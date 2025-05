Kiadták a figyelmeztetést, halálos féreg terjed a magyarok kedvenc strandjain: mi lesz így a turistaszezonnal?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy veszélyes parazita terjed az európai üdülőhelyeken, amely a brit turistákat is egyre nagyobb számban fertőzi meg. A schistosomiasis nevű betegséget okozó vérszívó féreg korábban főként Afrika területén volt jelen, de most már Dél-Európában is megjelent.

A szakértők figyelmeztetése szerint egy édesvízi csigákban élő, de embereket is megfertőzni képes veszélyes parazita terjed az európai üdülőhelyeken. A brit egészségügyi hatóságok adatai szerint rekordszámú brit utazó hozta haza magával a fertőzést az utóbbi időben - írta a Daily Mail. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vérszívó féreg az emberi bőrön keresztül hatol be a szervezetbe, ahol ezrével bocsát ki petéket, amelyek a test különböző részeibe jutva megfertőzhetik a létfontosságú szerveket. Az így kialakuló betegséget schistosomiasisnak vagy bilharziának nevezik. A fertőzés tipikusan akkor történik, amikor az utazók édesvízben úszva kerülnek kapcsolatba a parazitával. Kezelés nélkül a betegség meddőséget, vakságot, súlyos szervi károsodást, sőt hólyagrákot is okozhat. A londoni Wellcome Trust rendezvényén felszólaló tudósok szerint a korábban főként a Szaharától délre eső afrikai területekre korlátozódó betegség most már Dél-Európában is terjed. Járványokat jelentettek olyan népszerű üdülőhelyek édesvizeiben, mint Spanyolország, Portugália és Franciaország egyes részei. A brit egészségügyi hatóság (UK Health Security Agency) 2022-ben 123 esetet regisztrált Nagy-Britanniában, ami több mint kétszerese az előző évben rögzített számnak, és közel háromszorosa a Covid-járvány előtti adatoknak. Bonnie Webster, a Természettudományi Múzeum Schistosoma Csiga Kutatóközpontjának vezető kutatója szerint a féreg afrikai utazók révén jutott el Európába. "Afrikából, különösen Szenegálból érkező emberek hozták be a parazitákat. Ha egy csiga megfertőződik, az megfertőzi a csigák egész populációját, amelyek aztán emberek egész csoportját fertőzik meg" - nyilatkozta a The Telegraph szerint. A szakértők úgy vélik, hogy a turisták általi behurcolás és a klímaváltozás miatt egyre melegebbé és a férgek számára kedvezőbbé váló európai vizek együttesen felelősek a kontinensen tapasztalható fertőzések növekedéséért. A francia Korzika szigetén 2014 óta több mint 120 esetet azonosítottak, a férgeket feltehetően szenegáli személyek hurcolták be. Szórványos járványokról számoltak be Spanyolországban és Portugáliában is. Mivel a csigaláz tünetei számos más betegségre hasonlíthatnak, sőt néha tünetmentesek is lehetnek, valószínűleg sokkal több fertőzött van, mint amennyit a hivatalos adatok mutatnak. A fertőzött emberek a vizeletükkel és székletükkel ürített peték révén szennyezhetik az édesvizeket. Innen a féreg megfertőzi az édesvízi csigákat, ahol olyan méretűre nő, hogy már képes megfertőzni az embert. Az Egészségügyi Világszervezet szerint 2021-ben több mint 250 millió ember fertőződött meg schistosomiasissal, az esetek 90 százaléka Afrikában fordult elő. A csigaláz évente becslések szerint 12 000 ember halálát okozza a szövődmények miatt. A fertőzés kezdetben viszkető, pattanásos kiütésként jelentkezhet, amelyet köznyelven "úszók viszketésének" neveznek. A betegség előrehaladtával láz, további kiütések, köhögés, hasmenés, izom- és ízületi fájdalom, gyomorfájás és általános rosszullét jelentkezhet. A tüneteket nem maga a féreg okozza, hanem a szervezet reakciója a féreg által kibocsátott több ezer petére. A szakértők szerint a csigalázat ebben a szakaszban gyakran tévesen más fertőzés eredményének diagnosztizálják. Bár a betegség általában magától elmúlik, a betegek továbbra is ki vannak téve a hosszú távú egészségügyi szövődmények, például szervi károsodás kockázatának, mivel a parazita a szervezetükben marad. Ritka esetekben a peték elérhetik az agyat és a gerincvelőt, ahol súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak. Az NHS azt javasolja, hogy akik fertőzés jeleit tapasztalják, és olyan területen jártak, ahol a férgek előfordulnak, forduljanak háziorvosukhoz tanácsért. A csigaláz kezelése a praziquantel nevű gyógyszerrel történik, amely elpusztítja a férgeket. Az emberek csökkenthetik a csigaláz kockázatát, ha kerülik az édesvízben való úszást vagy pancsolást, mivel a férgek nem élnek meg a tengerben vagy a klórozott úszómedencékben.

Címlapkép: Getty Images

