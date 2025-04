Több mint egy tucat határátkelőt lezárnak a járvány miatt: innen biztosan nem mehetsz át Szlovákiába

Szlovákia átmenetileg lezárt 16 magyar és egy osztrák határátkelőt a száj- és körömfájás terjedésének megakadályozása érdekében, miközben a többi átkelőhelyen ideiglenes ellenőrzéseket vezetett be május 7-ig - közölte az Infostart.

A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint éjféltől léptek életbe az intézkedések, amelyek egy teljes hónapig, május 7-én éjfélig maradnak érvényben. A Robert Fico miniszterelnök vezette kabinet hétfői ülésén hozott döntést a korlátozásokról.

A belügyi tárca javaslatára Szlovákia és Magyarország között ideiglenesen lezárnak 16 határátkelőt, köztük Dunacsún–Rajka, Dunaradvány–Neszmély, Helemba–Ipolydamásd, Szalka–Letkés, Ipolyhídvég–Drégelypalánk, Ipolyvarbó–Őrhalom, Tőrincs–Rárospuszta, Sajólénártfalva–Bánréve, Gömörhosszúszó–Aggtelek, Kenyhec–Abaújvár, Abaújnádasd–Kéked, Eszkáros–Hollóháza, Alsómihályi–Alsóregmec, Bodrogszerdahely–Karos, Nagygéres–Nagyrozvágy és Nagytárkány–Zemplénagárd átkelőket.

Bár Ausztriából még nem jelentették a száj- és körömfájás előfordulását, a pozsonyi kormány az osztrák határon is szükségesnek tartja az ellenőrzések ideiglenes visszaállítását, ezért átmenetileg lezárták a Magyarfalu–Angern határátkelőt is.

A szlovák rendőrség felhívta a gépjárművezetők figyelmét, hogy kövessék a közlekedési táblákat és tartsák be az ideiglenes korlátozásokat. Fontos megjegyezni, hogy a határátlépés tiltása csak a gépkocsikra vonatkozik, a gyalogosokat és kerékpárosokat nem érintik az intézkedések.

Richard Takáč földművelésügyi miniszter a hétfői kormányülést követően bejelentette, hogy még ezen a héten kárpótlást kapnak azok a kis tenyésztők, akiknek a száj- és körömfájás miatt likvidálták az állataikat. "A héten megkapják számláikra a kárpótlást a kis tenyésztők. Pénteken személyesen írtuk alá az erről szóló szerződést körülbelül 31 Dunaszerdahely környéki gazdával" – mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a nagy gazdaságokat később kárpótolják.

A miniszter nem közölte a kárpótlás pontos összegét, de elmondása szerint az elegendő lesz az elpusztított állomány megújítására. A kifizetéseket a minisztérium költségvetéséből, az állami támogatások fejezetből fedezik. Takáč arra is felszólított, hogy április 9-ig az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet igazgatójának rendelete szerint mindenki jelentse be a regionális állategészségügyi felügyeletnél az eddig még be nem jelentett háztáji állatait.