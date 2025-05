Annyian repülnek Magyarországra és onnan el, mint még soha: erős forgalom jön a nyáron

Közzétették az idei év első négy hónapjának forgalmi adatait a Liszt Ferenc Repülőtérre vonatkozóan, amely előrevetíti minden idők legmagasabb légiforgalmát az idei nyárra. Az év jellemzően legkevésbé forgalmas időszakában 327 125 repülőgépet regisztráltak a hazai légtérben, ami több mint 7 százalékos növekedést jelent 2024 első, eddig csúcstartó négy hónapjához képest.

A repülési és forgalmi adatokat közlő HungaroControl szerint 2025-ben az átrepülő forgalom tekintetében 8-12 százalékos, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében pedig 10-15 százalékos növekedés várható az előző évhez képest.

A magyar léginavigációs szolgáltató az idei nyári csúcsforgalomra való felkészülés keretében számos átfogó intézkedést hozott annak érdekében, hogy az utasokat érintő járatkésések csökkenjenek, és a nyaralási szezon gördülékenyen induljon.

A 2025-ös év eddigi adatai alapján továbbra is az átrepülő légi járművek adják a forgalom túlnyomó részét. Összesen 270 954 repülőgép haladt át Magyarország légterén, amely a teljes forgalom 83 százalékát jelenti, de a korábbi évekhez képest a Budapest Airport forgalma is töretlenül és nagymértékben növekszik.

Elsődleges célunk, hogy a légi közlekedés biztonságos és kiszámítható legyen az utazók számára. A nyári csúcsforgalom hatékony kezeléséhez minden eddiginél több erőforrást mozgósítottunk. Az átrepülő és a budapesti repülőtér esetében is több mint 10 százalékos forgalombővülésre számítunk idén, ami egyúttal minden idők legforgalmasabb nyarát is elhozhatja számunkra

– hangsúlyozta Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója.

Tavaly augusztus óta a HungaroControl több intézkedést is hozott a folyamatosan növekvő forgalom hatékony és biztonságos kezelése érdekében. A közelmúltban adták át a mirTWR-t, azaz a moduláris integrált távoli toronyirányítási rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a budapesti repülőtér forgalmát – egy ilyen méretű repülőtér esetben a világon elsőként – helyszíntől függetlenül irányíthassák. A rendszer javíthatja a futópályák kihasználtságát, növeli a repülésbiztonságot, és csökkentheti az időjárási vagy a földi körülményekből fakadó késéseket.

Április óta a HungaroMet-tel történő együttműködésnek köszönhetően dedikált meteorológus is támogatja a légiforgalmi irányítók munkáját a legforgalmasabb, nappali órákban. A munkateremben helyet foglaló szakember az egyre változékonyabb és zivatarosabb nyári időszakokban segít megalapozottabb döntéseket hozni a légtérkorlátozások tekintetében.

Technológiai fejlesztéseket is eszközölt a HungaroControl, már a francia Thales csoport TopSky – ATC elnevezésű irányítórendszer továbbfejlesztett változatát használja a teljes magyar, illetve a Koszovó magas légterében közlekedő légi járművek kezelésére.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett tovább bővült a légiforgalmi irányítók száma is. Az elmúlt időszakban 9 légiforgalmi irányító hallgató szerzett szakszolgálati engedélyt. Emellett további 13 külföldi irányító csatlakozott a HungaroControl állományához, továbbá 3, ideiglenesen külföldre igazolt hazai szakember tért vissza a HungaroControl kötelékébe, ők ismét a hazai légiforgalmi irányítók csapatát erősítik. Emellett a csúcsidőszakok kezelésére készenléti rendszert vezettek be, valamint a szakszolgálati engedéllyel rendelkező vezető beosztású munkavállalók is irányítói feladatokat látnak el.

