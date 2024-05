Már ezért is bírságolják a turistákat: 300-500 ezres bünetetéseket osztanak a tengerpartnál júliustól

A spanyolországi Platja d'Aro városa, mely a Costa Brava partján fekszik, bevezetett szigorú szabályokat és pénzbírságokat azokra a turistákra vonatkozóan, akik nemi szerveket ábrázoló jelmezekben vagy szexbabákkal jelennek meg nyilvános helyeken, ezzel is fellépve a túlzottan zajos és illetlen viselkedés ellen - írta a CNN.

Egy népszerű spanyol üdülőváros, Platja d'Aro, amely a Costa Brava partján helyezkedik el, szigorú intézkedéseket vezetett be az illetlenül viselkedő turisták ellen. A város hatóságai úgy döntöttek, hogy pénzbírságot szabnak ki azokra a látogatókra, akik nemi szerveket ábrázoló jelmezekben jelennek meg nyilvános helyeken vagy szexbabákat visznek magukkal. Az érintettek akár 750 eurós - cirka 292 ezer forint - bírságra is számíthatnak, ha megsértik ezeket az előírásokat.

Az intézkedések kiterjednek arra is, hogy tilos lesz ruha nélkül vagy csak alsóneműben lenni a város utcáin és közterületein. Súlyosabb esetekben, amikor nagyobb zavart okozó antiszociális viselkedés történik, a bírság összege elérheti az 1500 eurót - 583 ezer forintot - is. Ezenfelül megtiltották a strandtól távol eső területeken póló nélküli vagy csak bikiniben való közlekedést is. Ezek az új szabályok június végétől lépnek érvénybe.

Platja d'Aro egy kisebb település 12 500 lakossal, de a nyári időszakban naponta akár 150 000 látogatóval bővülhet a népesség. A városi tanács nemrégiben jóváhagyta ezeket az új bírságokat és több rendőrt fog felvenni azok betartatásának biztosítására. A tervek szerint a turisztikai főszezonban Platja d'Aro rendőri állományát további 12 rendőrrel erősítik meg. A helyi hatóságok azt tervezik, hogy bevonják a helyi üzleti élet képviselőit - köztük szállodák, turistaszállások, bárok és éttermek tulajdonosait - egy olyan kampányba, amelynek célja a turisták és helyiek közötti együttélés javítása.

Spanyolországban egyre többen tiltakoznak a túlturizmus jelensége miatt. Mallorcán tüntetések zajlanak és fenyegetések hangzanak el arra vonatkozóan, hogy lezárnák a repülőteret a tömegturizmus korlátozása érdekében. A Baleár-szigeteken pedig intézkedéseket hoztak nyilvános alkoholfogyasztás és a bulicsónakok korlátozására.