén utazást, legyen az rövidebb vagy hosszabb pihenés - derül ki az Allianz ügyfelei körében végzett friss felméréséből. A válaszadók 60 százaléka európai célpontot választana, míg 56 százalék belföldön is szívesen nyaral. Honfitársaink 44 százaléka mindig új úti célt választ, de közel ugyanannyian maradnak a jól bevált desztinációknál (38 százalék). Érdekesség, hogy Észak-, Közép- és Dél-Amerikát mindössze 2 százalék nevezte meg idei célállomásként, és bár sokan terveznek kikapcsolódást, 10-ből 1 ember idén egyáltalán nem utazik el, még belföldre sem. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hosszú pihenés helyett egy-egy rövid utazás A kutatás szerint a magyarok negyede idén egy hétnél rövidebb időre tud csak elszabadulni a hétköznapokból. Meglepő adat, hogy míg a válaszadók több mint egyharmada kalandokat, élményeket keres az utazásai során, 17 százalék már inkább kimondottan szellemi feltöltődésre vágyik, távol a világ zajától. Ez pedig előrejelezheti a nemzetközi „slow travel” trend hazai térnyerését. Az utazók többsége a párjával vagy szűk családi körben pihenne. Az egyéni utazások aránya elenyésző: mindössze 3 százalék választaná ezt az opciót, míg a családi, többgenerációs nyaralásban (például nagyszülőkkel, unokákkal) csupán 5 százalék gondolkodik. Nem szempont az éghajlat: nyáron nyaralunk Bár az időjárás egyre szélsőségesebb, a kutatás szerint az éghajlatváltozás hatásai – hőség, viharok – még nem számítanak meghatározó szempontnak az úti cél kiválasztásakor. A számok azt mutatják, a nyár és a nyaralás megdönthetetlen kombináció. 45 százalékunk ugyanis nem az időjárás alapján dönt, ha utazást tervez, négyből egy utas pedig kifejezetten szereti a nyári meleget, és feltétlenül napsütötte tájakat keres. Tízből egy honfitársunk azonban már letett a nyári nyaralásról, és inkább más hónapokat választ pihenésre. Körülbelül ugyanilyen arányban (12 százalék) azonban már inkább a hűvösebb égtájak felé kalandozunk – a hegyek kifejezetten vonzó célpontok. A többség 1-2 hónappal előre tervezi meg a nyaralást, csupán 5 százalék válogat a „last minute” lehetőségek között. Utasbiztosítás: számít is, kötjük is – automatikus térítést is igényelhetünk A legtöbben kötnek utasbiztosítást, ám sokan (72 százalék) csak az indulás előtti napokban. A biztosítást szinte kivétel nélkül a váratlan események, például baleset vagy betegség miatti sürgős orvosi ellátás érdekében kötik (előbbit a megkérdezettek 86, utóbbit 58 százaléka jelölte meg okként), de minden második válaszadónak a poggyász védelme is sokat nyom a latban. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) „A nyaralás az év egyik legjobban várt időszaka, de ahhoz, hogy valóban pihentető legyen, a biztonság éppen olyan fontos, mint a tengerpart vagy a hegyi levegő” – hívja fel a figyelmet Bencsik Tamás. Az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások igazgaztóságának vezetője azt is hozzáteszi: A napidíjas utasbiztosítások mellé díjmentesen választható az a blokklánc alapú szolgáltatásunk, amely menetrendszerinti légi járat késése, módosítása vagy törlése esetén automatikusan, külön kárbejelentés nélkül téríthet. A szolgáltatás igénybevételének ugyanakkor feltétele, hogy az utazás megkezdése előtt minimum 2 nappal megkössük a biztosítást; ez is egy érv lehet amellett, hogy ne hagyjuk ezt a lépést az utolsó pillanatra. Fontos továbbá, hogy mindig az utazásnak megfelelő utasbiztosítást válasszuk, mert akár a tengerpartra, akár a hegyekbe, akár egy közeli városba vezet az utunk, a nyaralás akkor válik igazán pihentetővé, ha előre gondolkodunk: nemcsak a csomagolás során, hanem a váratlan helyzetekre való felkészülésben is. A biztosítás megkötése csak néhány kattintás, mégis jelentős különbséget jelenthet egy elrontott nyaralás és egy gyorsan megoldott probléma között.

